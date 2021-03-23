Молодёжная сборная России провалилась на Евро 8 лет назад. Где сейчас игроки той команды?

Многие играют в РПЛ, но есть и те, кто уже завершил карьеру.

Совсем скоро молодёжная сборная России начнёт свой путь на чемпионате Европы. Этот турнир является первым для нашей команды за последние 8 лет.

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В 2013 году молодёжка под руководством Николая Писарева попала в «группу смерти» к Испании, Германии и Нидерландам. Выйти в плей-офф россияне не смогли, проиграв все три матча. Рассказываем, где сейчас игроки той сборной и как сложилась их карьера.



Николай Заболотный

На турнире Заболотный провёл два матча из трёх. В первом — против Испании — он пропустил один мяч от Альваро Мораты, а во втором попал под каток сборной Нидерландов. Голландцы забили Заболотному 5 мячей! Заиграть в «Спартаке», куда Николай юношей перешёл из «Зенита», ему не удалось. Несколько лет он провёл в «Урале», а сейчас выступает за «Сочи». Там Заболотный проигрывает конкуренцию Сослану Джанаеву, лишь изредка подменяя того в воротах.



Станислав Крицюк

Крицюк на чемпионате Европы не сыграл. В 2013 году, незадолго до начала турнира, он переехал в Португалию. Там он выступал за «Брагу» и «Риу Аве» вплоть до 2016 года. Позже Станислав играл в «Краснодаре» и даже попал в сборную России. А полгода назад Крицюк вернулся в Португалию — на правах свободного агента он перебрался в «Белененсеш».

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Александр Фильцов

В последнем матче — против Германии (поражение 1:2) — место в воротах занял Александр Фильцов. Карьера у него не задалась: он сменил множество клубов РПЛ («Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Арсенал», «Анжи»), но так нигде и не прижился. До лета 2020 года Александр выступал за солигорский «Шахтёр». С тех пор Фильцов новую команду себе не нашёл.



Ибрагим Цаллагов

Цаллагов провёл все три матча на молодёжном Евро. До 2017 года он выступал за «Крылья Советов», после чего перебрался в «Зенит». Там Ибрагиму закрепиться не удалось — всего 8 матчей за полтора сезона. Позже он выступал за «Динамо» и «Рубин». С 2019 года Цаллагов представляет «Сочи».



Георгий Щенников

Щенников также принял участие в трёх матчах. В последнем (против Германии) он получил прямую красную карточку, причём в первом же тайме. Георгий до сих пор выступает за ЦСКА — в составе «армейцев» он трижды становился чемпионом страны. Щенников занимает 15-е место по количеству матчей, проведённых за ЦСКА (317). Кроме того, на его счету 10 матчей в составе сборной России.



Никита Чичерин

Чичерин на турнире провёл два матча. Не заиграв в родном «Динамо», он отправился в футбольное путешествие по клубам России. Никита 13 раз менял команду, и большая часть из них выступала в ФНЛ («Химки», «Сибирь», «Томь», «Енисей»). До февраля Чичерин играл в «Тамбове», но из-за финансовых сложностей клуба ему пришлось уйти. Сейчас Никита представляет «Акрон».



Тарас Бурлак

Бурлак был капитаном нашей молодёжки и провёл все три матча на турнире. А в 2011 году, за два года до молодёжного Евро, он успел дебютировать в главной сборной страны. Тем не менее реализовать полностью свой талант Тарас не смог (во многом из-за травм). Сейчас он выступает за тульский «Арсенал», также в его послужном списке числятся «Локомотив», «Рубин» и «Крылья Советов».



Сергей Брызгалов

Не задалась карьера и у Сергея Брызгалова. В начале 2010-х он довольно много играл за «Спартак», но постепенно выпал из обоймы и оказался во второй команде красно-белых. Позже Брызгалов представлял «Терек», «Анжи» и «Урал». С 2019 года Сергей выступает за воронежский «Факел».



Максим Беляев

Беляев отыграл все три матча на турнире. Закрепиться в родном «Локомотиве» ему не удалось: трижды он уходил в аренду, а в 2015 году окончательно покинул клуб. После сезона в «Шиннике» Максим перебрался в тульский «Арсенал», где и играет до сих пор. Причём делает это довольно успешно: какое-то время Беляев считался одним из лучших центральных защитников России и регулярно получал вызовы в национальную сборную. Пока на его счету лишь один матч — против Сан-Марино (октябрь 2019 года).



Алексей Никитин

В матчах молодёжного Евро воспитанник ЦСКА Алексей Никитин участия не принимал. С 2015 года Никитин играет за «Уфу», ранее он выступал за «Енисей» и «Амкар». В текущем сезоне на его счету 17 матчей в РПЛ.



Юрий Кириллов

Динамовец Кириллов вышел на поле лишь раз — в матче со сборной Испании, где в центре поля ему противостояли Иско и Тьяго Алькантара. Большую часть карьеры хавбек провёл в клубах ПФЛ и ФНЛ, а также на полгода уезжал в чемпионат Литвы. Последние четыре сезона Кириллов выступает за «КАМАЗ».



Сергей Петров

После чемпионата Европы опорник Петров переквалифицировался и стал крайним защитником. В этом амплуа Сергей раскрылся и стал одним из лучших на своей позиции в РПЛ. С 2013 года Петров играет за «Краснодар» и регулярно получает вызовы в сборную России. Если бы не травмы, то карьера Сергея могла быть ещё более яркой.



Олег Шатов

На турнире Шатов принял участие в трёх матчах, результативными действиями не отметился. После чемпионата Европы его пригласили в «Зенит», где он провёл лучшие годы своей карьеры. В 2018 году Олег уходил в «Краснодар» на правах аренды, а сейчас выступает за «Рубин».



Роман Емельянов

Емельянова брали на молодёжный Евро из украинского клуба «Ильичёвец» (ныне — «Мариуполь»). При этом права на игрока принадлежали донецкому «Шахтёру». В 2014 году Емельянов вернулся в Россию — сначала в «Ростов», а затем в «Урал». За екатеринбуржцев Роман выступает до сих пор, но уже не так успешно, как раньше: всего 13 матчей в этом сезоне, из которых лишь 6 в стартовом составе.

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Максим Григорьев

Неожиданно плохо сложилась карьера у Максима. В 2012 году, ещё до молодёжного Евро, он дебютировал за первую сборную. А в сезоне-2014/2015 Григорьев выдал свой лучший показатель результативности — 5 голов в 22 матчах за «Ростов». Затем случился крутой спад: «Оренбург», «Урал», «Балтика», «Авангард», «Факел». С января 2021 года он и вовсе находится без команды.



Александр Зотов

Зотов на турнире так и не появился на поле. Будучи воспитанником «Спартака», его четыре раза отдавали в аренду («Жемчужина-Сочи», «Томь», «Шинник», «Арсенал»). Позже Александр выступал за московское «Динамо», а с 2018 года он представляет «Енисей».



Шота Бибилов

В последнем матче группового этапа с немцами Бибилов отдал результативную передачу на Алана Дзагоева. Шота и в РПЛ показывал неплохую игру, выступая за нижегородскую «Волгу». Однако с переходом в «Рубин» карьера Бибилова пошла на спад: он почти не играл в казанском клубе, а чуть позже с ним расторгли контракт.

Последний раз Шота появлялся на поле в сезоне-2018/2019 в составе владикавказского «Спартака». С тех пор о нём нет вестей. Официально карьеру Бибилов ещё не завершил, но два года вне футбола — слишком большой срок, чтобы вернуться на профессиональный уровень.



Алан Дзагоев

Из всех представителей той молодёжки Дзагоев, пожалуй, добился наибольших успехов. Он трижды становился чемпионом страны в составе ЦСКА, а также провёл 59 матчей за сборную России. Наград и достижений могло быть ещё больше, если бы не огромное количество травм, которые подпортили карьеру Алана.

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Андрей Панюков

На чемпионате Европы форвард «Динамо» появился лишь раз. В родном клубе Панюкову не особо доверяли, поэтому в 2015 году он уехал в Европу. Правда, для начала лишь в Литву («Атлантас»). Уже оттуда Андрей перебрался во Францию («Аяччо»), а чуть позже и в Португалию («Брага»). Спустя четыре года Панюков вернулся в Россию — после неудачных проб в «Зените» он стал игроком «Урала», где и выступает по сей день.



Фёдор Смолов

Смолов дважды появлялся на поле, но отличиться не смог. Через два года после чемпионата Европы он перешёл в «Краснодар», где раскрылся как бомбардир: за три сезона он забил 64 мяча и отдал 20 результативных передач! Сейчас Фёдор представляет «Локомотив» и играет там с переменным успехом. Также на его счету 14 голов в 39 матчах за сборную России.



Максим Канунников

Незадолго до турнира Канунников ушёл из родного «Зенита» в «Амкар». Оттуда же его пригласили в сборную России, причём сразу на ЧМ-2014! Однако лучшие годы Максима прошли всё-таки в «Рубине»: там он регулярно играл, забивал и отдавал голевые передачи. Сейчас Канунников представляет «Крылья Советов».

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Павел Яковлев

После яркого дебюта в «Спартаке» Яковлев долгое время скитался по арендам. Его чаще всего отправляли в «Крылья Советов» — аж целых 3 раза! А с лета 2019 года Павел выступает за воронежский «Факел». Явно не то, на что был способен Яковлев.



Денис Черышев

Самый статусный игрок той молодёжки — Денис Черышев, представлявший «Реал». На турнире он принял участие во всех трёх матчах и забил один мяч. «Королевский клуб» трижды отдавал его в аренду («Севилья», «Вильярреал», «Валенсия»). В 2016 году Черышев окончательно покинул «Реал», сейчас он выступает за «Валенсию». На счету Дениса 12 голов в 30 матчах за сборную России.



Главный тренер — Николай Писарев

Писарев возглавлял молодёжную сборную России с 2010 года. Покинув свой пост летом 2015 года, уже через пять месяцев он вернулся и проработал с командой ещё год. Впоследствии Николай Николаевич трудился в «Олимпийце» и «Урожае». С июня 2019 года Писарев находится без тренерской работы, иногда он появляется на телевидении в качестве эксперта.