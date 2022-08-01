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Лучшие молодые футболисты 3-го тура РПЛ: Хлусевич, Шитов, Башич, молодёжь «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Краснодара»

У «Спартака» внезапно появился новый лидер. Кто из молодых отличился в 3-м туре РПЛ
Олег Лысенко
Кто из молодых отличился в третьем туре РПЛ
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И кто сейчас самый юный в лиге, пока Пиняев на больничном?

Несмотря на продолжающийся отток легионеров из России (а где-то и благодаря ему), представительство молодых игроков в РПЛ с каждой неделей растёт. В 3-м туре 14 тренеров лиги совокупно задействовали 49 футболистов возрастной категории U21 и ниже (только у «Сочи» с «Ахматом» таких не нашлось). Пожалуй, главный герой уикенда — джокер «Пари НН» Тимур Сулейманов — не прошёл в рейтинг по возрасту (в марте исполнилось 22). Но и среди нынешних кандидатов в молодёжку (и не только в российскую) есть особо отличившиеся. В том числе и одноклубник Сулейманова. О них — ниже.

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Иброхимхалил Юлдошев, «Пари НН», 21 год

Левый полузащитник сборной Узбекистана (у Галактионова он закрывает всю бровку) вернулся в стартовый состав «Нижнего» и отблагодарил тренера за доверие достаточно качественной игрой и важнейшим голевым пасом.

Иброхимхалил Юлдошев

Иброхимхалил Юлдошев

Фото: РИА Новости

С его передачи и точного удара только выскочившего на поле Сулейманова начался впечатляющий камбэк волжан в матче с ЦСКА.

Иван Башич, «Оренбург», 20 лет

Селекции «Оренбурга» уже можно выразить уважение за Башича. Отыскать классного игрока в чемпионате Боснии в принципе непросто, а «забронировать» его раньше топ-клубов из той же Сербии ещё сложнее.

Иван Башич

Иван Башич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник Башич отлично вписался в игровой рисунок Лички и уже в третьем матче открыл счёт голам в новом чемпионате. Причём сделал это в одном из самых рейтинговых матчей тура — со «Спартаком». По среднему баллу от платформы WhoScored (7,16) Иван — однозначно лучший в команде по итогам трёх туров. Очевидно, что и трансферный потенциал у игрока есть.

Мори Гбане, «Химки», 21 год

Ещё один пример высокоточной скаутской работы. Кто-то скажет, что такое Биело-Брдо, без подсказки поисковиков? А это деревня в Хорватии менее чем на полторы тысячи жителей. И вот в такой глуши, в одноимённой команде, «Химки» каким-то образом разглядели Гбане.

Мори Гбане

Мори Гбане

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Теперь ивуарийский атлет правит в опорной зоне подмосковного клуба. В Ростове Мори выиграл 87% единоборств, выполнил два потенциально голевых заброса на своих нападающих и однажды самостоятельно напряг Песьякова ударом.

Владислав Шитов, «Крылья Советов», 19 лет

Формально двери Премьер-Лиги перед одним из братьев-близнецов Шитовых открыл Руй Витория. Позже ещё Ваноли разок выпустил на замену. Но только сейчас Влад сполна прочувствовал ритм и атмосферу РПЛ. Абаскаль Шитова в основе тоже не видел, а лучшего места для развития таланта, чем Самара, сегодня не найти.

Владислав Шитов

Владислав Шитов

Фото: ФК «Крылья Советов»

Сотрудничество с самым крутым в лиге «воспитателем» молодёжи однозначно пойдёт на пользу нападающему. Уже идёт! В игре с «Торпедо» Игорь Осинькин выделил новичку целых полчаса на поле — это примерно в 10 раз больше, чем Шитов наиграл за «Спартак». И в качестве благодарности получил спасительный для хозяев гол. После паса другого экс-спартаковца Глушенкова №73 расторопнее всех сработал на линии вратарской.

Даниил Хлусевич, «Спартак», 21 год

С точки зрения качества и стабильности игры Хлусевич — главное открытие июля в чемпионате России. И, может быть, не только в своей возрастной категории. Спартаковский универсал на наших глазах перевоплощается из «молодого-перспективного» в одного из лидеров команды. Ни в одном из трёх стартовых туров Даниил не опускался ниже собственноручно поднятой планки и приносил ощутимую пользу команде там, где она в ней нуждалась. Третий тур подряд Хлусевич — в топ-3 лучших молодых игроков тура, и впервые — под первым номером.

Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Абаскалю явно по душе разносторонность и исполнительность выносливого крымчанина. В воскресенье Хлусевич уже традиционно поиграл на обоих флангах: справа выдал голевой прострел на Промеса, слева — самостоятельно угрожал воротам. При том что номинально исполнял защитника. Недостатком оборонительных навыков, наверное, и можно объяснить рискованный подкат против бывшего одноклубника Оганесяна во втором тайме — фифти-фифти между красной и жёлтой карточкой. Судья ограничился предупреждением, но впредь Хлусевичу следует быть осмотрительнее.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ 11 самых крутых молодых футболистов РПЛ

И ещё несколько фактов по туру:

  • пока Пиняев восстанавливается после болезни, статус самого юного участника РПЛ временно переходит к вратарю «Локомотива» Даниилу Худякову, которому в январе исполнилось 18. Из полевых игроков ближе всех к нему защитник «Ростова» Виктор Мелёхин. К неполным 19 годам (день рождения 16 декабря) у него уже 19 выходов в РПЛ;
  • двух молодых защитников Карпин лишился во втором тайме с «Химками»: Прохин удалился, Сильянов травмировался;
  • потеря двух молодых легионеров (травма Фассона, уход Бека-Бека) оказала разрушительное воздействие на оборонительный блок «Локо»; «пятёрка» от «Зенита» — тому подтверждение;
  • из многочисленного динамовского молодняка (шестеро выходили в Воронеже) отличился Захарян — классным голевым забросом на Смолова через полполя и удалением в компенсированное время;
  • «Краснодар» предъявил народу новую партию воспитанников — опорника Краткова (20 лет), центрального хава Кокоева (19) и вингера Самко (20). Кокоев, правда, в мае выходил против «Локомотива» на минуту, но тогда этого никто не заметил.

Молодые игроки (до 21 года) в 3-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Ключ.Ед.Отб.СейвыWS
ХлусевичСпартак219012211/64%37,6
ГбанеХимки21901215/87%27,4
ШитовКрылья1928124/75%7,3
ЛитвиновКраснодар2190120/60%27,1
ЛитвиновСпартак209010/60%37,1
ОдоевскийЗенит19901/100%27
КоваленкоКрылья1890121/52%7
БашичОренбург209012224/42%27
МухинЦСКА20861125/56%7
КарпукасЛокомотив206213/69%36,8
СильяновРостов21769/56%26,8
СазоновДинамо209021/71%6,7
ВолковКраснодар199011/55%26,7
ХубуловКрылья212826/67%16,7
ОганесянОренбург2045117/41%56,7
ЮлдошевПари НН217911118/33%26,7
БотнарьТорпедо2190-166,6
ЧёрныйХимки2185212/42%36,6
ДенисовСпартак193019/56%16,5
ГагнидзеДинамо194519/56%16,4
МанеловКраснодар1990123/30%6,4
КратковКраснодар20324/50%6,4
СоколовКрылья1962410/40%6,4
ЗахарянДинамо19901212/33%16,3
ИзидорЛокомотив219021/42%6,3
ХудяковЛокомотив1890-566,3
ТурищевТорпедо2032312/42%6,3
СунгатулинУрал206510/70%16,3
ТитковОренбург21236/83%6,2
ЩетининРостов2045124/25%16,2
ЛанговичРостов19237/43%6,2
МелëхинРостов18141/0%6,2
ЭркиновТорпедо212611/36%6,2
КузьмичёвУрал2190116/69%16,2
КокоевКраснодар1993/33%6,1
КорнюшинПари НН2090218/56%6,1
РейхменТорпедо203217/57%16,1
ИваховФакел19138/25%6,1
ЯковлевЦСКА209112/0%6,1
ЕрмаковЦСКА19306/17%16,1
КутицкийДинамо20105/60%16
ГладышевДинамо192813/67%26
АлександровПари НН2090115/67%6
ЖелезновУрал19156/33%6
ТюкавинДинамо201012/50%5,9
ШамкоКраснодар201533/33%5,9
БыковскийУрал21901111/45%5,7
ХотулёвОренбург199013/54%25,6
ПрохинРостов218118/25%5,4

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы whoscored.

Использованы данные Instat и Whoscored.

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