Немецким тренером интересовались клубы и сборные. А сейчас есть очень неожиданный вариант.

Мог возглавить сборную России, а потом пропал. Что сейчас с немецким чемпионом мира Лёвом?

Йоахим Лёв – вот главная ассоциация со сборной Германии в последние 15 лет. С 2004-го по 2006-й ассистент Юргена Клинсмана, Лёв стал главным после бронзы немцев на домашнем чемпионате мира и руководил сборной до лета 2021-го. Его последний, он же прощальный матч – полуфинал Евро-2020 на «Уэмбли», в котором игравшие в чёрной форме немцы уступили Англии со счетом 0:2.

Второй подряд турнир немцы не выиграли. До этого был ЧМ-2018 в России, где немцы даже не вышли из группы, проиграв сначала Мексике, а затем Южной Корее. И теперь сборную тренирует Ханс-Дитер Флик, бравший с «Баварией» Лигу чемпионов.

Лёв после победы на чемпионате мира Фото: Clive Rose/Getty Images

Но вернёмся к Лёву, который однозначно легенда сборной. Тренер чемпионов мира 2014 года. С ним команда становилась серебряным и бронзовым призёром Евро и выигрывала Кубок конфедераций. А ещё Лёв – символ немецкой футбольной машины: стильный, немногословный и тихий в плане эмоций. Такой антагонист Клоппа, но при этом также любимый и узнаваемый.

Лёв стремится к работе в клубе

Начнём с того, что Лёв за этот год никуда не устроился: отдыхал и занимался своими делами. Но при этом регулярно появлялась информация (а порой и просто слухи), что немецкий тренер может заняться клубной работой. Что не стало бы для него первым опытом. Ведь у Лёва была сольная тренерская карьера, в которой он добился определённых успехов: со «Штутгартом» выигрывал Кубок Германии и играл в финале Кубка обладателей кубков, а с «Тиролем» становился чемпионом Австрии.

При этом после Евро-2020 тренер мог просто хотеть отдохнуть. «После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придёт время – и найдёшь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет», – говорил тренер.

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И по этой причине тем же летом отказался от поста главного тренера сборной Нидерландов. «В данный момент меня это совершенно не интересует. У голландцев есть достаточно отличных тренеров, которые хорошо знакомы с футболом», – сказал Лёв в интервью агентству DPA.

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд вообще высказался радикально: что работа в клубе Лёву не подходит.

Оттмар Хитцфельд экс-тренер «Баварии» «Не знаю, насколько Лёву будет разумно браться за работу, которая предусматривает 60 матчей в год. Это очень серьёзный стресс. Испания, Италия, Англия, Франция – всё это ему не подходит. Работа экспертом на телевидении – лучшее, что я могу ему посоветовать».

При этом варианты работы в клубе у Лёва появлялись всё равно. Про них – ниже.

Мог сменить Анчелотти и вернуться в Турцию

В марте 2021 года, то есть за пару месяцев до старта Евро, Лёв сел за изучение испанского языка. Это связывали с тем, что им снова заинтересовался мадридский «Реал» – клуб, который активно следил за Лёвом в 2014-м.

Испанская газета El Nacional писала уже в феврале 2022-го, что Лёв, значительно продвинувшийся в изучении испанского, должен заменить Карло Анчелотти. Но последние победы Карло в Ла Лиге и особенно в Лиге чемпионов, кажется, переводят эти новости в разряд несбывшихся слухов.

Карло Анчелотти Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Тогда же появился ещё один вариант – «Фенербахче». Лёв уже работал в Турции: в сезоне-1998/1999 как раз тренировал стамбульский клуб. Туда же его пригласили в декабре 2021-го и предложили контракт до 2024-го. Итог – «Фенер» занял второе место, упустив «Трабзонспор», без Лёва. При этом Haber Global писал, что клуб согласовал с тренером трансферный бюджет и обсудил будущее инфраструктурных проектов внутри клуба.

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Лёв в сборной России?

Между периодами Черчесова и Карпина сборная выбирала себе нового главного тренера. Среди кандидатур был и Лёв – об этом «Чемпионату» сообщали два источника. Немец был одним из трёх иностранцев, входивших в шорт-лист потенциальных тренеров национальной команды.

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Выбор Лёва активно обсуждался в футбольных кругах.

Андрей Червиченко экс-президент «Спартака» «За Лёва я двумя руками, при нём Германия была топовой и непобедимой. Человек с таким опытом, пониманием и багажом титулов, как Лёв, – подарок для нашей сборной. Йоахим в нашей сборной — это как академика посадить решать задачи для школьников или студентов. Он не растеряет свой академический уровень».

При этом комментатор Геннадий Орлов выступил против: «Нам не нужен в сборной Лёв. И он явно сейчас будет отдыхать. Зачем ему ехать поднимать российский футбол, если он так здорово поработал со сборной Германии?»

А бывший тренер сборной Камеруна, «Балтики» и «Томи» Валерий Непомнящий был солидарен с Орловым: «Во-первых, сомневаюсь, что Лёв согласится возглавить сборную России, во-вторых, я не уверен, что он мог бы помочь нашей команде».

Порыв романтических мыслей о Лёве в России испарился после слов агента немецкого тренера Харуна Арслана.

– Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России?

– Даже не хочется комментировать. К тому же сегодня такой прекрасный вечер.

Лёв на тренировке Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Будущие варианты для Лёва: клубы из Франции и Испании

1 мая 2022 инсайдер Джанлука Ди Марцио написал, что «ПСЖ» может пригласить Антонио Конте, Йоахима Лёва или Тьяго Мотту. Что изначально парижане, так и не взявшие кубок Лиги чемпионов даже с галактическим составом, хотели пригласить Эрика тен Хага – но голландец выбрал «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг был в списке целей. Сейчас же команду могут возглавить Конте, Лёв или Мотта. Они всегда помнят о Мотте, когда ищут нового тренера. Он начал работу в их академии, это один из воспитанников «ПСЖ», – так выглядит инсайд от Ди Марцио.

Лёв и Томас Мюллер Фото: РИА Новости

Уже после этого Goal.com писал, что переговоры с Лёвом ещё не начались, а Sky Sport Deutschland вообще опроверг интерес парижан к немецкому тренеру.

Но история с работой Лёва в клубе точно не закончена.

Тем более появился свежий вариант – «Атлетик» из Бильбао. Как сообщает El Chiringuito, Лёв уже контактировал с клубом из Страны Басков. Тем более место главного тренера свободно – Марселино Гарсия Тораль ушёл из «Атлетика» неделю назад.

Неожиданный вариант? Тем интереснее.