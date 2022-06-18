«Реал» играет с огнём. Недалёкость клуба чревата очень печальными последствиями

В начале июня сообщалось, что трансферный бюджет «Реала» на межсезонье составит € 407 млн. У «сливочных» наконец-то наладились дела с финансами, что позволяло рассчитывать на такие колоссальные средства. Примерно четверть всей суммы отводилась на подписание опорника «Монако» Орельена Тчуамени. Так в итоге и вышло. С некоторыми проволочками, но переход всё-таки был осуществлён в середине июня.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти хотел, чтобы оставшиеся средства были потрачены на левого защитника и нападающего, плюс точечное усиление глубины состава. Об этом, по сообщениям СМИ, он сказал во время личной встречи с президентом Флорентино Пересом и генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом вскоре после победы в Лиге чемпионов. Прошло чуть более двух недель. Кажется, планам Анчелотти не суждено сбыться.

«Пока трансферов больше не будет. Но потом – посмотрим. Лето очень долгое», – сказал Перес в эфире программы El Chiringuito.

«Реал» сильно рискует

Тратить более € 400 млн на трансферы – действительно сомнительная затея. Был большой риск переплатить за средних или даже классных, но слишком распиаренных исполнителей. Однако полное бездействие в нынешней ситуации – игра с огнём для «Реала».

Карим Бензема Фото: Getty Images

Очевидно, что команда Анчелотти остро нуждается во втором классном нападающем в пару к Кариму Бензема. Да, француз наколотил 44 гола за сезон и с вероятностью 99% получит «Золотой мяч». Однако Бензема нужна альтернатива или равноценный помощник. В этой роли виделся Килиан Мбаппе. Все любители футбола в курсе случившегося. В очередной раз пересказывать детали срыва казавшегося неизбежным переезда нападающего «ПСЖ» в Мадрид будет лишним. Мбаппе остался в Париже. По сути, воспользовался «Реалом» для получения лучших условий в «ПСЖ». Имел на это полное право, хотя с точки зрения этики поступок, наверное, некрасивый. В любом случае Мбаппе – пройденный этап для «Реала». В отличие от Бензема и других нападающих.

Кариму уже 34 года. Он пребывает в отличной форме прямо сейчас. Но кто знает, сподобится ли форвард ещё на один чудо-сезон. Риск получения травмы тоже никто не отменял. К самому Бензема вопросов нет. Его место в команде не подлежит сомнению. В ближайшее время «Реал» продлит контракт с фрунцузом до лета 2024 года. При этом Анчелотти недавно уведомили о том, что ещё одного форварда этим летом он, скорее всего, не получит.

На рынке не остаётся хороших вариантов

«Реал» думает о поисках нового нападающего на будущее, но сейчас в приоритете принятие решений по будущему нескольких футболистов. Клуб хочет облегчить платёжную ведомость, а после этого подумать о новичках. Вот только время идёт, а всех толковых игроков разбирают. «Реал» упустил Эрлинга Холанда из-за того, что верил в подписание Мбаппе. Дарвин Нуньес ушёл в «Ливерпуль» за € 75 млн плюс бонусы. Возможно, даже хорошо, что Мадрид не стал ввязываться в борьбу за уругвайца. Слишком большая компенсация. Аналогично неуместно платить € 70-120 млн за Кристофера Нкунку, Рафаэла Леау или Ромелу Лукаку.

Неужели вообще нельзя найти классных нападающих по приемлемой цене? Можно. «Реал» почему-то не смотрел в их сторону. «Бавария» с радостью отпустит Роберта Левандовского за € 50 млн. Поляк хочет перейти в «Барселону», но в Каталонии сейчас считают каждую копейку и в ближайшее время явно не приведут платёжный баланс в порядок. Мадрид мог бы воспользоваться ситуацией. По данным СМИ, лояльность Роберта к «блаугране» в последнее время слегка пошатнулась. При этом Левандовски хочет выступать в Испании. «Реал» — лучший вариант, если уж «Барса» в данный момент настолько проблемная. Однако Перес даже не собирается бороться за Роберта. Напротив, желает «Барселоне» подписать его. Якобы это возродит конкуренцию между двумя топ-клубами Ла Лиги и пойдёт всем на пользу.

Флорентино Перес президент «Реала» «Я был бы рад за них. Наверняка это был бы отличный трансфер для «Барсы». В жизни бывают лучшие или худшие экономические ситуации. «Барселона» – один из величайших клубов мира, стоимость которого составляет € 4-5 млрд. Она может находиться в сложной экономической ситуации, но у неё есть механизмы для того, чтобы двигаться вперёд. Мы все этого хотим. «Барса» – великий клуб, на мой взгляд. «Реал» и «Барселона» – две лучшие команды мира, и когда мы проводим «класико», его смотрят 600 миллионов человек»,

«Реал» молча наблюдал за переходом Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию». Немцы отдали за трансфер всего € 32 млн. Игрок такого уровня явно не помешал бы Мадриду, даже на краткосрочном контракте. Кроме того, клуб присматривался к Рахиму Стерлингу и Габриэлу Жезусу из «Манчестер Сити». Сейчас их трансферы невозможны из-за квоты на игроков не из стран-членов Евросоюза. Она в «Реале» занята Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао. Что в итоге? Жезус вот-вот должен перейти в «Арсенал». А Стерлинг, даже если уйдёт из «Сити», то не будет зациклен только на Мадриде. Скорее, найдёт новое место работы в АПЛ.

Садио Мане Фото: Getty Images

Какую стратегию выбрал «Реал»?

«Сливочные» решили делать ставку на внутренние резервы. В столице Испании разочарованы Лукой Йовичем и Мариано Диасом. Вероятно, оба продолжат карьеру в другом месте. Роли сменщиков Бензема перейдут к Борхе Майоралю и 21-летнему Хуанми Латасе. Это произойдёт, если у «Реала» не появится неожиданная трансферная возможность для усиления атаки. То есть вероятность события составляет почти 100%. Все толковые «возможности» разбежались или продолжают разбегаться по другим клубам.

Майораль четыре сезона подряд провёл в арендах. Сначала два года играл в «Леванте», затем полтора — в «Роме», а последние шесть месяцев представлял «Хетафе». В составе последнего забил шесть голов в 18 матчах. Так себе альтернатива для Бензема. Не особо лучше Йовича и Диаса. Латаса занял второе место в списке бомбардиров «Реал Мадрид Кастилья». У него 13 голов за сезон. Больше только у полузащитника Серхио Аррибаса (15). Латаса уже дебютировал за основу «Реала» в Ла Лиге – в минувшем сезоне он сыграл девять минут в матче с «Кадисом» (1:1). Парень слишком сырой и для больших свершений не годится.

Хуанми Латаса Фото: Getty Images

В Мадриде не сомневаются, что Карим Бензема продолжит играть на нынешнем уровне и в следующем сезоне. В атакующей обойме Анчелотти, как и в прошлом сезоне, будут Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Марко Асенсио. В «Реале» также верят, что Эден Азар вернётся к лучшей форме и будет показывать игру топ-уровня. Проблема в том, что Винисиус, Родриго, Асенсио и Азар – вингеры, а не классические форварды. К тому же «Реал» вообще был бы рад продать Асенсио за $ 40 млн или более в случае поступления такого предложения. Игрок хочет повышения зарплаты по новому контракту, а Мадрид не особо горит желанием увеличивать его оклад.

Конечно, ставка на Бензема в следующем сезоне снова может окупиться. А что, если нет? Если возрастной игрок травмируется или резко сдаст? Нужна вменяемая подстраховка. Левандовски и Мане – опции по приемлемой цене. Первый ещё остаётся теоретическим вариантом для «Реала», если финансовые проблемы «Барселоны» окажутся нерешаемыми. Хотя пока Мадрид даже не прощупывал почву на предмет возможного перехода Роберта. Мане уходит в «Баварию», об этой кандидатуре можно забыть.

В случае недоступности Бензема «Реалу» придётся полагаться на ненадёжных Майораля и Латасу. Это очень плохой сценарий. Недалёкость клуба чревата очень печальными последствиями по ходу следующего сезона. Ещё недавно Флорентино Перес грозился потратить на трансферы более € 400 млн, а теперь жалеет относительно мизерные деньги на самые насущные потребности команды.