Какие вообще есть шансы у «Айнтрахта» и где смотреть игру за Суперкубок?

Сегодня «Реал» возьмёт ещё один европейский трофей. Всего в 300 километрах от Петербурга!

В среду, 10 августа, на Олимпийском стадионе в Хельсинки пройдёт финал Суперкубка УЕФА, в котором сыграют победитель Лиги чемпионов «Реал» и обладатель трофея Лиги Европы «Айнтрахт».

Где пройдёт матч?

Олимпийский стадион Хельсинки принимает такое событие впервые после реконструкции, которая длилась с 2016 по 2020 год. Это в принципе первый крупный финал футбольного еврокубка в стране. Изюминка арены – башня, высота которой 72,21 метра. Это расстояние, на которое метнул копье финский спортсмен Матти Ярвинен на Олимпийских играх 1932 года.

Олимпийский стадион в Хельсинки Фото: Stu Forster/Getty Images

Кто выиграл трофей в 2021 году?

В прошлом году в финале встречались «Челси» и «Вильярреал». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы. Это был второй евротрофей, завоёванный под руководством Томаса Тухеля для клуба.

Как изменились «Реал» и «Айнтрахт» за лето?

«Реал» обещал мощную трансферную кампанию, но знаковых покупок не произошло. Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ», а Эрлинг Холанд выбрал «Манчестер Сити». Зато за € 80 млн забрали у «Монако» Орельена Тчуамени. Но в любом случае глобально состав команды почти не изменился. Поэтому Карло Анчелотти перед матчем и заявил, что может выпустить тех же игроков, что и на финал Лиги чемпионов. У «Айнтрахта» также всё спокойно: из приобретений можно отметить разве что переход нападающего Лукаса Аларио из «Байера» и выкуп полузащитника «Милана» Йенса Петтера Хауге.

Как провели летние сборы?

Как и любые европейские топы, клубы устроили несколько знаковых выставочных матчей. «Реал», например, проиграл «Барселоне» (0:1) в летнем товарняке. Но при этом победил «Ювентус» (2:0). Местные журналисты считают, что Анчелотти серьёзно относится к Суперкубку, поэтому подготовительная неделя отняла у игроков много сил.

«Айнтрахт» же уже начал свой сезон. Команда без особых проблем прошла первый раунд Кубка Германии, но в Бундеслиге в первом же туре получила шесть мячей от «Баварии». Не лучший старт, при этом главный тренер призвал игроков не концентрироваться на результате и сосредоточиться на игре с «Реалом».

В стартовом туре Бундеслиги «Айнтрахт» был разгромлен «Баварией» Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Кто фаворит?

Эксперты уже дали прогноз, букмекеры называют фаворитом испанский клуб: поставить на победу «Реала» в конторах можно с коэффициентом 1.45, а успех немецкого клуба оценивается в 7.10, ничья – в 4.40. Также предполагается, что матч получится результативным.

Кто покажет финал Суперкубка УЕФА?

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Начало в 22:00.