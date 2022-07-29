«10 голов пропустил и доволен!» Куда пропал герой скандального матча «Сочи» — «Ростов»

Звёздный час юного вратаря Дениса Попова пробил 19 июня 2020 года. По воле обстоятельств 17-летний голкипер «Ростова» вышел против «Сочи» в РПЛ, пропустил 10 мячей, но при этом отразил 15 ударов по воротам, установив рекорд чемпионата России по сейвам.

Дебюту Попова способствовала вспышка коронавируса в основе «Ростова». По итогам матча вратаря признали лучшим игроком команды – помимо 15 ударов с игры, Попов отразил ещё и пенальти от Антона Заболотного.

Где теперь Денис Попов?

С тех пор Заболотный ушёл на повышение в ЦСКА, а Попов снова пропал из виду. До скандального матча с «Сочи» Денис был первым вратарём молодёжки «Ростова» и третьим — основы. Попов отсидел девять матчей в запасе в чемпионате России и впредь вызовов от Карпина не получал. Перестал играть и в молодёжке.

Валерий Карпин главный тренер «Ростова» «Какую перспективу можно увидеть? В том, что в Попова 15 раз попали и 10 раз не попали? Для вас он стал героем. Что он сделал? 10 мячей пропустил и ещё говорит, что, в принципе, он доволен игрой! По флеш-интервью он так сказал. Я с Виталичем (тренер вратарей Кафанов. — Прим. «Чемпионата») говорил после игры, я сказал: «Виталич, ну это как вообще?!» Это за гранью уже: вратари, которые пропускают один гол, всегда себя винят. В любом голе абсолютно, даже в том, в котором невозможно ничего сделать. А этот пропустил 10, из них 5-6 мог не пропустить — там были ошибки. И он говорит, что доволен игрой!»

Даже в Юношеской футбольной лиге Попов не всегда попадал в запас и провёл всего один матч со «Спартаком», и тот неудачно: пропустил три мяча за 50 минут, а на 57-й минуте покинул поле после второй жёлтой карточки.

С февраля 2021 года Попов – игрок латвийской «Валмиеры». В этот клуб он перешёл свободным агентом, но за полтора года ни разу не попал в заявку и провёл всего один матч за дубль. Спустя год тренировок с основой Попова отправили во второй состав: он сыграл 27 минут с рижским «Динамо», а в других 11 матчах даже в заявку не попадал. Тренерский штаб дубля «Валмиеры» делает ставку на вратарей, которые младше Попова. Клавс Лаува в 18 лет – игрок старта. Он сыграл 11 матчей за дубль, шесть из которых «на ноль». На подмене у Лаувы сидит 16-летний Кристерс Миглавс.

Денис Попов на ТВ Фото: «Вечерний Ургант»

Хочется верить, что Попов не останется «героем одного матча». Но вечер 19 июня 2020 года он в любом случае запомнит навсегда. После него Денис пусть ненадолго, но почувствовал себя знаменитым: побывал на ток-шоу «Вечерний Ургант», а его профиль всю неделю был самым популярным на Transfermarkt, обогнав по просмотрам страницу Тимо Вернера, перешедшего в «Челси».