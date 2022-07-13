Действия Ибрагимовича восхищают. Адекватности Златана так не хватает Криштиану Роналду

Перед шведом не стоит вопрос участия в Лиге чемпионов, в отличие от португальца. Из-за трезвой оценки своих возможностей на закате карьеры.

«Милан» договорился со Златаном Ибрагимовичем о новом контракте. По данным Sky Sport Italia, соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Зарплата форварда составит € 1-1,5 млн плюс бонусы, привязанные к результативным действиям.

В настоящее время 40-летний Ибрагимович восстанавливается после операции на колене. Есть вероятность, что он не выйдет на поле в 2022-м, но самый оптимистичный прогноз — шесть месяцев на реабилитацию и возможность вернуться в игру в ноябре или декабре. В любом случае в решающей части следующего сезона Златан однозначно собирается помочь «Милану».

Ибрагимович сейчас находится в Швеции. В течение 7-10 дней он собирается прилететь в Италию, чтобы официально подписать новый контракт. Клуб уже готовит видеоролики в честь этого события. Восстановительный период Златан планирует пройти на тренировочной базе в Миланелло – хочет больше времени проводить в обществе одноклубников. Присутствие Ибрагимовича однозначно положительно скажется на атмосфере в коллективе. Златан – настолько значимая личность, что может оказать положительное влияние на результат команды, даже не принимая участия в матчах.

40-летний Ибрагимович — образец для подражания на закате карьеры

По предыдущему контракту швед получал € 7 млн. Нужно учитывать фактор травмы, но готовность легендарного бомбардира урезать зарплату в пять-семь раз вызывает восхищение. В прошедшем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три голевые передачи в 23 матчах Серии А и стал с «Миланом» чемпионом Италии. Весьма неплохие показатели.

Златан Ибрагимович в «Милане» Фото: Chris Ricco/Getty Images

Его более молодой одноклубник Рафаэл Леау, признанный MVP сезона в чемпионате Италии, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач в 34 матчах. Средняя результативность за игру сопоставимая, но Ибрагимович на порядок важнее для раздевалки «Милана».

Нужно отметить работу главного тренера «россонери» Стефано Пиоли, но именно Златан выступил в роли авторитетного лидера, сплотившего всю команду. При этом он оставался достаточно эффективным на футбольном поле. Показательно, что к предыдущему титулу в 2011 году «Милан» также пришёл при помощи Ибрагимовича. Клуб очень не хочет терять игрока такого масштаба.

Хавбек «Милана» лаконично, но при этом весьма ёмко высказался о роли Златана в команде.

Браим Диас мгрок «Милана» «Ибрагимович того же возраста, что и мой папа, но всё ещё влияет на исход матчей. В раздевалке он словно отец. Златан — потрясающий футболист, очень харизматичный, обожает побеждать. Ему нравится работать на тренировках – и этот настрой передаётся другим. Он всех футболистов делает лучше, потому что заставляет показывать свой максимум».

Солидарен с ним и Пиоли.

«Златан — невероятный чемпион. И я сейчас говорю не только про технический аспект. Я его очень уважаю», – заявил тренер, надеющийся продолжить сотрудничество с форвардом.

Был и голос против Ибрагимовича. Но не от действующего игрока «Милана». Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, покинувший «россонери» в 2021 году ради переход в стан принципиального соперника, резко высказался в адрес Златана после чемпионства его бывшей команды.



«Ему 40 лет, а не 18. Я бы не стал делать такие вещи в его возрасте (Златан выкрикивал оскорбления в адрес Чалханоглу во время празднования чемпионства. – Прим. «Чемпионата»). Ему просто нравится быть в центре внимания. Он не способствовал выигрышу скудетто в сезоне. Он ведь почти не играл, но при этом делает всё, чтобы быть в центре внимания. Некрасиво это со стороны человека, который регулярно звонил мне, приглашал поужинать или покататься на мотоцикле, когда я был в «Милане». Он написал обо мне в своей книге. Он должен был что-то написать, иначе это были бы пустые страницы. Лучше не заморачиваться на этот счёт, честно говоря», – заявил Чалханоглу.

Хакан Чалханоглу в «Интере» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Возможно, Златан слегка дал волю эмоциям, но слова Чалханоглу об отсутствии вклада форварда в скудетто выглядят как личная обида. 28-летний турок после ухода в «Интер» не помог команде защитить титул. А Ибрагимович продолжает брать трофеи.

В общей сложности у форварда уже 12 побед в национальных первенствах. Трижды он выигрывал Серию А с «Интером», дважды – с «Миланом», две победы одержал в чемпионате Нидерландов с «Аяксом», четыре – в чемпионате Франции с «ПСЖ», ещё одну – в Ла Лиге с «Барселоной». Также два раза швед становился чемпионом Италии с «Ювентусом», однако оба титула были аннулированы из-за Кальчополи. Скудетто с «Миланом» в минувшем сезоне — 32-й трофей в карьере Ибрагимовича.

Криштиану Роналду не хватает адекватной оценки своих возможностей, как у Златана

Желание 37-летнего Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед» — одна из главных историй межсезонья в европейском футболе. Криштиану, по сообщению одного из самых авторитетных английских изданий — The Athletic, хочет играть в Лиге чемпионов. Ради этого согласен поступиться частью зарплаты, но не кардинально.

Роналду в «МЮ» зарабатывает € 446 тыс. в неделю, более € 20 млн за сезон. Готов уступить около 10-15%, чтобы перейти в условный «Челси», но не более. Идти на жертвы, как Златан, он не собирается. При этом Криштиану на три года младше Ибрагимовича, от серьёзной травмы не пострадал и в целом эффективнее Златана на поле – ужиматься до € 1-1,5 млн в год не придётся.

Ибрагимович в последнее время играл в «Милане» за € 7 млн. Криштиану не нужно идти даже на такое серьёзное (по меркам португальца) снижение зарплаты, чтобы оказаться в клубе Лиги чемпионов. Та же «Бавария» наверняка выдала бы ему оклад € 10-12 млн в год, но мюнхенцы отказались от трансфера ещё на начальном этапе рассмотрения. Из-за необходимости много тратить на игрока и сомнений в его способности вписаться в команду.

Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Проблема Криштиану не только в деньгах. Он не готов принять скромную ограниченную роль в топ-клубе, не горит желанием подстраиваться под менее именитых партнёров. Ибрагимович – игрок с огромным эго. Скромность – это точно не про Златана. Тем не менее швед согласен отходить на второй план, когда это необходимо. Командные интересы ставит выше личных.

Криштиану – большой профессионал и на 100% привержен делу, но степень эгоизма в данный момент времени у него, кажется, выше. Если Роналду хочет заработать как можно больше, то ему следует оставаться в «Манчестер Юнайтед». Можно надеяться на трансфер в «Челси», но пока это далеко не решённый вопрос. Денежные варианты в МЛС Криштиану неинтересны, к переезду в США в ближайшие годы не готов.

Златан в своё время поиграл в «Лос-Анджелес Гэлакси». Много там не заработал, но получил новый опыт и вернулся за настоящим вызовом в «Милан». Приходил в команду Лиги Европы, однако уже в первый полноценный сезон помог «россонери» выиграть серебро Серии А и вернуться в Лигу чемпионов. Через год «Милан» взял титул, клуб продолжит выступать в ЛЧ.

Перед 40-летним Златаном не стоит вопрос участия в Лиге чемпионов, самом престижном турнире Европы, в отличие от 37-летнего Криштиану. Потому что швед готов идти на жертвы в финансовом и спортивном аспектах. Ибрагимович трезво оценивает свои способности на данном этапе карьеры. Это идёт на пользу ему самому и его нынешней команде. К сожалению, подобного сейчас не скажешь про Роналду. Время пересмотреть ценности у Криштиану ещё есть. Наглядный пример в лице Златана должен служить ориентиром для португальца, если он хочет постоянно играть в Лиге чемпионов на закате карьеры.