Три английских топ-клуба показывают мастер-класс по трансферам. А «Челси» и «Юнайтед» спят

Лучше всех дела у «Сити» – сразу же нашли замены ушедшим. Правда, потратили на двух футболистов больше € 100 млн.

10 июня открылось трансферное окно в Англии. Почти за месяц все клубы потратили более € 730 млн на подписание новых игроков и заработали € 345 млн на ушедших. Трансферное окно в Англии закроется 1 сентября, а пока давайте посмотрим, кем усилились топ-клубы английской Премьер-лиги, кого продали и какие потенциальные новички могут оказаться в семи лучших командах Англии.

«Манчестер Сити»

Действующий чемпион Англии из ключевых игроков никого не потерял. Да, «Ман Сити» покинул (на правах свободного агента) Фернандиньо, перешедший в «Атлетико Паранаэнсе», но на его место «горожане» взяли Калвина Филлипса из «Лидса» за € 48,75 млн. Трансфер по позиции случился и в атаке – на место Габриэла Жезуса, ставшего игроком «Арсенала» за € 52,2 млн, пришёл Эрлинг Холанд (€ 60 млн).

Кроме двух точечных приобретений, «Манчестер Сити» бесплатно взял вратаря Штефана Ортегу из «Арминии». 29-летний голкипер попробует составить конкуренцию Закари Стеффену за право быть вторым номером. Также пополнил состав Хулиан Альварес. 22-летний форвард, наколотивший 18 голов в 25 матчах за «Ривер Плейт», был куплен «горожанами» ещё зимой (€ 17 млн), но остался на полгода в аренде.

Калвин Филлипс, Эрлинг Холанд Фото: Getty Images

Помимо Жезуса и Фернандиньо, «Ман Сити» покинули Коу Итакура и Педро Порро. Оба игрока пополнили команду в 2019 году, ни разу не сыграли, покатались по арендам и были проданы. Японец был куплен за € 1,1 млн, а в «Боруссию» М ушёл за € 5 млн, бразилец стал игроком «Спортинга» за € 8,5 млн (переходил в «Сити» за € 12 млн).

Впрочем, уходы, скорее всего, ещё будут. В поисках нового клуба находятся Александр Зинченко и Бернарду Силва. Последний уже сообщил Хосепу Гвардиоле, что хочет перейти в «Барселону». «Ман Сити» же трансферную активность на рынке прекращать не собирается: присматривается к Сержу Гнабри, который интересен и «МЮ», и Маттейсу де Лигту.

«Ливерпуль»

В июне «Ливерпуль» избавился от балласта – клуб покинули Лорис Кариус (бесплатно), Оджо Шейи (бесплатно, последний раз играл за основу в сезоне-2016/2017), Дивок Ориги (бесплатно, «Милан»), Бенджамин Вудбёрн (бесплатно, «Престон»), Марко Груич (€ 9 млн, «Порту») и Такуми Минамино (€ 15 млн, «Монако»).

Главной продажей «Ливерпуля» стал переход Садио Мане в «Баварию» за € 32 млн. Вместо него в атаке «мерсисайдцев» будет играть Дарвин Нуньес. 23-летний уругваец забил 34 гола за «Бенфику» в 41 матче сезона-2021/2022. К нему в придачу на перспективу «Ливерпуль» взял Фабиу Карвалью. Он перешёл из «Фулхэма» за € 5,9 млн. 19-летний атакующий полузащитник сыграл 36 матчей за клуб в Чемпионшипе и был одной из звёзд команды. Также «Ливерпуль» подписал 18-летнего правого защитника «Абердина» Кельвина Рэмси (€ 4,89 млн).

Похоже, на этом трансферы «Ливерпуля» не заканчиваются. Есть вероятность ухода Роберто Фирмино в «Ювентус» и прихода Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». За игрока сборной Англии «мерсисайдцы» готовы отдать € 100 млн, но немцы просят € 120 млн. Полузащитника рассматривают как потенциальную замену Джордану Хендерсону. Но вряд ли стоит ждать трансфера уже этим летом – немецкий клуб не захочет терять вторую звезду за межсезонье (после Холанда).

«Челси»

У «Челси» пока одни потери. Лондонцы расстались с тремя центральными защитниками – Андреасом Кристенсеном (бесплатно, «Барселона»), Антонио Рюдигером (бесплатно, «Реал») и Джейком Кларком-Салтером (бесплатно, «Куинз Парк Рейнджерс»). Помимо этого, Сауль Ньигес вернулся из аренды в «Атлетико», Ромелу Лукаку ушёл в аренду в «Интер», а Шарли Мусонда и Дэниел Дринкуотер остались без контракта.

Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Что касается приобретений, то их нет. В «Челси» вернулись из аренды Конор Галлахер и Армандо Брой. Они провели сезон-2021/2022 на правах аренды в «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоне» соответственно. «Челси» интересуются Маттейсом де Лигтом, Неймаром, Рафиньей, Криштиану Роналду и Стерлингом. Рафинья и Стерлинг уже согласовали контракт с синими. По информации Фабрицио Романо, сумма сделки по Стерлингу составит около € 41 млн. Причиной ухода форварда из «Ман Сити» стало ограниченное игровое время.

А покинуть «Челси» могут Хаким Зиеш и Маркос Алонсо – к игрокам есть интерес от «Милана» и «Барселоны» соответственно.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» оформил три классных трансфера. Теперь в атаке вместе с Гарри Кейном будет сиять Ришарлисон, купленный у «Эвертона» за € 58 млн, в полузащите прогрессирующий Ив Биссума из «Брайтона» (€ 29,2 млн) и опытный Иван Перишич из «Интера» (бесплатно). Также «Тоттенхэм» взял 34-летнего вратаря Фрейзера Форстера из «Саутгемптона» на место Пьерлуиджи Голлини, который вернулся в «Аталанту».

Также этим летом «шпоры» заработали € 7 млн на продаже своего воспитанника: 24-летний защитник Кэмерон Картер-Викерс, отправлявшийся в аренды в «Шеффилд Юнайтед», «Ипсвич», «Суонси», «Сток Сити», «Лутон» и «Борнмут», подписал полноценный контракт на четыре года с «Селтиком».

С большой долей вероятности «Тоттенхэм» до сентября покинет Стивен Бергвейн – его хочет «Аякс». Ожидается, что английский клуб заработает € 30 млн с продажи игрока. Свой состав «Тоттенхэм» собирается усилить Мемфисом Депаем и Клеманом Лангле. Защитник, скорее всего, переедет в Англию на сезон в аренду, у «шпор» будет право выкупа игрока более чем за € 10 млн.

«Арсенал»

«Канониры» забрали Габриэла Жезуса (€ 52,2 млн) у «Сити», а Александра Ляказетта отправили обратно в «Лион» (бесплатно). «Арсенал» также усилил линию полузащиты: пришли Фабиу Виейра из «Порту» (€ 35 млн), на позицию правого вингера – 19-летний Маркиньос из «Сан-Паулу» (€ 3,5 млн). Мэтт Тёрнер составит конкуренцию Аарону Рамсдейлу и Бернду Лено. Последний, кстати, хочет покинуть команду – им интересуется нидерландский клуб.

Габриэл Жезус Фото: Getty Images

Заработал этим летом «Арсенал» на двух игроках: Маттео Гендузи перешёл за € 11 млн в «Марсель», а Константинос Мавропанос за € 3,2 млн стал игроком «Штутгарта». «Канониры» могут усилиться Пауло Дибалой, Сержем Гнабри и Рафиньей из «Лидса». Но продвинутых переговоров ни с одним игроком ещё не было.

«Манчестер Юнайтед»

«Ман Юнайтед» отпустил всех бесплатно: Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард и Эдинсон Кавани стали свободными агентами, 39-летний вратарь Ли Грант завершил карьеру, сменщик де Хеа Дин Хендерсон перешёл в аренду в «Ноттингем Форест», а Неманья Матич в третий раз будет работать под руководством Жозе Моуринью. Он достался «Роме» бесплатно. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» получил € 0 за игроков, которых Transfermarkt оценивает в € 96 млн.

Подписали «красные дьяволы» только Тирелла Маласиа из «Фейеноорда». Он обошёлся в € 15 млн и будет конкурентом Люка Шоу и Алекса Теллеса. Странная трансферная политика «Манчестер Юнайтед» – в клубе уже есть молодой Брендон Уильямс. Маласиа – четвёртый левый защитник.

Эдинсон Кавани, Поль Погба, Джесси Лингард Фото: Габриэл Жезус

Чего не хочет руководство «Ман Юнайтед», так это расставаться с Криштиану Роналду. Если это произойдёт, то, возможно, кто-то из тройки Гнабри, Дибала, Эриксен окажется в Манчестере. Хотя о переходе датчанина пишут и независимо от будущего Роналду.

Ну а главный сюжет – переход в стан «красных дьяволов» Френки де Йонга. Трансфер полузащитника «Барселоны» обойдётся «МЮ» в € 65 млн. Осталось уладить сумму бонусов, которая, похоже, составит € 20 млн.

«Вест Хэм»

У «молотобойцев» всё отлично: вернули Алекса Крала в «Спартак» (но он не доехал до Москвы), который никак себя не показал, отпустили возрастных Андрея Ярмоленко и Дэвида Мартина, плюс завершил карьеру 35-летний Марк Ноубл. Кроме того, Райан Фредерикс ушёл бесплатно в «Борнмут». Правый защитник почти не играл в сезоне-2021/2022.

«Вест Хэм» заплатил «ПСЖ» € 9,3 млн за Альфонса Ареола, который провёл сезон в аренде, и подписал за € 35 млн центрального защитника Наифа Агера из «Ренна». Возможно, переплатили. Какими игроками ещё интересуется «Вест Хэм»? Джесси Лингардом (уже играл за клуб), Амаду Онана (молодой опорник «Лилля») и Кристианом Эриксеном.