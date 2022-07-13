Самое странное празднование Аршавина. Зачем он прошёлся шипами по животу Быстрова?

Апрель 2012-го. В 39-м туре растянутого почти на полтора года переходного сезона-2011/2012 «Зенит» принимает ЦСКА на «Петровском». В Санкт-Петербурге встречаются конкуренты в борьбе за чемпионство. За шесть туров до конца чемпионата сине-бело-голубые опережают красно-синих на 11 очков и в случае победы фактически снимают все вопросы об исходе «золотой» гонки. Преимущество над ближайшим преследователем позволяет команде Лучано Спаллетти играть спокойно, без давления.

Зрители целый час ждут голов, и, наконец, на 63-й минуте «Зенит» забивает. Владимир Быстров разгоняет атаку с участием Андрея Аршавина и Александра Кержакова и сам же завершает комбинацию, пробив в падении головой. При этом, приземляясь, ударяется о штангу.

Тем не менее Быстров сразу же встаёт – бежит праздновать успех с партнёрами. Но через несколько секунд всё-таки валится на газон. Чувствует болезненные ощущения. И тут происходит удивительное: на лежащего Быстрова… наступает Аршавин! Одна розовая бутса – на грудь, вторая – на живот. Так в футболе, кажется, ещё никто не отмечал голы.

Почему же Андрей наступил на своего старого приятеля Володю?

«Это шутка, прикол, фишка, – предположил комментатор Геннадий Орлов, который работал на игре «Зенита» с ЦСКА. – Комментируя матч, я сначала не понял этого поступка. А когда на повторе показали, что это Аршавин, то я захохотал.

Если бы такой поступок совершил какой-то другой футболист «Зенита», я бы очень удивился. Зачем кому-то наступать на Быстрова? Но в исполнении Андрея расцениваю это как шутку. Они с Володей настолько близки, что для него такие вещи приемлемы».

Андрей Аршавин наступил на Владимира Быстрова Фото: кадр из трансляции

Болельщики выдвигали собственные версии такого празднования. Кто-то пошутил, что Аршавин «выдавливал из Быстрова остатки мяса». Это намёк на спартаковское прошлое Владимира. Полузащитник вернулся в родной клуб из московского в августе 2009-го, но фанаты всё равно припоминали ему переход к красно-белым.

Сам Быстров дал понять, что не обиделся на Аршавина, хотя и не объяснил, зачем Андрей прошёлся по нему.

«Захотел человек так отпраздновать гол, почему должна быть какая-то причина? Команда забила – и это главное. А в том, что кто-то решает это так отпраздновать, я не вижу никакой проблемы. Тем более с прессом у меня всё нормально, а шипов я не почувствовал, поскольку у меня так болела задняя поверхность бедра, что мне было вообще не до того. Бывало и хуже: когда после забитого гола на тебя прыгают человека три-четыре – это намного серьёзнее», – сказал Быстров.

Тот матч «Зенит» выиграл со счётом 2:0. В концовке сам Аршавин забил с передачи Кержакова. Быстров вернуть должок форварду уже не мог, так как был заменён вскоре после своего гола и неприятного «массажа» от Андрея. Золото петербургская команда завоевала за три тура до финиша, а ЦСКА не удержал второе место – отдал серебро «Спартаку».

Для Аршавина это было второе чемпионство в составе «Зенита», для Быстрова – тоже. Правда, первое Андрей завоевал раньше, ещё в 2007 году, когда Владимир был в «Спартаке». Потом форвард уехал в лондонский «Арсенал», а полузащитник, вернувшись в Санкт-Петербург, выиграл титул в 2010-м.

Когда самого Аршавина спросили об этой истории, Андрей ответил в своей непринуждённой манере: «Просто он корчился, а я хотел его добить».

В тексте использованы цитаты из интервью для официального сайта «Зенита» и «Советского спорта».