Удивительный угловой в 1-м туре АПЛ. Вся команда ушла из штрафной

В Англии проходят матчи 1-го тура АПЛ. «Ливерпуль» внезапно потерял очки, сыграв вничью с «Фулхэмом» — 2:2, а другая удивительная вещь случилась в матче «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест». И дело не в счёте. Хозяева победили, как и следовало ожидать.
Удивительным получился угловой на 73-й минуте. Все игроки «Форест» ушли из штрафной площади. Казалось, единственный человек в кадре в красной майке будет навешивать на соперников. Получилась крайне непривычная расстановка: за секунду до подачи углового в штрафной «Ньюкасла» не было ни одного игрока «Форест».
«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»
Фото: Кадр из трансляции
«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»
Фото: Кадр из трансляции
Однако в последний момент пять атакующих футболистов всё-таки вбежали в чужую штрафную. Никто из игроков «Форест» не добрался до мяча, и его сразу забрал вратарь, сыграв на выходе. Так нестандартный угловой получился бесполезным. Хотя какая-то логика в этом могла быть.
Как правило, при угловых обороняющаяся команда использует и зонную защиту, и персональную опеку. С таким розыгрышем может быть тяжелее использовать именно персональную опеку. Английские СМИ отмечают, что похожую задумку использовала сборная Англии на ЧМ-2018.
Отметим, что «Форест» – лидер АПЛ по количеству новичков, взятых этим летом. В команде появились 12 новых футболистов. Шесть из них вышли на поле. В то время как у «Ньюкасла» появился в основе только вратарь Поуп, взятый у вылетевшего «Бёрнли» примерно за € 12 млн.
- 6 августа 2022
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