Федун: я пришёл в «Спартак» в 2003 году с победы в Кубке. Так же у меня цикл замкнулся

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу своей команды в финале Кубка России. Красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 2:1.

«Я пришёл в «Спартак» в 2003 году с победы в Кубке. Так же у меня цикл замкнулся», — сказал Федун в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» перейдёт под управление российской нефтяной компании «Лукойл». Отмечалось, что Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут «Лукойлу» свои акции «Спартака». Доля Леонида Федуна останется при нём, однако от оперативного управления бизнесмен отойдёт. Нефтяная компания будет финансировать «Спартак», однако объём дотаций существенно снизится.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.