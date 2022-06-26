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Где сейчас игроки «Зенита», выходившие в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2015/2016 — Халк, Дзюба, Витсель, Гарай, Кришито

Последняя российская команда, выходившая в плей-офф Лиги чемпионов. Где сейчас её игроки
Анатолий Романов
Где сейчас игроки «Зенита» сезона-2015/2016
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Этой командой мы гордились. Потом гордиться было некем.

Российские команды давно не выходили в плей-офф Лиги чемпионов, а сейчас просто невозможно прогнозировать, когда ещё получат такую возможность. В последний раз в 1/8 финала ЛЧ выступал «Зенит» – шесть с половиной лет назад. Тогда петербуржцы выдали лучший групповой этап в своей истории, одержав пять побед подряд и проиграв только в заключительном туре после потери турнирной мотивации. Сине-бело-голубые заняли первое место в квартете с «Валенсией», «Лионом» и «Гентом». Давайте вспомним игроков основы того «Зенита» и посмотрим, как складываются их карьеры в 2022 году.

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Юрий Лодыгин

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Основной голкипер «Зенита» в той Лиге чемпионов, а сегодня – игрок «Панатинаикоса». 32-летний Лодыгин перешёл в клуб из Афин этим летом на правах свободного агента. Прошлый сезон отыграл за другую греческую команду «ПАС Янина». Принял участие в 33 матчах, пропустил 39 мячей и выдал 14 «сухарей». В чемпионате Греции Юрий отражал 72% ударов: достаточно неплохой результат, пусть и не топовый.

Александр Анюков

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39-летний Анюков и сейчас в «Зените», но уже не как игрок – он работает в тренерском штабе Сергея Семака. У правого защитника была прекрасная карьера в петербургской команде. Он провёл 417 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 28 результативных передач. Выиграл 13 трофеев, в том числе Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Завершил карьеру в 2020 году после сезона в родных «Крыльях Советов».

Эсекьель Гарай

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35-летнего аргентинца тоже уже не увидишь на футбольном поле. Центральный защитник повесил бутсы на гвоздь после того, как летом 2020-го ушёл из «Валенсии». В «Зените» задержался всего на два года. Сыграл 75 матчей, стал автором трёх голов и четырёх голевых пасов. В ЛЧ сезона-2015/2016 был лидером обороны команды. Эсекьель сообщил, что у него тяжёлая форма остеоартроза тазобедренного сустава.

Николас Ломбертс

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Бельгиец – ещё одна зенитовская легенда. И он также закончил карьеру. Центрбек отдал «Зениту» 10 лет, сыграл 288 матчей, забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Завоевал в «Зените» 12 трофеев, включая Кубок УЕФА. В 2020-м отыграл последний сезон в «Остенде» и через год устроился ассистентом тренера в родной «Гент». В завершившемся чемпионате Бельгии команда 37-летнего Ломбертса стала пятой.

Доменико Кришито

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Сейчс
Сейчс

Кришито отыграл в «Зените» семь сезонов. Пришёл из «Дженоа» в 2011 году и уехал из петербургского клуба тоже в «Дженоа» в 2018-м. Последние четыре года помогал команде в борьбе за выживание, но по итогам прошедшего чемпионата генуэцы всё-таки выбыли из Серии А. Сам левый защитник набрал 7+1 в 21 матче. Итальянец стал свободным агентом в 35 лет и близок к переезду в МЛС – его зовут в «Торонто».

Хави Гарсия

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Хави Гарсия буквально на днях, 23 июня, объявил об уходе из футбола. Опорный полузащитник решил остановиться в 35 лет, поблагодарив в прощальном письме все свои бывшие клубы, включая «Зенит». В Санкт-Петербурге испанец прожил три года. В его биографии 108 матчей за сине-бело-голубых и семь забитых мячей. Последние два сезона Хави Гарсия отыграл в Португалии за «Боавишту».

Аксель Витсель

Тогда
Тогда
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Бельгиец – один из трёх самых дорогих в истории «Зенита» игроков (по данным Transfermarkt, за Витселя, Халка и Малкома заплатили по € 40 млн). За «Зенит» выступал в течение четырёх с половиной лет, потом уехал в Китай и вернулся в Европу – в Дортмунд. А в ближайшее время 33-летний центрхав перейдёт свободным агентом в «Атлетико». В прошлом сезоне Аксель забил два гола в 40 матчах за «Боруссию».

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Халк

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Самая яркая звезда того «Зенита». В Лиге чемпионов Халк забивал «Валенсии» (дубль), «Лиону» и «Бенфике», делал по две голевые передачи в матчах с «Гентом» и «Лионом». Потом бразильца продали за € 55,8 млн в Китай, а в феврале 2021-го форвард вернулся домой – в «Атлетико Минейро». Принёс команде первое за 50 (!) лет чемпионство. Хорош 35-летний Халк и в сезоне-2022: набрал 18+4 в 22 матчах.

Мигел Данни

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38-летний португалец уже три с половиной года вне футбола: с тех пор как в январе 2019-го завершил карьеру в «Маритиму». Наслаждается жизнью на Мадейре. В «Зените» он отыграл девять лет, забил 68 мячей и сделал 73 голевые передачи в 256 матчах. Впрочем, Данни ведёт карьеры своих детей – Франсишку и Бернарду, которые выступают за фарм-клуб «Маритиму». Второй уже вызывался в юношескую сборную.

Олег Шатов

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Та Лига чемпионов стала лучшим периодом «уральского Аршавина» в «Зените». Шатов провёл семь лет в Санкт-Петербурге, прикипел душой к команде и городу. Помните его слёзы после гола «Зениту» за «Краснодар»? Олег не хотел уходить и, если бы не травмы, возможно, остался бы в составе сине-бело-голубых до конца карьеры. Но сейчас 31-летний хавбек в «Урале». В прошлом сезоне набрал 1+4 в 15 матчах.

Артём Дзюба

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Осенью 2015-го Дзюба умудрился забить в ЛЧ больше Халка и стал первым снайпером «Зенита»: три гола «Лиону», два – «Генту», один – «Валенсии». Часть болельщиков так и не приняла Артёма, но нельзя не признать, что он сделал очень много для команды. За семь лет в «Зените» наколотил 108 мячей и отдал 70 результативных передач в 249 матчах. И только теперь, в 33 года, ушёл из клуба свободным агентом.

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Луиш Нету

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Португалец не был твёрдым игроком основы, однако половину матчей в успешной для «Зенита» ЛЧ сыграл в стартовом составе. Летом 2019-го вернулся в Примейру и вот уже три года выступает за «Спортинг». Его команда сенсационно выиграла чемпионат, и Нету снова поиграл в Лиге чемпионов. За минувший сезон у Луиша 35 матчей. Контракт 34-летнего центрального защитника с лиссабонцами действует ещё год.

Игорь Смольников

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Правый защитник отыграл за «Зенит» семь сезонов, после чего вернулся в «Краснодар», из которого и переезжал в Санкт-Петербург. Кажется, Игорь напрасно отказался от продления контракта с клубом. В «Краснодаре» он провёл лишь год, а затем ушёл в «Арсенал». В Туле тоже не пошло – команда вылетела из РПЛ. Смольников в 27 матчах забил один гол и сделал два голевых паса. В 33 года ищет новую команду.

Михаил Кержаков

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Сейчас
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35-летний голкипер – единственный игрок «Зенита» сезона-2015/2016, который до сих остаётся в команде в качестве действующего футболиста. В Лиге чемпионов Михаил выходил в домашних матчах с «Гентом» (2:1) и «Лионом» (3:1). Доказал, что не слабее Лодыгина. На днях Кержаков продлил контракт с «Зенитом» на год. В прошлом сезоне он провёл 25 матчей и пропустил 35 мячей, девять раз сыграл на ноль.

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Тренер. Андре Виллаш-Боаш

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Португальский тренер ушёл из «Зенита» уже через несколько месяцев после той Лиги чемпионов. Он не стал продлевать контракт, истекавший летом 2016-го. Потом Виллаш-Боаш возглавлял китайский «Шанхай СИПГ» (с ноября 2016-го по ноябрь 2017-го) и французский «Марсель» (с июля 2019-го по февраль 2021-го). Сейчас АВБ без работы, хотя слухи связывали его со сборной Марокко, которая сыграет на ЧМ-2022.

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