Пока можно лишь заикнуться о чемпионской гонке в РПЛ. Завтра нас могут лишить и этого

Четыре года подряд «Зенит» брал чемпионство. А теперь смотришь на таблицу РПЛ, и хочется заикнуться об интриге. Именно заикнуться, да и то робко. Прошло всего четыре тура, но ситуация уже получается интересной.

Судите сами. Предыдущие четыре сезона «Зенит» оказывался первым уже после стартовых четырёх туров, а сейчас идёт вне медалей. К тому же на этот раз Семак стартует без главной ударной силы – Азмуна и Дзюбы. Каким бы токсичным ни был последний, но он, безусловно, топ-нападающий для России. Кассьерра и Сергеев – тоже в порядке, но такого же уровня пока не демонстрируют.

А тут ещё новые потери: травма самого яркого футболиста команды – Клаудиньо пропустит больше месяца. Плюс удаление основного вратаря в Грозном. Теперь Одоевский не сыграет в ближайшем туре. И на этом фоне матч – именно с прямым конкурентом.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вообще матч «Зенит» – ЦСКА – это больше, чем просто матч «Зенита» и ЦСКА. Это шанс на то, что об интриге можно будет говорить смелее. Всё-таки Питеру нужно отстать на приличное количество очков, чтобы перестать считаться фаворитом РПЛ. По состоянию на сегодня «Зенит» им остаётся, потому что отставание в два очка – это ничто на дистанции 26 туров.

А вот если «Зенит» отстанет на пять очков, то уже появятся сомнения, кто фаворит. Наверстать можно и 10 очков, но, как правило, неудачи провоцируют новые поражения. И то, что вчера выглядело монолитным, уже таковым не кажется. И тут речь даже не про внутренние разборки или увольнение главного тренера. Нет, просто уверенность в своих силах прямо связана с результатами.

Хотя шансов на победу ЦСКА изначального немного. Это видно и по котировкам букмекеров, и даже просто по статистике. За последние 10 лет ЦСКА ни разу не выиграл в Питере, а последняя победа – это даже не победа в чистом виде. В 2011-м команда Слуцкого сыграла вничью, но «Зениту» позже присудили техническое поражение из-за отсутствия в заявке доморощенного игрока, как того требует регламент.

В любом случае сейчас «Зенит» не только самая богатая команда, но и самая сильная по игре. Последние четыре сезона в этом не было сомнений. Хотя до этого «Зенит» был также самым богатым клубом, но чемпионства периодически упускал.

Последняя победа московского клуба над «Зенитом» в Питере случилась в 2017 году. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Знаю многих, кто болеет целенаправленно против «Зенита». «Империя зла» и всё такое. Понятно, откуда это шло раньше и какие свежие истории могут провоцировать такое отношение у некоторых сейчас (проведение Суперкубка в Питере, переброска футболистов между «Зенитом» и «Сочи»). Безусловно, право каждого болельщика кого-то недолюбливать. Хотя, наверное, красивую игру Клуадиньо можно ценить и саму по себе. Но так исторически сложилось, что в эту линию хейта «Зенита» от некоторых болельщиков ложится и интрига в РПЛ. Не хочется превращаться в Германию или Францию, где гегемонят «Бавария» и «ПСЖ» (да, я в курсе, что год назад «Лилль» стал чемпионом). Уточню: речь, само собой, только про предсказуемость лиг, а не про уровень. Ему как раз хочется соответствовать, но это уже другой разговор.

И сейчас мы находимся в ситуации, когда непонятно, сколько мест разыгрывается в чемпионате России. Если снова не будет еврокубков, то только первое. Тем ценнее наличие интриги.