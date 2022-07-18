Фаворитам жутко не повезло. Кто уже вылетел и вышел из группы на Евро-2022

Кажется, проклятие футбольного художника The Guardian, о котором мы недавно рассказывали, реально: три из пяти изображённых на картинке девушек покинули Евро-2022: Путельяс выбыла за день до матча-открытия, Мари-Антуанетт Катото получила серьёзную травму колена во втором туре, а Ада Хегерберг вылетела вместе со своей сборной. Радует только то, что у Леа Шюллер и Вивианне Мидема всего лишь ковид (представьте, как бы эта фраза звучала два года назад).

В Брайтоне норвежки не справились с австрийками и покинули чемпионат Европы. Сборной Австрии хватило одного гола, его автором стала Николь Билла из «Хоффенхайма». Прошлый чемпионат Европы стал для Австрии дебютным, но австриек это ничуть не смутило, тогда они дошли до полуфинала. В этот раз в четвертьфинале Евро-2022 им предстоит встреча с мощной сборной Германии, которая досрочно вышла в плей-офф.

А в Брентфорде Испания и Дания решали, кто отправится в четвертьфинал на встречу сборной Англии (которая забила 14 голов за три матча группового этапа и не пропустила ни одного). Испанкам хватило бы и ничьей, но на 90-й минуте Марта Кардона из «Реала» головой отправила мяч в сетку ворот Лин Кристенсен и принесла своей команде победу. Теперь их ждёт Англия – по сути, двое фаворитов встретятся уже в первой стадии плей-офф. Жутко не повезло!

Сборная Дании Фото: Alex Pantling/Getty Images

Любопытно, что главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда постоянно меняет состав. В первом тайме тройку атаки составляли исключительно футболистки «Барселоны», а после перерыва их заменили представительницы «Реала». Правда, тренер как будто бы так и не решил, как играть без Эрмосо и Путельяс, все три матча группового этапа на их позициях пробовались разные футболистки.

Испанки играли плохо, а под конец начали в панике выносить мяч. Но в целом по ходу встречи контролировали мяч и сумели воспользоваться шансом в самом конце. Финалистки прошлого чемпионата Европы, несмотря на выдающуюся игру капитана Пернилле Хардер, покидают Евро-2022.

И это грустно! Датчанки известны своей громкой победной раздевалкой — после удачных игр они кричат, бьют по стенам, поют и танцуют. Вот, например, танцы после матча со сборной Финляндии в прошлом туре.

18 и 19 июля последние путёвки в четвертьфинал разыграют группа С (у всех команд — а это Нидерланды, Швейцария, Швеция и Португалия — ещё есть шансы) и группа D (Исландия, Бельгия и Италия поборются за второе место).