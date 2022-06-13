Семак брал титулы, конкуренты меняли тренеров. Вы только посмотрите, сколько их было!

Сергей Семак пришёл в «Зенит» 29 мая 2018 года. Что было дальше с «Зенитом» внутри России, всем известно – четыре чемпионских титула, один Кубок и два Суперкубка. Пока остальные клубы меняли менеджмент и писали стратегии, в Питере брали трофеи. Удивительная цифра – конкуренты «Зенита», которые за эти годы так или иначе боролись за титул, сменили 24 тренера – мы брали в расчёт тех, кто провёл хотя бы один матч с командой. То есть в Питере – один, а в пяти топах – 24.

Больше всех отличился, естественно, «Спартак». Остальные идут плюс-минус вровень. Но скоро к этому списку добавятся ещё два человека – Владимир Федотов, вероятно, в ближайшее время возглавит ЦСКА, также объявит о новом тренере «Динамо».

Получается, новый сезон начнётся с цифрой 26. А учитывая новый контракт Семака, страшно представить, сколько тренеров сменят конкуренты к моменту его увольнения.

Вспомним всех, кого Семак уже «пережил».

«Спартак» — 7 тренеров

Массимо Каррера, Олег Кононов, Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли Фото: Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Массимо Каррера (5 августа 2016 года — 22 октября 2018 года)

Главный спартаковский супергерой последних лет. Привёл команду к чемпионству, не смог привести ко второму и был уволен. Хотя результаты оставались в норме. Вопросы копились, скорее, к людям, которые окружали итальянца. С Семаком он почти не пересекался – между ними только один матч в Питере, который завершился со счётом 0:0.



Рауль Рианчо (22 октября 2018 года — 12 ноября 2018 года)

Очень специфическая фигура, которую нельзя проигнорировать – Рианчо за три недели работы главным провёл шесть матчей. И запомнился очень философскими пресс-конференциями. О восходах солнца и закатах времени. Видимо, испанец считал, что его речи могут впечатлить владельца. Как и две буквы Р в имени. Но не пошло. Руководство давно вело переговоры с Кононовым, который в итоге и возглавил «Спартак».

Олег Кононов (12 ноября 2018 года — 29 сентября 2019 года)

Первый сезон Олег завершил на пятом месте – не так и плохо для переходного периода. Однако болельщики невзлюбили Кононова почти с самого начала. Первое – он пришёл на место любимца аудитории, второе – его интеллигентное поведение очень диссонировало с тем, к чему привыкли. Тренера быстро назвали «пиджаком» и всячески подталкивали к отставке. Но ждать пришлось почти год – Кононова убрали только в сентябре 2019-го.

Сергей Кузнецов (29 сентября 2019 года — 13 октября 2019 года)

Самая загадочная фигура в списке – он пришёл в клуб вместе с Кононовым, но с уходом задержался. Под руководством Кузнецова команда сыграла один матч. В этот период клуб подписывал контракт с Доменико Тедеско.

Доменико Тедеско (14 октября 2019 года — 31 мая 2021 года)

Ещё один яркий, но бестрофейный период. Но именно при Доменико «Спартак» шёл наверху таблицы и в какой-то момент даже считался конкурентом «Зенита». Возможно, Тедеско мог поработать больше, но коронавирус спутал все планы. И ещё в декабре 2020-го он заявил, что покинет Россию, так как хочет быть ближе к семье. Так и случилось, хоть почти все просили его остаться.

Руй Витория (1 июня 2021 года — 15 декабря 2021 года)

С португальцем связаны феноменальные результаты в групповом этапе Лиги Европы, где команда заняла первое место. Хотя, если бы не тот самый сейв Селихова, ничего этого могло и не быть. В то же время был тотальный провал в чемпионате, где «Спартак» могли хлопнуть почти все. Работа Руя проходила на фоне скандалов Заремы Салиховой с Дмитрием Поповым, а это также отражалось на атмосфере в клубе. В итоге уже к осени Витория понимал, что в клубе его не будет. Так и получилось.

Паоло Ваноли (17 декабря 2021 года — 9 июня 2022 года)

Тренер – трофей. За полгода не улучшил результаты в чемпионате, но взял Кубок и сделал для Леонида Федуна «Большой шлем». Официальная причина ухода – семейные обстоятельства.

Гильермо Абаскаль (10 июня 2022 года – по н.в.)

Тренер-загадка, который в последние полгода работал в «Базеле».

ЦСКА — 4 тренера

Виктор Гончаренко, Сергей Овчинников, Ивица Олич, Алексей Березуцкий Фото: Александр Сафонов, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Виктор Гончаренко (12 декабря 2016 года — 22 марта 2021 года)

Несмотря на то что Гончаренко работал в ЦСКА 4,5 года, команда так и не смогла завоевать чемпионский титул. Да, в некоторых сезонах претендовала на это, но не более. Так что очень сложно однозначно оценить его период в клубе.

Сергей Овчинников (21 июня 2020 года — 28 июня 2020 года)

Принял команду на один матч, когда Виктор отъехал в Беларусь думать о своём будущем. Второй отъезд ему уже не простили.

Ивица Олич (21 марта 2021 года — 15 июня 2021 года)

Хорват приходил в ЦСКА с большими планами, но не получил времени на их реализацию. Игра у команды не пошла, результатов не было. Поэтому уже к лету Ивицу уволили. Позже он обвинил гендиректора клуба Бабаева в заговоре против себя.

Алексей Березуцкий (15 июня 2021 года — по н.в.)

Возглавил команду в период, когда руководство явно не представляло, куда и с кем двигаться дальше. Василий Березуцкий к тому моменту ушёл к Гончаренко в «Краснодар», поэтому выбрали второго брата – компромиссный вариант. Но у Алексея начало получаться, а зимой к нему присоединился Василий. Весной от ЦСКА ожидали борьбы за чемпионство, но в итоге не получилось попасть даже в топ-3. Поэтому сейчас в ЦСКА ждут Владимира Федотова.

«Локомотив» — 4 тренера

Юрий Сёмин, Марко Николич, Маркус Гисдоль, Марвин Комппер Фото: Александр Сафонов, Дмитрий Голубович, Артём Гусев, «Чемпионат»

Юрий Сёмин (26 августа 2016 года — 31 мая 2020 года)

Главный соперник Семака-тренера. Они боролись в первый сезон работы Сергея в Петербурге и могли бы полноценно сделать это во втором, но Сёмина уволили. А недавно Юрий Палыч заявил, что ему под силу нарушить гегемонию Петербурга. Ждём возвращения?

Марко Николич (1 июня 2020 года — 5 октября 2021 года)

Изначально к сербу негативно отнеслись болельщики из-за того, что он пришёл на место легенды. Однако со временем полюбили. Марко своим трудом и тем же соперничеством с «Зенитом» заставил себя уважать. Его увольнение многие фанаты «Локо» восприняли с сожалением.

Маркус Гисдоль (10 октября 2021 года — 28 февраля 2022 года)

Самый циничный тренер-иностранец в РПЛ последних лет. В конце февраля просто собрал вещи и, никого не предупредив, улетел в Германию. О намерениях Гисдоля не знали ни руководители, ни команда. А за полгода работы – странные результаты и методы работы – во время сборов, например, он мог дать несколько выходных, а сам отдыхал на море.

Марвин Комппер (1 марта 2022 года — по н.в.)

Сменил Гисдоля и будет тренером «Локо» в следующем сезоне. Официально должность главного занимают другие, но все понимают, что рулит именно немец. Весна не получилась впечатляющей. Но реальный результат работы получится увидеть только в следующем сезоне.

«Краснодар» — 3 тренера

Мурад Мусаев, Виктор Гончаренко, Александр Сторожук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / РИА Новости

Мурад Мусаев (3 апреля 2018 года — 3 апреля 2021 года)

Галицкий поверил в своего воспитанника-тренера, и ровно три года тот рулил командой. В один из сезонов казалось, что «Краснодар» реально готов к борьбе за чемпионство. Но «Зенит» оказался непобедим.

Виктор Гончаренко (6 апреля 2021 года — 5 января 2022 года)

Завоёвывать титулы и продолжать развитие позвали Гончаренко. Но у Виктора не пошло с самого начала – коннект с владельцем не установился, а ничего принципиально нового в игру тренер не привнёс. Поэтому и поработал всего восемь месяцев. Позже его сменил Даниэль Фарке, но ни одного матча с командой он не провёл. И уволился сразу с началом февральский событий.

Александр Сторожук (6 марта 2022 года — по н.в.)

Принял команду в сложный момент, когда уехали и тренер, и все легионеры. Но не растерялся. Подтянул молодёжь и начал брать очки. Весна «Краснодара» превзошла многие ожидания. Команда финишировала в группе лидеров, поэтому Сторожук точно заслужил право остаться.

«Динамо» — 4 тренера

Дмитрий Хохлов, Кирилл Новиков, Александр Кульчий, Сандро Шварц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / fcdm.ru

Дмитрий Хохлов (7 октября 2017 года — 5 октября 2019 года)

Большую часть времени Хохлов проработал в период, когда клуб принадлежал обществу «Динамо». Команда болталась в зоне 10-х мест и явно не могла конкурировать с «Зенитом».

Кирилл Новиков (8 октября 2019 года — 29 сентября 2020 года)

Новиков сменил Хохлова в период, когда клуб уже перешёл к новому спонсору. Начиналось всё здорово – в первый же сезон место в Лиге Европы. Правда, уже в следующем серия неудач и вылет из еврокубка привели к увольнению Новикова.

Александр Кульчий (30 сентября 2020 года — 19 октября 2020 года)

На три недели стал главным, пока Шварц согласовывал детали с «Динамо». И даже провёл несколько матчей.

Сандро Шварц (14 октября 2020 года — 29 мая 2022 года)

Немец вернул болельщикам надежду и основания считать, что их клуб способен бороться за самые высокие места. В сезоне-2021/2022 «Динамо» вовсю преследовало «Зенит», но концовка явно не удалась. Тем не менее Шварц ушёл из клуба героем.