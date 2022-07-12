«Техникой напоминает отца». В США в восторге от гола сына Бекхэма со штрафного. Видео

Дэвид Бекхэм был одним из лучших исполнителей штрафных в истории мирового футбола. Его ударами восхищались даже умельцы забивать со стандартов. Например, Роберто Карлос говорил:
«Бекхэм бьёт штрафные лучше, чем я. Он доказал, что важна не только сила, но и точность».
Похоже, мастерство Дэвида унаследовал его сын – Ромео. В понедельник, 11 июля, Бекхэм-младший забил очень красивый гол со штрафного в матче за фарм-клуб «Интер Майами» в ворота молодёжки «Орландо Сити».
Блестящий удар 19-летнего правого полузащитника из-за штрафной принёс его команде победу со счётом 3:1.
Это первый гол Ромео в 14 матчах сезона-2022. Но у Бекхэма-младшего уже семь голевых передач, причём некоторые из них он сделал со штрафных и угловых. После забитого сыном мяча Дэвид оставил сообщение в соцсетях: «Отличная работа. Я горжусь». Ромео ответил: «Я люблю тебя, отец, это было для тебя».
Спортивный аналитик CBS Луис Мигель Эчегарай, в свою очередь, написал: «Он напоминает отца своими действиями и техникой. Боже, я чувствую себя очень старым, наблюдая за лучшими моментами сына Бекхэма». Журналист отметил, что видел уже несколько великолепных штрафных в исполнении Ромео.
Болельщики в соцсетях тоже оставляют комментарии, например, такие:
Elikem_the_gossip: «Научился у папочки».
Mac_enrich: «О, 2002 год вернулся!»
Seaghanessy: «Закрутил прямо как Бекхэм».
Roberto_mg55: «Разве он не собирался становиться теннисистом?»
Ngeeleiva10: «Он исполняет штрафные лучше, чем Месси».
Mvnzini: «Настоящее и прошлое – огонь!»
Matty Thompson: «А я не чувствую себя старым, наблюдая за тем, как сын Дэвида Бекхэма Ромео кладёт со штрафного! Яблоко от яблони недалеко падает».
Ромео Бекхэм
Фото: Andrew Katsampes/Getty Images
Уместно напомнить, что «Интер Майами» – молодой клуб МЛС, принадлежащий группе инвесторов во главе с Бекхэмом-старшим. Так что сын играет за команду отца. До этого Ромео тренировался в академии лондонского «Арсенала», где занимались также его братья Бруклин и Круз. Однако только он всерьёз сделал ставку на футбольную карьеру. Хотя и пропустил несколько важных для обучения лет, когда увлёкся теннисом. Звезда из Ромео вряд ли получится, ведь почти к 20 годам он оценивается всего в € 50 тыс. (по версии Transfermarkt), но как минимум крутым исполнителем штрафных Бекхэм-младший может стать.
Кстати, Дэвид мечтает привести в «Интер Майами» Лионеля Месси или Криштиану Роналду. Вполне возможно, аргентинец и португалец захотят закончить карьеру в МЛС. Значит, Ромео может поиграть в одной команде с настоящими звёздами, если сумеет пробиться в основу «Интер Майами».
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