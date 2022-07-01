«Црвена Звезда» дружит со «Спартаком», но работает с «Зенитом». Как так вышло?

В воскресенье, 3 июля, «Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют на «Фиште» – это первый международный матч для России с момента бана федерации в ФИФА и УЕФА. А ещё и битва чемпионов – ведь оба клуба выиграли свои национальные чемпионаты. «Зенит» планирует насыщенную программу – выставка трофеев, автографы звёзд и многое другое. Рассчитывая, что люди пожертвуют парой часов нахождения на пляже ради такого матча.

В контексте «Црвены Звезды» интересна одна деталь – болельщики команды около 20 лет дружат со «Спартаком», при этом руководство клуба уже 12 лет работает с «Зенитом» в разных направлениях. Как так получилось?

Как появилась дружба со «Спартаком»?

История теплых взаимоотношений началась ещё в прошлом веке – в 1999 году спартаковские болельщики устроили выезд на матч с «Партизаном» – главного конкурента «Црвены Звезды». КБ победили и явно находились в хорошем настроении. Поэтому на следующий день болельщики пошли на второй матч в Белграде. В нём играла как раз «Црвена Звезда» с «Шерифом». Болельщики клуба оценили жест и тепло приняли гостей из России. Дополнительном поводом для дружбы стали одинаковые цвета – ведь у сербского клуба они тоже красно-белые.

С того момента болельщики стали ездить в небольших количествах друг к другу. Известен факт, что в 2000-м москвичи заехали в Белград на игру с киевским «Динамо». Были и обратные визиты. При этом сами фаны считают началом дружбы 2005 год. Тогда приглашения приобрели более массовый и официальный характер. Так болельщики «Црвены Звезды» позвали 30 коллег из «Спартака» на дерби с «Партизаном». Явно не только посмотреть футбол. С того момента болельщики часто ездят друг к другу в гости, причём не только на футбол, но и, например, на баскетбол.

Интересно, что «Црвена Звезда» стала первым соперником «Спартака» на новенькой «Открытие Арене». При этом о сотрудничестве между клубами известно мало. Скорее это был жест в сторону фанов, которые очень любят друг друга.

Первый матч на «Открытие Арене» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А что за сотрудничество с «Зенитом»?

Петербург приблизился к Белграду в 2010-м. Тогда компания «Газпромнефть» стала главным спонсором клуба. Уже в 2011-м молодежные составы «Црвены Звезды» и «Зенита» провели товарищеский матч при 30 тысячах болельщиках, а в 2017-м клубы подписали официальный документ о сотрудничестве. С того момента они взаимодействуют в вопросах проведения матчей, повышения мастерства игроков и других вопросах. Важный пункт – сотрудничество академий. Сербы ездят на турниры в Россию, россияне – в Сербию. Плюс постоянные стажировки не только тренеров, но и административного персонала.

Старший тренер академии «Зенита» Алексей Тихомиров в интервью пресс-службе делился деталями.

«Формат сотрудничества предполагает несколько направлений. Кроме турниров, товарищеских игр и сборов, это, например, двухнедельная стажировка ребят и тренеров. Четверо наших игроков получали международный опыт в академии «Црвены Звезды», их игроки приезжали к нам. Потом был тренерский обмен. Мы смотрели тренировочную неделю белградской академии, а тренеры «Црвены Звезды» – нашу. Взаимоотношения очень тёплые. Как принято говорить, сербы – наши братушки, и мы всегда стараемся делать так, чтобы они чувствовали себя в Петербурге как дома. Если говорить о спортивных делах, то у «Црвены Звезды» одна из ведущих академий именно по продажам своих игроков. Нам интересен механизм, который они используют», – говорил он.

Интересно, что в разные годы в Питер приезжали несколько игроков, выступавших за «Црвену Звезду»: например, Александар Лукович и Милан Родич – последний играет сейчас именно в сербской команде.

Андрей Аршавин и Александар Лукович Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Так что с Питером у клуба действительно серьёзная работа. Зато с Москвой – большая дружба. Даже удивительно, как у клуба получается балансировать между двумя принципиальнейшими соперниками. Но пока против этого никто не высказывался.