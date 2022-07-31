«Давай играй, только ноешь». Железная леди украинского футбола обслужит финал Евро-2022

«Мне неважно, какой матч. Для меня самая большая ценность — это выйти и профессионально его отработать. Статус матча может давить где-то на уровне подсознания, но мне лучше хорошо справляться и профессионально выполнять свою работу, а не гнаться за громкими назначениями».

Екатерина Монзуль — одна из самый популярных футбольных судей Украины. Она работает как в женском, так и мужском чемпионатах Украины, получила приглашение в итальянскую Серию А, судила финал женского ЧМ-2015 США — Япония. А ещё сложнейший четвертьфинал ЧМ-2019 между Францией и США, матчи женской Лиги чемпионов, а также стала первой женщиной, работавшей арбитром на матче мужской сборной Англии. В 2015 году она была признана лучшей женщиной-арбитром в мире по версии федерации футбольной истории и статистики.

За свою жёсткость на поле она получила прозвище Железная леди украинского футбола.

На Евро-2022 она уже обслуживала Испанию и Финляндию (4:1), Австрию и Норвегию (1:0) на групповом этапе и Швецию с Бельгией в четвертьфинале (1:0).

Вот несколько фактов о крутейшей Екатерине Монзуль, которая сегодня, 31 июля, будет судить Англию и Германию при 90 тысячах болельщиков на «Уэмбли».

Образование инженера

Монзуль закончила школу с золотой медалью и поступила в академию городского хозяйства в Харькове. Её специальность — инженер-градостроитель. В университете Екатерина начала подрабатывать арбитром на матчах женских команд — как хобби. После учёбы работала в судебной экспертизе по строительству, а когда окончательно выбрала спорт, преподавала физкультуру.



Ушла в футбол после просьбы начальника определиться, чем она хочет заниматься — строительством или судейством.

Англия — Андорра

Екатерина Монзуль возглавила первую женскую бригаду арбитров на матче мужской сборной Англии по футболу. Это была встреча Англии и Андорры в рамках отбора на ЧМ-2022, она завершилась победой англичан со счётом 5:0.

До матча главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал, что пол арбитра не имеет никакого значения:



«Это, безусловно, очень важный момент для гендерного равенства. Однако для нас это почти не имеет значения. Важен уровень судьи, а не пол. Мы с нетерпением ждём возможности стать частью этого особого случая».



А после матча Гарри Кейн похвалил работу арбитра, добавив, что «это должен быть первый случай из многих».



В одном эпизоде Фил Фоден переборщил с эмоциями, выбросив мяч с поля, но Монзуль быстро его успокоила. В итоге полузащитник улыбнулся и продолжил игру.

Англия — Андорра Фото: Michael Regan/Getty Images

Мужская Премьер-лига

В 2016 году Екатерина Монзуль стала арбитром украинской Премьер-лиги. Её постоянные стычки с Беньямином Вербичем на поле превратились в мемы, но бывший игрок киевского «Динамо» с уважением реагировал на критику арбитра — говорит, что она максимально справедлива. При этом их взаимодействия на поле всегда получались очень яркими. Например, однажды зрители услышали, как Монзуль успокоила игрока, сказав: «Давай играй, только ноешь ходишь». Вне поля она также не называет его проблемным — для каждого футболиста свой подход на поле, в данном случае срабатывал лёгкий троллинг.

В первый год работы Монзуль тренер Виталий Кварцяный раскритиковал её назначение, сказав: «Зачем ей это нужно? Она уже заработала на вагон колготок», и назвал её любимицей Коллины. За это он получил три матча дисквалификации и впоследствии принёс Монзуль публичные извинения. Монзуль прокомментировала это спокойно: «Я понимаю, что это эмоции, но так нельзя высказываться. Мы потом поговорили об этом».

Монзуль на матчах УПЛ Фото: upl.ua

«Сексизм — это обидно»

Монзуль признавалась, что старается не обращать внимания на хейт в соцсетях, но иногда это всё равно обидно.



«Конечно, в глубине души это неприятно. Но я стараюсь менять своё отношение, не пропускать через себя. Многое зависит от того, как ты проводишь матч — ошибки везде воспринимаются очень негативно».

Монзуль спокойно реагирует на ошибки и старается сразу же сделать верные выводы: «После каждого матча я провожу разбор, анализирую моменты, где что-то сделала не так, чтобы потом их не повторить».

Удаления за мат

«В течение игры есть допустимые эмоции, недовольство со стороны игроков в спину. Ты оборачиваешься и даже не знаешь, кто это сказал. Но когда идёт агрессия в лицо, я считаю, что это непозволительно. И тут уже неважно, прав ты или нет, есть какие-то моральные ценности, есть лимит и линия уважения, которую преступать нельзя. Если идут оскорбления тебе в лицо, этого нельзя допускать. Это предупреждение или удаление», — рассказала Монзуль в интервью журналисту Виктору Вацко.

Екатерина Монзуль на матче Англия — Андорра Фото: David Ramos/Getty Images

Мотивация

«Сколько людей делает то, что им нравится? Немного. Арбитраж — как раз та профессия, где я делаю то, что мне приносит удовольствие».

Сегодня Монзуль обслужит Англию и Германию в историческом матче — самом посещаемом финале в истории как мужских, так и женских чемпионатов Европы. И наверняка получит массу удовольствия.

Её помощниками станут Марина Стрелецкая и Паулина Барановская, а четвёртым судьёй назначена главная звезда среди футбольных судей Стефани Фраппар.