Кого ЦСКА купит этим летом и когда ждать трансферов

ЦСКА в первом матче под руководством Владимира Федотова показал очень классную игру и уверенно разобрался с «Уралом». Но эта победа не отменяет необходимости усиления. Об этом же говорил и сам Федотов в недавнем большом интервью «Чемпионату».

Так что с трансферами ЦСКА? Ниже ответы на главные вопросы.

ЦСКА уже договорился о подписании опорника, но может приобрести ещё одного

ЦСКА очень долго пытался подписать хоть кого-то. Велись переговоры, например, по Сиприену из «Пармы». На всякий случай медосмотр прошёл даже Юрий Газинский. Этот вариант на позицию опорника был одобрен Владимиром Федотовым, если не удастся подписать никого из иностранцев.

Но иностранный опорник всё-таки доедет до ЦСКА. Клуб договорился о покупке чилийского полузащитника Виктора Мендеса из «Унион Эспаньола» за € 2,5 млн. По нашей информации, Мендес уже прилетел в Москву, чтобы согласовать финальные условия контракта. В ближайшее время он должен подписать соглашение общим сроком на четыре года. На подписании Виктора сильно настаивал Федотов.

Виктор Мендес Фото: Masashi Hara/Getty Images

Данным трансфером ЦСКА закрывает позицию опорника, но может подписать ещё одного футболиста в центр поля, если подвернётся хороший вариант.

В ЦСКА вот-вот перейдёт левый защитник, но гораздо важнее приобрести центрального

Следующим трансфером ЦСКА должен стать бразильский левый защитник «Интернасьонала» Мойзес. Клуб давно ведёт переговоры о подписании данного игрока, совсем скоро они должны увенчаться успехом. По нашей информации, игрок уже покинул расположение бразильской команды, чтобы отправиться на медосмотр, как только сделка будет согласована. При этом, как говорят наши источники, Мойзес был не против остаться на родине, но сделка с ЦСКА выгодна бразильскому клубу, так что у него нет вариантов отказаться от трансфера.

Мойзес Фото: Bruna Prado/Getty Images

Подписание левого защитника выглядит немного странно, потому что пока на позиции латераля очень здорово себя показывает Обляков, хотя клубу и нужна глубина состава. Но ЦСКА сейчас гораздо важнее подписать центрального защитника. Работа над этим в клубе ведётся, руководство рассчитывает подписать сразу несколько игроков.



По словам наших источников, рассматриваются варианты из Серии А, Лиги 1 и ещё нескольких чемпионатов. К примеру, месяц назад ЦСКА делал запрос по защитнику «Риеки» Дарко Велковски, однако позже от этого варианта решено было отказаться. Но центральные защитники в ЦСКА будут точно.