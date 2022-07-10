Из худышек — в качки! Удивительные фото футболистов, которые резко набрали мышечную массу

Обычно футболистам не так важно иметь гору мышц – гораздо важнее скорость, манёвренность, подвижность. Кому-то для набора массы требуются многие месяцы и даже годы, а кто-то раскачивается буквально по щелчку пальцев.

Педри («Барселона»)

Раньше Сейчас

Четыре килограмма мышечной массы – как пишет Marca, именно столько хавбек «Барселоны» набрал за последние месяцы, и, кажется, это только начало. Педри попросил «Барселону» оборудовать ему тренажёрный зал в его доме на острове Тенерифе и активно работал над собой в отпуске – первые результаты показал уже на предсезонном медосмотре.

Ксави Симонс (ПСВ)

Раньше Сейчас

Безуспешно пытаясь пробиться в основу «ПСЖ», Ксави Симонс занялся набором мышечной массы, чтобы увереннее чувствовать себя в единоборствах и не выглядеть подростком среди более мощных одноклубников. «Единственное, чего ему не хватало – это телосложения. В Испании совершенно другой футбол. Во Франции больше физического воздействия», – прокомментировал работу с Ксави персональный тренер Джонатан Менгели. Наверняка Симонс продолжит наращивать мышцы и в ПСВ.

Адама Траоре («Вулверхэмптон»)

Раньше Сейчас

Играя в «Барселоне» в начале своей карьеры, Траоре был достаточно худым и не выделялся среди сверстников, но уже в Англии парень полностью изменился. При этом футболист неоднократно повторял: с железом в зале он не работает. «Я не качаюсь, чтобы нарастить мышечную массу, потому что мышцы растут слишком быстро. Люди удивляются, когда я говорю им, что не поднимаю веса, но это правда», – подчёркивал Адама.

Леон Горецка («Бавария»)

Раньше Сейчас

Полузащитник «Баварии» буквально за полгода превратился в настоящую машину: во время карантина весной 2020-го он оборудовал в доме тренажёрный зал и занялся набором веса. К лету игрока было не узнать! Кстати, до этого набирать мышечную массу Горецке мешали ещё и проблемы с питанием: у футболиста был гастрит, а также расстройство кишечника, но специально подобранная диета помогла ему избавиться от этих проблем.

Фернандо Торрес (закончил карьеру)

Раньше Сейчас

На протяжении всей карьеры Торрес был достаточно худым, но к концу выступлений начал набирать мышечную массу, а после завершения и вовсе раскачался. Бокс, HIIT, занятия на тренажёрах – это помогло Эль Ниньо обрести крутую форму. Сейчас он больше напоминает звезду регби, чем известного футболиста.

Лорис Кариус (без клуба)

Раньше Сейчас

В последние сезоны Кариус толком не играл – после роковых ошибок в финале Лиги чемпионов карьера пошла под откос. Лорис почти не выступал за «Унион», будучи в аренде, а в «Ливерпуле» вообще числился пятым вратарём, зато активно проводил время в тренажёрном зале – теперь он мало похож на футболиста.