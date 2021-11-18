Похоже, Промесу реально грозит тюрьма. Игрока «Спартака» обвинили в покушении на убийство

Когда кажется, что у «Спартака» и так полно проблем, всплыла ещё одна, про которую многие успели забыть. Квинси Промес и его карьерные перспективы подвисли в воздухе. А всё из-за получившей развитие прошлогодней истории. Рассказываем.

Что случилось с Промесом

Авторитетное нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что местная прокуратура предъявит Промесу обвинения по уголовному делу. Спартаковский полузащитник проходит по статьям о покушении на убийство и нанесении ножевых ранений. Новость серьёзная, поскольку до этого момента самым устрашающим обновлением была информация о намерении прокуратуры привлечь Промеса к ответственности. Теперь же об этом говорят как о факте. Ближе к тюрьме Квинси ещё не был.



Напоминаем: всё началось в конце прошлого года, когда Промес ещё играл за «Аякс». Тогда стало известно, что в июле футболист поучаствовал в конфликте. Причём случился инцидент на семейной вечеринке (внезапно). Один из гостей, который впоследствии оказался двоюродным братом Квинси, получил серьёзное ножевое ранение после ссоры. Итог: травма колена.

Пострадавший обратился в полицию только осенью, тогда же началось расследование. В декабре Промеса даже арестовали, однако под стражей он провёл недолго — Квинси отпустили под залог. Но следствие продолжилось. При этом игрок полностью отрицал свою вину, и его позиция не изменилась. Тогда же сообщалось, что максимальный срок, который грозит Промесу — четыре года.



В январе «Спартак» решил вернуть Промеса, но переговоры затянулись — красно-белые хотели снять с себя риски на случай, если Квинси решат привлечь к ответственности. В итоге получилось частично продавить «Аякс»: сумма трансфера (€ 8,5 млн) разделилась на несколько траншей (по одному в полгода), и если Промес отправится в тюрьму, то выплаты прекратятся. То же касается контракта с самим футболистом, который рассчитан до лета 2024 года. Посадка Квинси приведёт к мгновенному расторжению договора.

Что говорят в «Спартаке»

В клубе быстро отреагировали на новость про Квинси. «Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет.



Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало. По нашей информации продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Мнение юриста о «деле Промеса»

Мы обратились к юристу Андрею Князеву, чтобы понять, как будет развиваться ситуация. Вот его мнение:

«Запрашивать Промеса у России вряд ли будут. Думаю, он сам должен явиться в Нидерланды. Если нет, то футболист может попросить политическое убежище. Поймите, каждый может попросить, правда, предоставляется оно крайне редко. Должны быть основания. Одно дело, если бы его преследовали за высказывания, другое — хулиганка.



Трудовая виза не является основанием, чтобы не явиться в Нидерланды. Другой вопрос, что у них, в отличие от России, всё это страшно звучит. У нас это могло быть хулиганство или ещё что, а у них — угроза убийством, чуть ли не покушение. Неприятная для него ситуация, потому что к любым насильственным преступлениям в западных странах серьёзно относятся. Сейчас ему не позавидуешь.



Если был залог, то всё само собой разумеющееся. Человек поехал работать в другую страну, при этом он может договориться с учётом своей рабочей ситуации. Мне кажется, учитывая его финансовые возможности, лучше выплатить компенсации, договориться, чтобы не пропускать игры».

Пока Промес готовится к матчу 15-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится в субботу, 20 ноября. Но очевидно, что новости об угрозе тюремного заключения не могут не отвлекать Квинси. Интересны два момента: чем закончится эта история и как она скажется на игре Промеса.