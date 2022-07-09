«Вратарь «Зенита» просто сбил Зиньковского». Судья лишил «Спартак» шанса на спасение?

Разбираем с Игорем Федотовым, стоило ли назначать пенальти в ворота Одоевского в матче за Суперкубок.

«Зенит» ударно провёл первый тайм матча со «Спартаком». Точные удары Ивана Сергеева и Малкома обеспечили сине-бело-голубым преимущество в счёте. Могло показаться, что в моменте с первым голом Далер Кузяев нарушил правило на Наиле Умярове, но полузащитник «Зенита» сыграл в мяч.

Аналогичное мнение сложилось у нашего эксперта – арбитра Игоря Федотова, который дал оценку работе главного судьи по итогам первого тайма:

– Нормальная работа Москалёва в первом тайме. По голу Сергеева вопросов нет, Кузяев в момент с Умяровым играл в мяч, а не в Умярова. Офсайда у Малкома тоже не было. Но один вопрос к нему всё-таки есть. Вспомнил бы эпизод с единоборством Чистякова и Соболева. Для меня это не фол, но Москалёв зафиксировал нарушение: он свистел верховую борьбу с применением локтей. Раз остановил матч – надо было давать жёлтую Чистякову. Либо давать принцип преимущества и зажевать момент.

Второй тайм начался с быстрого гола «Зенита»: Вендел забил третий на 46-й минуте. Однако уже через 13 минут возник спорный эпизод – Антон Зиньковский, появившийся во втором тайме вместо Михаила Игнатова, едва не обокрал Дмитрия Чистякова в штрафной «Зенита». Полузащитника «Спартака» завалили, но судья показал, что всё чисто. Хотя спартаковцы надеялись на пенальти – шанс на спасение в матче за Суперкубок.

Этот эпизод для нас тоже разобрал Игорь Федотов.

– Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Зенита». Это пенальти – Зиньковский прокинул мяч, а вратарь «Зенита» просто его сбил. Знаю, что на сборах судьям именно про такие эпизоды сказали, что если арбитр назначает пенальти или нет, то VAR не вмешивается. Если бы Москалёв назначил, то Карасёв не полез бы в эпизод. И таких эпизодов, где VAR вмешиваться не будет, в этом сезоне стоит ждать очень много.