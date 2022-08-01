У «Спартака» внезапно появился новый лидер. Кто из молодых отличился в 3-м туре РПЛ

И кто сейчас самый юный в лиге, пока Пиняев на больничном?

Несмотря на продолжающийся отток легионеров из России (а где-то и благодаря ему), представительство молодых игроков в РПЛ с каждой неделей растёт. В 3-м туре 14 тренеров лиги совокупно задействовали 49 футболистов возрастной категории U21 и ниже (только у «Сочи» с «Ахматом» таких не нашлось). Пожалуй, главный герой уикенда — джокер «Пари НН» Тимур Сулейманов — не прошёл в рейтинг по возрасту (в марте исполнилось 22). Но и среди нынешних кандидатов в молодёжку (и не только в российскую) есть особо отличившиеся. В том числе и одноклубник Сулейманова. О них — ниже.

Иброхимхалил Юлдошев, «Пари НН», 21 год

Левый полузащитник сборной Узбекистана (у Галактионова он закрывает всю бровку) вернулся в стартовый состав «Нижнего» и отблагодарил тренера за доверие достаточно качественной игрой и важнейшим голевым пасом.

Иброхимхалил Юлдошев Фото: РИА Новости

С его передачи и точного удара только выскочившего на поле Сулейманова начался впечатляющий камбэк волжан в матче с ЦСКА.

Иван Башич, «Оренбург», 20 лет

Селекции «Оренбурга» уже можно выразить уважение за Башича. Отыскать классного игрока в чемпионате Боснии в принципе непросто, а «забронировать» его раньше топ-клубов из той же Сербии ещё сложнее.

Иван Башич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник Башич отлично вписался в игровой рисунок Лички и уже в третьем матче открыл счёт голам в новом чемпионате. Причём сделал это в одном из самых рейтинговых матчей тура — со «Спартаком». По среднему баллу от платформы WhoScored (7,16) Иван — однозначно лучший в команде по итогам трёх туров. Очевидно, что и трансферный потенциал у игрока есть.

Мори Гбане, «Химки», 21 год

Ещё один пример высокоточной скаутской работы. Кто-то скажет, что такое Биело-Брдо, без подсказки поисковиков? А это деревня в Хорватии менее чем на полторы тысячи жителей. И вот в такой глуши, в одноимённой команде, «Химки» каким-то образом разглядели Гбане.

Мори Гбане Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Теперь ивуарийский атлет правит в опорной зоне подмосковного клуба. В Ростове Мори выиграл 87% единоборств, выполнил два потенциально голевых заброса на своих нападающих и однажды самостоятельно напряг Песьякова ударом.

Владислав Шитов, «Крылья Советов», 19 лет

Формально двери Премьер-Лиги перед одним из братьев-близнецов Шитовых открыл Руй Витория. Позже ещё Ваноли разок выпустил на замену. Но только сейчас Влад сполна прочувствовал ритм и атмосферу РПЛ. Абаскаль Шитова в основе тоже не видел, а лучшего места для развития таланта, чем Самара, сегодня не найти.

Владислав Шитов Фото: ФК «Крылья Советов»

Сотрудничество с самым крутым в лиге «воспитателем» молодёжи однозначно пойдёт на пользу нападающему. Уже идёт! В игре с «Торпедо» Игорь Осинькин выделил новичку целых полчаса на поле — это примерно в 10 раз больше, чем Шитов наиграл за «Спартак». И в качестве благодарности получил спасительный для хозяев гол. После паса другого экс-спартаковца Глушенкова №73 расторопнее всех сработал на линии вратарской.

Даниил Хлусевич, «Спартак», 21 год

С точки зрения качества и стабильности игры Хлусевич — главное открытие июля в чемпионате России. И, может быть, не только в своей возрастной категории. Спартаковский универсал на наших глазах перевоплощается из «молодого-перспективного» в одного из лидеров команды. Ни в одном из трёх стартовых туров Даниил не опускался ниже собственноручно поднятой планки и приносил ощутимую пользу команде там, где она в ней нуждалась. Третий тур подряд Хлусевич — в топ-3 лучших молодых игроков тура, и впервые — под первым номером.

Даниил Хлусевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Абаскалю явно по душе разносторонность и исполнительность выносливого крымчанина. В воскресенье Хлусевич уже традиционно поиграл на обоих флангах: справа выдал голевой прострел на Промеса, слева — самостоятельно угрожал воротам. При том что номинально исполнял защитника. Недостатком оборонительных навыков, наверное, и можно объяснить рискованный подкат против бывшего одноклубника Оганесяна во втором тайме — фифти-фифти между красной и жёлтой карточкой. Судья ограничился предупреждением, но впредь Хлусевичу следует быть осмотрительнее.

И ещё несколько фактов по туру:

пока Пиняев восстанавливается после болезни, статус самого юного участника РПЛ временно переходит к вратарю «Локомотива» Даниилу Худякову, которому в январе исполнилось 18. Из полевых игроков ближе всех к нему защитник «Ростова» Виктор Мелёхин. К неполным 19 годам (день рождения 16 декабря) у него уже 19 выходов в РПЛ;

двух молодых защитников Карпин лишился во втором тайме с «Химками»: Прохин удалился, Сильянов травмировался;

потеря двух молодых легионеров (травма Фассона, уход Бека-Бека) оказала разрушительное воздействие на оборонительный блок «Локо»; «пятёрка» от «Зенита» — тому подтверждение;

из многочисленного динамовского молодняка (шестеро выходили в Воронеже) отличился Захарян — классным голевым забросом на Смолова через полполя и удалением в компенсированное время;

«Краснодар» предъявил народу новую партию воспитанников — опорника Краткова (20 лет), центрального хава Кокоева (19) и вингера Самко (20). Кокоев, правда, в мае выходил против «Локомотива» на минуту, но тогда этого никто не заметил.

Молодые игроки (до 21 года) в 3-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Ключ. Ед. Отб. Сейвы WS Хлусевич Спартак 21 90 1 2 2 11/64% 3 7,6 Гбане Химки 21 90 1 2 15/87% 2 7,4 Шитов Крылья 19 28 1 2 4/75% 7,3 Литвинов Краснодар 21 90 1 20/60% 2 7,1 Литвинов Спартак 20 90 10/60% 3 7,1 Одоевский Зенит 19 90 1/100% 2 7 Коваленко Крылья 18 90 1 21/52% 7 Башич Оренбург 20 90 1 2 2 24/42% 2 7 Мухин ЦСКА 20 86 1 1 25/56% 7 Карпукас Локомотив 20 62 13/69% 3 6,8 Сильянов Ростов 21 76 9/56% 2 6,8 Сазонов Динамо 20 90 21/71% 6,7 Волков Краснодар 19 90 11/55% 2 6,7 Хубулов Крылья 21 28 2 6/67% 1 6,7 Оганесян Оренбург 20 45 1 17/41% 5 6,7 Юлдошев Пари НН 21 79 1 1 1 18/33% 2 6,7 Ботнарь Торпедо 21 90 -1 6 6,6 Чёрный Химки 21 85 2 12/42% 3 6,6 Денисов Спартак 19 30 1 9/56% 1 6,5 Гагнидзе Динамо 19 45 1 9/56% 1 6,4 Манелов Краснодар 19 90 1 23/30% 6,4 Кратков Краснодар 20 32 4/50% 6,4 Соколов Крылья 19 62 4 10/40% 6,4 Захарян Динамо 19 90 1 2 12/33% 1 6,3 Изидор Локомотив 21 90 2 1/42% 6,3 Худяков Локомотив 18 90 -5 6 6,3 Турищев Торпедо 20 32 3 12/42% 6,3 Сунгатулин Урал 20 65 10/70% 1 6,3 Титков Оренбург 21 23 6/83% 6,2 Щетинин Ростов 20 45 1 2 4/25% 1 6,2 Лангович Ростов 19 23 7/43% 6,2 Мелëхин Ростов 18 14 1/0% 6,2 Эркинов Торпедо 21 26 11/36% 6,2 Кузьмичёв Урал 21 90 1 16/69% 1 6,2 Кокоев Краснодар 19 9 3/33% 6,1 Корнюшин Пари НН 20 90 2 18/56% 6,1 Рейхмен Торпедо 20 32 1 7/57% 1 6,1 Ивахов Факел 19 13 8/25% 6,1 Яковлев ЦСКА 20 9 1 1 2/0% 6,1 Ермаков ЦСКА 19 30 6/17% 1 6,1 Кутицкий Динамо 20 10 5/60% 1 6 Гладышев Динамо 19 28 1 3/67% 2 6 Александров Пари НН 20 90 1 15/67% 6 Железнов Урал 19 15 6/33% 6 Тюкавин Динамо 20 10 1 2/50% 5,9 Шамко Краснодар 20 15 3 3/33% 5,9 Быковский Урал 21 90 1 1 11/45% 5,7 Хотулёв Оренбург 19 90 13/54% 2 5,6 Прохин Ростов 21 81 1 8/25% 5,4

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы whoscored.

Использованы данные Instat и Whoscored.