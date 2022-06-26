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РПЛ, «Спартак», Гильермо Абаскаль: кто пытался запретить мат в российском футболе — Романцев, Кононов, Семак

Новый тренер «Спартака» запретил игрокам ровно два слова. А как с матом боролись другие?
Дмитрий Зимин
Кто пытался запретить мат в российском футболе
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В «Спартаке» такое уже не в первый раз. Но главный противник мата в московских клубах не работал.

Гильермо Абаскаль создаёт впечатление очень эмоционального мужчины. Судя по тому, что «Спартак» выкладывает со сборов в соцсетях, работа, которую ведёт тренер, действительно нравится команде. В принципе, игроки уже привыкли к такому типу характера – похожим образом вёл себя Тедеско, потом Ваноли, а теперь и Абаскаль. Другие в «Спартаке» не особо приживаются. Но с этим ничего не поделать.

Одна из самых ярких деталей сборов – запрет на некоторые матерные слова. Появилось видео, где испанец попросил не использовать ругательства, в особенности «cazzo» (что в переводе означает «дерьмо») и «f**k you» (один из основных переводов – «чёрт возьми», «пошёл ты» и более грубые).

Гильермо Абаскаль с игроками «Спартака»

Гильермо Абаскаль с игроками «Спартака»

Фото: spartak.com

Реакция команды вышла забавной. Жаль, что Абаскаль пока, вероятно, не понял, как много в России других ругательных слов, которые разные тренеры пытались запретить. Но сами тренеры менялись, а слова никуда не девались.

В «Спартаке» уже запрещали мат

Первым чистотой русского языка озаботился ещё Олег Романцев. В золотой спартаковский период каждое матерное слово наказывалось тремя кувырками. Сам тренер вспоминал, что в определённый момент это правило дошло до автоматизма – уже не требовалось никого контролировать, футболисты выполняли наказание сами. И мата внутри команды стало действительно меньше. Интересно, что спустя много лет возродить традицию решил Олег Кононов. На сборах тренер даже ввёл штрафы за мат. К чему-то грандиозному это не привело. Олегу явно стоило заниматься чем-то другим, чтобы сохранить атмосферу в команде и отношения с болельщиками.

Забавно, что один из предшественников Кононова, Дмитрий Аленичев, тоже был близок к введению штрафов за мат. В Туле игроки стабильно платили по 500 рублей за каждое слово. Но, видимо, зарплаты игроков «Спартака» настолько отличались, что называть такую сумму было бы просто смешно.

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Истории Семака и Бердыева

На протяжении небольшого периода категоричным противником мата был Сергей Семак. Много говорилось о том, что он вводил штрафы в «Уфе» за это, но позже всё это опровергалось. Посыл тренера – показывать всё собственным примером. Сам он не матерится и призывает игроков к тому же, но без штрафов и прочих санкций. В «Зените», кстати, мата действительно стало меньше — особенно после ухода Ракицкого.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но, вероятно, самый мощный противник мата в футболе – Курбан Бердыев. При нём матом нельзя было даже шептаться. При этом никаких штрафов — хватало одного взгляда и одной реплики. Все в его «Рубине» уяснили это очень быстро, поэтому мата не было ни на тренировках, ни на играх. Интересно, что это правило забрал Дмитрий Кириченко – ближайший соратник Бердыева. Когда он работал в «Уфе», то сообщил, что «мат – это плохая энергетика». Правда, надолго тренер в клубе не задержался.

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Так что Абаскаль, вводя ограничения, явно не совершает прорыва. Однако в этом компоненте подобного от него и не ждут. Главное, чтобы команда заиграла — а для этого точно не нужен мат.

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