Гвардиола удирал от фаната, боясь за свою жизнь. Видео с тренером «Сити» стало вирусным

Вряд ли кто-то из вас встречал главного тренера любимой команды ночью на велосипеде. Такая ситуация возникла у большого поклонника Хосепа Гвардиолы. Фанат был поражён, когда увидел на улице главного тренера «Манчестер Сити», и после нескольких криков в сторону испанского специалиста отправился за ним в погоню.

Болельщик заметил Гвардиолу в центре Манчестера, и когда тренер свернул в переулок возле Parsonage Gardens и не остановился, то тот крикнул ему: «Ой, Пеп, дай мне сфотографироваться с тобой, братан!». Погоню за главным тренером фанат сопровождал громкими криками на камеру: «Это Пеп!», «Нет, нет, вам нужно это увидеть».

Главный тренер «Манчестер Сити» был поражён рвением безумного болельщика, забывшего про личные границы. Когда Гвардиола понял, что от погони фаната не уйти, он остановился, чтобы выполнить его просьбу. Позже болельщик выложил видео в TikTok с подписью: «Я встретил Пепа», а ролик стал вирусным.

Хосепу такая любовь фаната явно не понравилась. Остановившись в конце узкого переулка, главный тренер «Ман Сити» сделал селфи с болельщиком, но не «отбил кулачок» фанату и быстро постарался уехать в обратную сторону. Фанаты в Сети уже написали, что Пеп выглядел напуганным, будто боялся за свою жизнь. Понять Гвардиолу можно – не каждый раз ночью за тобой гонится настойчивый фанат с криками. Вот один из минусов популярности – невозможность одному покататься на велосипеде по Манчестеру в любое время суток.

Другие болельщики, в отличие от этого фаната, выразили сочувствие главному тренеру «горожан». Многие заявили, что это нарушение этикета. Один из них написал: «Домогательство. Имейте хоть немного самообладания». Другой сопроводил свой пост следующими словами: «Такие фанаты портят жизнь другим. Никакого уважения, капризничать на камеру по какой-либо причине – это даже не смешно».

Похоже, кадры были сняты в ночь с воскресенья на понедельник, 11 июля. Накануне у «Манчестер Сити» был выходной – клуб представил новичков команды собравшимся болельщикам, а главный тренер наслаждался прогулкой на велосипеде. Эту неделю «Манчестер Сити» проведёт на базе, а на следующих выходных отправится в предсезонный тур по США, где сыграет с «Америкой» и «Баварией».