У «Спартака» внезапно появился новый лидер. Кто из молодых отличился в 3-м туре РПЛ

Несмотря на продолжающийся отток легионеров из России (а где-то и благодаря ему), представительство молодых игроков в РПЛ с каждой неделей растёт. В 3-м туре 14 тренеров лиги совокупно задействовали 49 футболистов возрастной категории U21 и ниже (только у «Сочи» с «Ахматом» таких не нашлось). Пожалуй, главный герой уикенда — джокер «Пари НН» Тимур Сулейманов — не прошёл в рейтинг по возрасту (в марте исполнилось 22). Но и среди нынешних кандидатов в молодёжку (и не только в российскую) есть особо отличившиеся. В том числе и одноклубник Сулейманова. О них — ниже.
Иброхимхалил Юлдошев, «Пари НН», 21 год
Левый полузащитник сборной Узбекистана (у Галактионова он закрывает всю бровку) вернулся в стартовый состав «Нижнего» и отблагодарил тренера за доверие достаточно качественной игрой и важнейшим голевым пасом.
Иброхимхалил Юлдошев
Фото: РИА Новости
С его передачи и точного удара только выскочившего на поле Сулейманова начался впечатляющий камбэк волжан в матче с ЦСКА.
Иван Башич, «Оренбург», 20 лет
Селекции «Оренбурга» уже можно выразить уважение за Башича. Отыскать классного игрока в чемпионате Боснии в принципе непросто, а «забронировать» его раньше топ-клубов из той же Сербии ещё сложнее.
Иван Башич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Центральный полузащитник Башич отлично вписался в игровой рисунок Лички и уже в третьем матче открыл счёт голам в новом чемпионате. Причём сделал это в одном из самых рейтинговых матчей тура — со «Спартаком». По среднему баллу от платформы WhoScored (7,16) Иван — однозначно лучший в команде по итогам трёх туров. Очевидно, что и трансферный потенциал у игрока есть.
Мори Гбане, «Химки», 21 год
Ещё один пример высокоточной скаутской работы. Кто-то скажет, что такое Биело-Брдо, без подсказки поисковиков? А это деревня в Хорватии менее чем на полторы тысячи жителей. И вот в такой глуши, в одноимённой команде, «Химки» каким-то образом разглядели Гбане.
Мори Гбане
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Теперь ивуарийский атлет правит в опорной зоне подмосковного клуба. В Ростове Мори выиграл 87% единоборств, выполнил два потенциально голевых заброса на своих нападающих и однажды самостоятельно напряг Песьякова ударом.
Владислав Шитов, «Крылья Советов», 19 лет
Формально двери Премьер-Лиги перед одним из братьев-близнецов Шитовых открыл Руй Витория. Позже ещё Ваноли разок выпустил на замену. Но только сейчас Влад сполна прочувствовал ритм и атмосферу РПЛ. Абаскаль Шитова в основе тоже не видел, а лучшего места для развития таланта, чем Самара, сегодня не найти.
Владислав Шитов
Фото: ФК «Крылья Советов»
Сотрудничество с самым крутым в лиге «воспитателем» молодёжи однозначно пойдёт на пользу нападающему. Уже идёт! В игре с «Торпедо» Игорь Осинькин выделил новичку целых полчаса на поле — это примерно в 10 раз больше, чем Шитов наиграл за «Спартак». И в качестве благодарности получил спасительный для хозяев гол. После паса другого экс-спартаковца Глушенкова №73 расторопнее всех сработал на линии вратарской.
Даниил Хлусевич, «Спартак», 21 год
С точки зрения качества и стабильности игры Хлусевич — главное открытие июля в чемпионате России. И, может быть, не только в своей возрастной категории. Спартаковский универсал на наших глазах перевоплощается из «молодого-перспективного» в одного из лидеров команды. Ни в одном из трёх стартовых туров Даниил не опускался ниже собственноручно поднятой планки и приносил ощутимую пользу команде там, где она в ней нуждалась. Третий тур подряд Хлусевич — в топ-3 лучших молодых игроков тура, и впервые — под первым номером.
Даниил Хлусевич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Абаскалю явно по душе разносторонность и исполнительность выносливого крымчанина. В воскресенье Хлусевич уже традиционно поиграл на обоих флангах: справа выдал голевой прострел на Промеса, слева — самостоятельно угрожал воротам. При том что номинально исполнял защитника. Недостатком оборонительных навыков, наверное, и можно объяснить рискованный подкат против бывшего одноклубника Оганесяна во втором тайме — фифти-фифти между красной и жёлтой карточкой. Судья ограничился предупреждением, но впредь Хлусевичу следует быть осмотрительнее.
И ещё несколько фактов по туру:
- пока Пиняев восстанавливается после болезни, статус самого юного участника РПЛ временно переходит к вратарю «Локомотива» Даниилу Худякову, которому в январе исполнилось 18. Из полевых игроков ближе всех к нему защитник «Ростова» Виктор Мелёхин. К неполным 19 годам (день рождения 16 декабря) у него уже 19 выходов в РПЛ;
- двух молодых защитников Карпин лишился во втором тайме с «Химками»: Прохин удалился, Сильянов травмировался;
- потеря двух молодых легионеров (травма Фассона, уход Бека-Бека) оказала разрушительное воздействие на оборонительный блок «Локо»; «пятёрка» от «Зенита» — тому подтверждение;
- из многочисленного динамовского молодняка (шестеро выходили в Воронеже) отличился Захарян — классным голевым забросом на Смолова через полполя и удалением в компенсированное время;
- «Краснодар» предъявил народу новую партию воспитанников — опорника Краткова (20 лет), центрального хава Кокоева (19) и вингера Самко (20). Кокоев, правда, в мае выходил против «Локомотива» на минуту, но тогда этого никто не заметил.
Молодые игроки (до 21 года) в 3-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Ключ.
|Ед.
|Отб.
|Сейвы
|WS
|Хлусевич
|Спартак
|21
|90
|1
|2
|2
|11/64%
|3
|7,6
|Гбане
|Химки
|21
|90
|1
|2
|15/87%
|2
|7,4
|Шитов
|Крылья
|19
|28
|1
|2
|4/75%
|7,3
|Литвинов
|Краснодар
|21
|90
|1
|20/60%
|2
|7,1
|Литвинов
|Спартак
|20
|90
|10/60%
|3
|7,1
|Одоевский
|Зенит
|19
|90
|1/100%
|2
|7
|Коваленко
|Крылья
|18
|90
|1
|21/52%
|7
|Башич
|Оренбург
|20
|90
|1
|2
|2
|24/42%
|2
|7
|Мухин
|ЦСКА
|20
|86
|1
|1
|25/56%
|7
|Карпукас
|Локомотив
|20
|62
|13/69%
|3
|6,8
|Сильянов
|Ростов
|21
|76
|9/56%
|2
|6,8
|Сазонов
|Динамо
|20
|90
|21/71%
|6,7
|Волков
|Краснодар
|19
|90
|11/55%
|2
|6,7
|Хубулов
|Крылья
|21
|28
|2
|6/67%
|1
|6,7
|Оганесян
|Оренбург
|20
|45
|1
|17/41%
|5
|6,7
|Юлдошев
|Пари НН
|21
|79
|1
|1
|1
|18/33%
|2
|6,7
|Ботнарь
|Торпедо
|21
|90
|-1
|6
|6,6
|Чёрный
|Химки
|21
|85
|2
|12/42%
|3
|6,6
|Денисов
|Спартак
|19
|30
|1
|9/56%
|1
|6,5
|Гагнидзе
|Динамо
|19
|45
|1
|9/56%
|1
|6,4
|Манелов
|Краснодар
|19
|90
|1
|23/30%
|6,4
|Кратков
|Краснодар
|20
|32
|4/50%
|6,4
|Соколов
|Крылья
|19
|62
|4
|10/40%
|6,4
|Захарян
|Динамо
|19
|90
|1
|2
|12/33%
|1
|6,3
|Изидор
|Локомотив
|21
|90
|2
|1/42%
|6,3
|Худяков
|Локомотив
|18
|90
|-5
|6
|6,3
|Турищев
|Торпедо
|20
|32
|3
|12/42%
|6,3
|Сунгатулин
|Урал
|20
|65
|10/70%
|1
|6,3
|Титков
|Оренбург
|21
|23
|6/83%
|6,2
|Щетинин
|Ростов
|20
|45
|1
|2
|4/25%
|1
|6,2
|Лангович
|Ростов
|19
|23
|7/43%
|6,2
|Мелëхин
|Ростов
|18
|14
|1/0%
|6,2
|Эркинов
|Торпедо
|21
|26
|11/36%
|6,2
|Кузьмичёв
|Урал
|21
|90
|1
|16/69%
|1
|6,2
|Кокоев
|Краснодар
|19
|9
|3/33%
|6,1
|Корнюшин
|Пари НН
|20
|90
|2
|18/56%
|6,1
|Рейхмен
|Торпедо
|20
|32
|1
|7/57%
|1
|6,1
|Ивахов
|Факел
|19
|13
|8/25%
|6,1
|Яковлев
|ЦСКА
|20
|9
|1
|1
|2/0%
|6,1
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|30
|6/17%
|1
|6,1
|Кутицкий
|Динамо
|20
|10
|5/60%
|1
|6
|Гладышев
|Динамо
|19
|28
|1
|3/67%
|2
|6
|Александров
|Пари НН
|20
|90
|1
|15/67%
|6
|Железнов
|Урал
|19
|15
|6/33%
|6
|Тюкавин
|Динамо
|20
|10
|1
|2/50%
|5,9
|Шамко
|Краснодар
|20
|15
|3
|3/33%
|5,9
|Быковский
|Урал
|21
|90
|1
|1
|11/45%
|5,7
|Хотулёв
|Оренбург
|19
|90
|13/54%
|2
|5,6
|Прохин
|Ростов
|21
|81
|1
|8/25%
|5,4
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы whoscored.
Использованы данные Instat и Whoscored.
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