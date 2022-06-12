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Квинси Промесу вынесли приговор в Амстердаме, в чём подозревают футболиста «Спартака», суд над Промесом

Промеса оправдали, но всё ещё могут посадить. Почему спартаковец недоволен приговором
Павел Прохоров
Квинси Промесу вынесли приговор в Амстердаме
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Нападением на брата список обвинений против Квинси не ограничивается.

Судебные дела Квинси Промеса продолжаются. В Амстердаме гражданский суд вынес приговор в отношении полузащитника «Спартака». Как сообщает Het Parool, форварда обязали выплатить денежную компенсацию своему пострадавшему двоюродному брату. Размер компенсации и судебных издержек не оглашаются.

«Сегодня гражданский суд фактически установил, что Промес нанёс ножевое ранение моему клиенту и что это представляет собой противоправное действие, за которое он должен возместить ущерб. Какова сумма компенсации? Это проходит через специальную процедуру, которая займёт месяцы», – заявил адвокат двоюродного брата Промеса Иегуди Мошкович.

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На этом процедура разборок Промеса и его брата не заканчивается – адвокат Квинси подал апелляцию на решение суда. В течение нескольких месяцев футболист «Спартака» утверждал, что не совершал противоправных действий по отношению к родственнику. Полиция узнала об инциденте с поножовщиной, когда прослушивала телефон Промеса в рамках расследования в отношении него на предмет возможных преступных связей. Из-за этого инцидента Квинси несколько дней находился в тюрьме. Что касается брата Промеса, то он теперь не в состоянии самостоятельно ходить и страдает посттравматическим стрессовым расстройством.

Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Несмотря на решение суда, в Нидерландах продолжается разбирательство по уголовному делу в отношении Промеса. Квинси может быть обвинён в попытке непредумышленного убийства, о чём ранее «Чемпионату» рассказывал адвокат пострадавшего. Помимо этого, спартаковец подозревается в торговле наркотиками и участии в преступной организации.

«В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит.

Зависит от обстоятельств. Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы.

Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими? Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес? По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен», — сказал Иегуди Мошкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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Пока рано говорить о том, что Промес избежал серьёзного наказания – главные разбирательства продолжаются, и решения по ним впереди. Впрочем, даже нынешнее решение суда является неокончательным. Промес подал апелляцию, чтобы отменить выплату денежной компенсации или как минимум скостить её.

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак Квинси Промес •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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