В России каждый год пропадают молодые бомбардиры. Почему так происходит?

В 2008 году вместо турнира дублирующих составов команд Российской Премьер-Лиги была учреждена Молодёжная футбольная лига. За 14 сезонов множество игроков становились лучшими бомбардирами первенства, но никто прочно не закрепился в элите российского футбола. Рассказываем, что с ними стало.

Начнём с того, что, помимо россиян, трижды лучшими бомбардирами сезона в молодёжной лиге становились иностранцы – Оганес Гоарян (22 гола, «Локомотив», сезон-2008), Мантас Савенас (14 голов, «Сибирь», сезон-2010) и Неманья Николич (15 голов, «Ростов», сезон-2014/2015). Главное, что нужно знать про этих снайперов – на троих они провели четыре матча в чемпионате России. Да, им не дали шанс показать себя. Но если историю с Савенасом можно опустить – он играл в молодёжной лиге в 28 лет – то судьба Гоаряна и Николича очень показательна.

Например, в 2009 году в открытом письме от имени депутатов Госдумы руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев просил главного тренера «Локомотива» Рашида Рахимова дать возможность молодому форварду Оганесу Гоаряну выступить в чемпионате России.

Игорь Ледебев руководитель фракции ЛДПР «Насколько мне известно, этот молодой нападающий «Локомотива» в прошлом сезоне, выступая за дубль, стал лучшим бомбардиром в этом турнире, намного опередив своих конкурентов, забивая практически в каждом матче, в котором он принимал участие. Вы же, уважаемый Рашид Маматкулович, в свою очередь, постоянно говорите о том, что ситуация с нападающими в команде сложная. Селекционная служба ищет игроков атаки по всему миру, группа молодых футболистов постоянно находится на сборе первой команды, но Гоаряна там нет. Где же логика? В связи с вышесказанным настоятельно прошу вас дать шанс молодому форварду в основном составе команды в матчах Премьер-Лиги. И вы увидите, что мы правы».

Гоарян свой шанс не получил, через два месяца ушёл в БАТЭ и завершил карьеру в 27 лет. Николич же работал с основой «Ростова» и даже высоко котировался Станиславом Черчесовым, который в то время возглавлял «Легию»: «Я не говорил, что Неманья Николич сильнее – это разноплановые игроки. Николич действует чисто как наконечник атак. И забивать может, и скоростной. Вот если бы они с Кокориным играли вместе, это была бы гремучая смесь!». Форвард тоже в России ничего не показал, но более-менее запомнился в Сербии.

Лучшие бомбардиры Молодёжной футбольной лиги по сезонам

Что касается российских бомбардиров, то здесь всё печально. Лучший снайпер сезона-2009 Павел Игнатович не получил шанс в «Зените», но в РПЛ провёл 69 матчей за «Амкар», «Динамо», «Томь» и «Мордовию» и забил всего четыре гола. Последние сезоны воспитанник сине-бело-голубых провёл в «Нижнем Новгороде» и «Шиннике», после чего перешёл в «Росич».

Оганес Гоарян / Неманья Николич Фото: premierliga.ru / fc-rostov.ru

Сезон-2011/2012 был переходным, поэтому здесь сразу три бомбардира. Каюмов почти не сыграл в РПЛ за «Спартак» и «Амкар», но провёл два неплохих года за дубль. Затем воспитанник красно-белых колесил по командам ФНЛ, а сейчас играет за ростовский СКА. Отставнов сыграл единственный матч в чемпионате России за «Рубин», а потом забил 16 голов в 24 матчах за ульяновскую «Волгу».

Панюков, не получив шанс в «Динамо», уехал в Европу (играл в Литве, Франции и Португалии), но спустя три года вернулся в Россию. Лучшие сезоны форварда, похоже, позади – розыгрыши-2015 (20 голов в 20 матчах за «Атлантас» Клайпеда) и 2017/2018 (15 мячей в 26 играх за «Зенит-2»). Последние несколько лет Панюков пылил за «Урал», но ни разу больше семи голов за сезон не забил (13 мячей в 75 матчах РПЛ). Впрочем, ставить на нём крест рано — ему всего 27 лет.

После переходного сезона трижды за четыре года лучший бомбардир представлял «Локомотив». У Муллина, Ломакина и Галаджана на троих шесть голов в 54 матчах РПЛ. Если Муллин и Ломакин кладут свои пять-семь мячей за сезон за «Ротор» и «Енисей» соответственно, то у Галаджана всё скромно – два гола за три года. Неудивительно, что он сейчас без клуба.

Сезоны-2016/2017 и 2017/2018 стоят особняком – впервые в истории лучшим бомбардиром Молодёжной футбольной лиги дважды подряд становился один и тот же игрок. Вот кто-кто, а Иван Игнатьев точно не должен сетовать на недоверие тренеров. Он получал игровое время как в «Краснодаре», так и в «Рубине», но в последние годы провалился (17 голов в 79 матчах РПЛ). Интересно, где продолжит карьеру один из самых перспективных молодых игроков (если его можно таковым ещё считать) – летом казанский клуб расторг с ним контракт.

Иван Игнатьев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Истории бомбардиров последних четырёх сезонов сложно оценивать. Данила Прошляков и Тимур Сулейманов после всплеска результативности почти сразу же сменили команды: спартаковец перешёл в «Ростов», а воспитанник «Локомотива» — в «Нижний Новгород». Данила уже успел съездить в аренду в «Торпедо» и «Велес», но толком нигде не играл. Что касается Сулейманова, то он неплохо устроился в «Нижнем Новгороде»: в дебютном сезоне забил девять голов в ФНЛ, а в минувшем розыгрыше провёл 17 матчей в старте в чемпионате России.

Меренчуков сейчас в «Родине». У него два матча в РПЛ и два гола в большом футболе, которые он забил во второй лиге за 25 матчей. Что касается Вострикова и Попова, то воспитанник ЦСКА на следующий сезон перешёл в «Чайку» (пять голов в 22 играх), а Попов направился по традиционному для чертановцев маршруту — в «Крылья Советов».

Как видим, переход из молодёжного во взрослый футбол удаётся далеко не каждому. Из-за отсутствия тренерского доверия игроки зачастую не проводят и 10-20 матчей в РПЛ на старте карьеры, пытаются закрепиться в первой-второй лигах, но даже там часто не могут преодолеть планку в 10 голов за 30-40 матчей. За 14 лет из бомбардиров молодёжной лиги на уровне РПЛ запомнились лишь двое – Андрей Панюков и Иван Игнатьев. Они забили больше 10 голов в чемпионате России, хоть и сделали это за 70+ матчей. У других героев молодёжек статистика ещё печальнее.