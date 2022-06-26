Неймар потерял остатки совести. Наблюдать за бесстыдством бразильца уже невыносимо

1 июля контракт Неймара с «ПСЖ» автоматически продлится до 2027 года. Бразильский форвард не хочет уезжать из Парижа, хотя руководство клуба с радостью избавилось бы от него. Рычаги влияния в данном случае находятся в руках Неймара, так что организации просто приходится мириться с наличием проблемы.

Текущее положение дел никак нельзя назвать нормальным. Интересы футболиста и руководства «ПСЖ» расходятся, что рискует вылиться в образование нездоровой рабочей атмосферы в команде по ходу следующего сезона. Разбираемся в причинах кризиса.

Неймар Фото: David Ramos/Getty Images

Почему «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара

Катарские руководители и новый советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш не видят бразильца частью команды. В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 голов и отдал восемь передач в 28 играх за парижан во всех турнирах. Слабовато для игрока, который получает € 30 млн в год. В «ПСЖ» считают Неймара лишним элементом в атаке, учитывая наличие в команде не менее именитых и дорогих форвардов: Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Последний провалил сезон ещё сильнее, но всё-таки Лео провёл в Париже всего год и его авторитет несравнимо выше по сравнению с бразильцем.

Есть и другие причины критиковать Неймара. Форвард регулярно травмируется, а также негативно влияет на имидж клуба своим развязным образом жизни, игрой в покер и скандальным окружением (включая ближайших членов семьи). Всё это в сумме вылилось в сильное недовольство президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

Клуб попытался продать Неймара, но безуспешно. Бразилец несколько раз был предложен «Барселоне» за € 50 млн с возможностью торга. Каталонцы не рассматривают этот вариант, так как сконцентрированы на трансфере форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Здесь важно отметить, что «Барса» — единственный клуб, куда сам Неймар в теории (не факт, что на практике) был бы готов перейти.

СМИ также упоминали вариант с «Ювентусом», но вряд ли интерес итальянцев был предметным. Неймар не хочет переезжать в Италию, так что платить десятки миллионов за проблемного игрока с огромной зарплатой – большая глупость. Недостатки Неймара хорошо известны. Поводов для отпугивания всех потенциальных покупателей предостаточно.

Неймар полностью контролирует ситуацию

Самооценка у Неймара высокая, но он наверняка осознаёт свою нынешнюю рыночную ценность. Если нет, то у него есть смекалистое окружение, чтобы подсказать. Неймар и его лагерь понимают, что лучший вариант – оставаться в Париже и получать высокую зарплату. 1 июля финансовые гарантии бразильца будут обеспечены ещё на пять лет. Зачем куда-то дёргаться? Можно было бы подумать над возвращением в «Барселону», но не на любых условиях и не любой ценой. Остальные клубы форварду просто неинтересны.

Неймар ясно дал понять, что не намерен покидать «ПСЖ». Родственники бразильца сообщили руководству, что игрок не планирует уходить из команды. Более того, окружение форварда выразило недовольство недавними словами Нассера Аль-Хелаифи, который ушёл от ответа на вопрос о том, входит ли Неймар в планы «ПСЖ».

Нассер Аль-Хелаифи Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Агент Вагнер Рибейро без всякой уклончивости публично заявил, что Неймар хочет остаться в Париже.

«У Неймара есть мечта – стать победителем Лиги чемпионов с «ПСЖ». Несмотря на все слухи о возможном уходе, он очень мотивирован и не остановится, пока не осуществит её», – сказал агент, работавший над трансфером Неймара из «Сантоса» в «Барселону».

План Неймара предельно понятен. Бразилец собирается просто сидеть в Париже и следить за внушительным пополнением своего банковского счёта. Мечта стать победителем ЛЧ с «ПСЖ» — не более чем красивые слова. На самом деле мотивация бразильца и его приверженность интересам команды под большим вопросом. Неймар видит, что желающих приобрести его на рынке фактически нет. Это только на руку футболисту.

Если говорить откровенно – Неймар потерял всякие остатки совести, а наблюдать за его бесстыдством уже просто невыносимо не только болельщикам со стороны. Желание руководства «ПСЖ» избавиться от форварда объяснимо, но этот план, вероятно, останется неосуществимым. Парижанам придётся и дальше тратить много денег на Неймара. С трудом верится в то, что Аль-Хелаифи в какой-то момент в будущем сочтёт инвестиции в бразильца оправданными.

Ситуация дошла до критической точки, когда боссам уже трудно терпеть бесполезность Неймара. Но ничего не поделаешь. «ПСЖ» — не тот клуб, который считает каждую копейку. Как-то переживут раздутый контракт Неймара. Главная проблема заключается в том, что наличие такой токсичной личности в организации способствует разложению микроклимата в коллективе и точно не помогает в попытках построить доминирующую чемпионскую суперкоманду.