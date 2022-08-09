Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего. Таблица пострадавших пополнилась топ-клубом

«Чемпионат» продолжает следить за грубыми судейскими ошибками в матчах нашей лиги. Мы ведём таблицу с грубыми косяками судей и обновляем её после каждого тура. Основа рейтинга — экспертиза арбитра Игоря Федотова.

Важно помнить: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьей на VAR, то она не учитывается.

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ошибки судей раньше

Для вашего удобства – вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых трёх турах:

Ошибки последнего тура

Четвёртый тур получился достаточно спокойным: грубые ошибки часто исправлялись с помощью VAR. Но две команды всё-таки пострадали: «Зенит» должен был оставаться в большинстве в начале матча с «Ахматом», а гол «Крыльев» в ворота «Динамо» отменять не следовало. Таким образом, в таблице пострадавших пополнение: плюс «Зенит» и «Крылья». Ну а лидером по числу ошибок в пользу команды пока что остаётся «Спартак» (всё из-за матча с «Краснодаром»). Ошибаются же судьи чаще всего против «Урала», который недавно уволил Игоря Шалимова.

Подробный разбор судейства РПЛ с Игорем Федотовым можно изучить ниже.

Таблица грубых ошибок судей после четырёх туров