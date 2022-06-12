«Спартак» не учится на ошибках. В чём ещё риск приглашения тренера из Испании

Назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак» кажется риском прежде всего из-за того, что руководство московского клуба выбрало молодого специалиста без большого опыта и особых достижений. Но не только по этой причине. Ещё один повод сомневаться в правильности решения красно-белых – история испанских тренеров в России. Ни один из них не был успешен и не задержался в нашей лиге более чем на сезон. Хотя в каждом случае речь шла о профессионале действительно высокого уровня. Проблема в разных менталитетах? А может, просто в другом футболе в РПЛ, где делается ставка, скорее, не на технику и креативность игроков, а на «физику», борьбу, оборону? Давайте вспомним всех предшественников-соотечественников Абаскаля в чемпионате России.

Хуанде Рамос, ЦСКА

Первыми к услугам испанца обратились в ЦСКА. В 2009 году Рамос приехал в Москву в статусе топ-тренера. Перед тем как принять армейцев, он возглавлял «Реал». В его коллекции были два Кубка УЕФА (2006, 2007), Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании: все эти трофеи он завоевал с «Севильей». А в 2008-м Хуанде выиграл Кубок английской лиги с «Тоттенхэмом». В тот же период он занял третье место в рейтинге лучших тренеров года после Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона. Разве такой успешный специалист не гарантия титулов в России?

Хуанде Рамос Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Оказывается, нет. Рамос подписал контракт с ЦСКА 10 сентября. Договор заключили до конца сезона с возможностью продления. На тот момент, после 20 туров чемпионата, армейцы занимали четвёртое место в чемпионате – от третьей позиции, дающей путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, команда отставала всего на очко. Кроме того, красно-синие готовились к старту на групповом этапе ЛЧ сезона-2009/2010.

Под руководством испанца ЦСКА одержал в чемпионате три крупные победы, но проиграл «Зениту» и «Москве», а также сыграл вничью в Нальчике. После 26 туров армейцы сползли на пятое место, а отставание от топ-3 увеличилось до четырёх очков. В ЛЧ красно-синие уступили в гостях «Вольфсбургу» (1:3), переиграли дома «Бешикташ» (2:1) и проиграли на своём поле «Манчестер Юнайтед» (0:1). Рамос продержался в России всего 46 дней, установив антирекорд для тренеров-легионеров.

Проигранная борьба за попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон и отказ руководства клуба удовлетворить требования испанца по усилению состава привели к быстрой отставке Хуанде. Сам Рамос сказал, что не хотел оставаться в России.

Унаи Эмери, «Спартак»

Первое знакомство Леонида Федуна с испанцем состоялось в середине июля 2012 года: тогда Валерий Карпин, отстранённый от должности главного тренера, но сохранивший роль гендиректора «Спартака», привёл в команду Эмери. В те дни Унаи ещё и представить не мог, что впереди у него четыре победы в Лиге Европы с «Севильей» и «Вильярреалом», чемпионство с «ПСЖ». Он был обычным тренером без трофеев. Впрочем, до переезда в Россию достаточно хорошо поработал в «Валенсии».

Унаи Эмери Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Эмери, в отличие от Рамоса, собирал и тренировал команду с межсезонья. Старт испанца в «Спартаке» получился очень успешным. Красно-белые одержали четыре победы в пяти турах РПЛ, отобрались на групповой этап Лиги чемпионов, пройдя квалификацию. На этом фоне поражение 0:5 от «Зенита» в Санкт-Петербурге выглядело просто досадным недоразумением. А потом поводов для радости стало мало. «Спартак» нестабильно играл в чемпионате, а в ЛЧ обыграл только «Бенфику» (2:1) в Москве и потерпел четыре поражения: два от «Барселоны» (2:3 и 0:3), дома от «Селтика» (2:3) и в гостях от «Бенфики» (0:2). Чем закончилось российское приключение Унаи – знают все. После 1:5 в дерби с «Динамо» и слов Артёма Дзюбы про «тренеришку» испанец был уволен.

Когда Эмери уходил в отставку, «Спартак» занимал лишь седьмое место в чемпионате. Через несколько лет Унаи выпустит автобиографию под названием «Маэстро», в которой расскажет о своей работе в Москве. По словам испанца, Карпин с первого дня отвернулся от него и делал его жизнь «невыносимой», так как хотел вернуться на пост главного тренера. Дзюба тоже плёл интриги и настраивал журналистов и футболистов против него. Эмери чувствовал себя одиноким в России, поэтому спокойно принял решение клуба разойтись.

Позже, в 2018 году, в «Спартаке» не пошло и у Рауля Рианчо, который некоторое время исполнял обязанности главного тренера после отставки Массимо Карреры.

Хави Грасия, «Рубин»

Хави Грасия – единственный испанец, отработавший в России целый сезон. Казанский клуб назначил тренера-легионера летом 2016-го и провёл под него мощную трансферную кампанию: на новичков, в том числе трёх соотечественников Грасии, было потрачено € 40 млн. До «Рубина» Хави возглавлял «Малагу», имел хороший статус, однако не выигрывал трофеев. Кстати, чтобы забрать этого тренера, казанцы выплатили «Малаге» отступные в размере € 1,2 млн.

Хави Грасия Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

В общем, ожидания от Грасии были большими. В «Рубине» надеялись получить фигуру калибра Курбана Бердыева, но ставящего более привлекательный футбол. Тем не менее испанец не оправдал надежд – сезон вышел серым. Казанская команда осталась середняком, завершила чемпионат на девятом месте. В Кубке России удалось дойти до полуфинала, однако и там уступили «Уралу». В результате в мае 2017-го контракт с Хави был расторгнут – тренеру предложили собирать чемоданы.

«В России мне пришлось тяжело. Я пытался учить русский, но было много переводчиков. На тренировке я говорил на испанском, один переводчик переводил на французский, другой – на русский, третий – на английский. Это непросто», – вспоминал Грасия. По мнению экс-защитника казанцев Криса Мавинга, испанца не слушали и в «Рубине» был хаос.

Потом Грасия оказался в «Уотфорде». Дошёл с командой до финала Кубка Англии, однажды даже выиграл награду тренеру месяца в АПЛ. А в сезоне-2021/2022, сменив барселонского Хави в «Аль-Садде», испанец привёл команду к победе в чемпионате Катара. Очевидно, что и Грасия – серьёзный, квалифицированный специалист. Просто в России не прижился.