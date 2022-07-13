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Чемпионат России по футболу: почему Андрей Аршавин наступил на Владимира Быстрова – история из матча РПЛ «Зенит» – ЦСКА

Самое странное празднование Аршавина. Зачем он прошёлся шипами по животу Быстрова?
Анатолий Романов
Зачем Аршавин прошёлся шипами по Быстрову
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Выдавливал «спартаковское прошлое»?

Апрель 2012-го. В 39-м туре растянутого почти на полтора года переходного сезона-2011/2012 «Зенит» принимает ЦСКА на «Петровском». В Санкт-Петербурге встречаются конкуренты в борьбе за чемпионство. За шесть туров до конца чемпионата сине-бело-голубые опережают красно-синих на 11 очков и в случае победы фактически снимают все вопросы об исходе «золотой» гонки. Преимущество над ближайшим преследователем позволяет команде Лучано Спаллетти играть спокойно, без давления.

Россия - Премьер-Лига. 39-й тур
14 апреля 2012, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Быстров – 63'   2:0 Аршавин – 89'

Зрители целый час ждут голов, и, наконец, на 63-й минуте «Зенит» забивает. Владимир Быстров разгоняет атаку с участием Андрея Аршавина и Александра Кержакова и сам же завершает комбинацию, пробив в падении головой. При этом, приземляясь, ударяется о штангу.

Тем не менее Быстров сразу же встаёт – бежит праздновать успех с партнёрами. Но через несколько секунд всё-таки валится на газон. Чувствует болезненные ощущения. И тут происходит удивительное: на лежащего Быстрова… наступает Аршавин! Одна розовая бутса – на грудь, вторая – на живот. Так в футболе, кажется, ещё никто не отмечал голы.

Почему же Андрей наступил на своего старого приятеля Володю?

«Это шутка, прикол, фишка, – предположил комментатор Геннадий Орлов, который работал на игре «Зенита» с ЦСКА. – Комментируя матч, я сначала не понял этого поступка. А когда на повторе показали, что это Аршавин, то я захохотал.

Если бы такой поступок совершил какой-то другой футболист «Зенита», я бы очень удивился. Зачем кому-то наступать на Быстрова? Но в исполнении Андрея расцениваю это как шутку. Они с Володей настолько близки, что для него такие вещи приемлемы».

Андрей Аршавин наступил на Владимира Быстрова

Андрей Аршавин наступил на Владимира Быстрова

Фото: кадр из трансляции

Болельщики выдвигали собственные версии такого празднования. Кто-то пошутил, что Аршавин «выдавливал из Быстрова остатки мяса». Это намёк на спартаковское прошлое Владимира. Полузащитник вернулся в родной клуб из московского в августе 2009-го, но фанаты всё равно припоминали ему переход к красно-белым.

Сам Быстров дал понять, что не обиделся на Аршавина, хотя и не объяснил, зачем Андрей прошёлся по нему.

«Захотел человек так отпраздновать гол, почему должна быть какая-то причина? Команда забила – и это главное. А в том, что кто-то решает это так отпраздновать, я не вижу никакой проблемы. Тем более с прессом у меня всё нормально, а шипов я не почувствовал, поскольку у меня так болела задняя поверхность бедра, что мне было вообще не до того. Бывало и хуже: когда после забитого гола на тебя прыгают человека три-четыре – это намного серьёзнее», – сказал Быстров.

Тот матч «Зенит» выиграл со счётом 2:0. В концовке сам Аршавин забил с передачи Кержакова. Быстров вернуть должок форварду уже не мог, так как был заменён вскоре после своего гола и неприятного «массажа» от Андрея. Золото петербургская команда завоевала за три тура до финиша, а ЦСКА не удержал второе место – отдал серебро «Спартаку».

Для Аршавина это было второе чемпионство в составе «Зенита», для Быстрова – тоже. Правда, первое Андрей завоевал раньше, ещё в 2007 году, когда Владимир был в «Спартаке». Потом форвард уехал в лондонский «Арсенал», а полузащитник, вернувшись в Санкт-Петербург, выиграл титул в 2010-м.

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Когда самого Аршавина спросили об этой истории, Андрей ответил в своей непринуждённой манере: «Просто он корчился, а я хотел его добить».

В тексте использованы цитаты из интервью для официального сайта «Зенита» и «Советского спорта».

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