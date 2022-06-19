«Мы выкинули кучу денег». Босс «МЮ» пришёл в паб к фанатам и раскрыл трансферные планы

В Манчестере снова неспокойно. По крайней мере, в той его части, что болеет за «Юнайтед». Группа фанатов манкунианцев решила устроить очередную акцию протеста против владельцев клуба – семьи Глейзеров. Болельщики подготовили баннеры и собирались пойти с ними к дому исполнительного директора клуба Ричарда Арнольда. Они договорились встретиться в пабе Boot Inn, расположенном недалеко от дома Арнольда в Чешире.

Однако случилось непредвиденное. Арнольд, узнав каким-то образом об акции поклонников «МЮ», сам пришёл в тот паб, чтобы поговорить с ними по душам. И раскрыл некоторые трансферные секреты, которые фанаты (их было два десятка человек) благополучно слили в СМИ и соцсети.

Арнольд согласился с болельщиками, что чемпионат был провален:

«Этот сезон был кошмаром. Я ненавидел каждую его минуту».

Фанаты «МЮ» протестуют Фото: Getty Images

Директор раскритиковал своего предшественника Эда Вудворда, которого сменил в начале этого года, и попросил дать ему работать «с чистого листа», так как он не имеет отношения к ошибкам последних 17 лет.

«Мы выкинули просто так кучу денег, – приводит слова Арнольда The Sun. – «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы более £ 1 млрд, больше, чем кто-либо в Европе. Я не в восторге от того, где мы находимся. Хоть это и нелегко, но мы должны разобраться со случившимся. Вы не можете прийти на нашу тренировочную базу и сказать: «Покажите мне, где здесь находится этот £ 1 млрд». Я не думаю, что мы хорошо распорядились потраченными деньгами».

Ричард поведал о переговорах по трансферу полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. По словам Арнольда, спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто «пашет с шести утра до десяти вечера», чтобы заполучить голландского игрока.

«Деньги – не фактор, определяющий, кого мы хотим подписать. Главный тренер (Эрик тен Хаг. – Прим. «Чемпионата») просит де Йонга, и менеджерами проделана большая работа. Он отличный футболист. Сто миллионов или двести? Я не знаю. Подпишите того, кого вы хотите. Или нужно, чтобы я сам покупал игроков?

Я уже много дней занят этим вопросом. Послушайте, мы делаем всё, чтобы закрыть сделку и заполучить де Йонга, и я говорю вам, что проблем с деньгами нет. Но есть определённые препятствия, о которых я не могу рассказать».

Ричард Арнольд в баре Фото: youtube.com

При этом Арнольд признался, что клубу нужны инвестиции извне, чтобы реконструировать «Олд Траффорд» и базу в Кэррингтоне. Клуб занимается привлечением денег. Директор дал понять фанатам, что постоянные нападки на спонсоров и инвесторов наносят ущерб «МЮ».

«Ни один клуб не может позволить себе новый стадион на свои деньги. Вы либо занимаете деньги, либо кто-то инвестирует в это. Возможно, вам не нравится наш нынешний владелец, хорошо. Но если вы хотите, чтобы пришёл кто-то другой, они должны посмотреть и подумать: окей, фанаты любят клуб, любят команду, и это позитивная сторона».

После беседы с Арнольдом фанаты остыли. Акция протеста у дома Ричарда не состоялась. Кажется, в искренность директора не слишком поверили (один из фанатов назвал выступление «тщательно подготовленным»), но он заслужил уважение хотя бы тем, что пришёл пообщаться с болельщиками.