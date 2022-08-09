Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего. Таблица пострадавших пополнилась топ-клубом

«Чемпионат» продолжает следить за грубыми судейскими ошибками в матчах нашей лиги. Мы ведём таблицу с грубыми косяками судей и обновляем её после каждого тура. Основа рейтинга — экспертиза арбитра Игоря Федотова.
Важно помнить: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьей на VAR, то она не учитывается.
Сергей Карасёв
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ошибки судей раньше
Для вашего удобства – вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых трёх турах:
Ошибки последнего тура
Четвёртый тур получился достаточно спокойным: грубые ошибки часто исправлялись с помощью VAR. Но две команды всё-таки пострадали: «Зенит» должен был оставаться в большинстве в начале матча с «Ахматом», а гол «Крыльев» в ворота «Динамо» отменять не следовало. Таким образом, в таблице пострадавших пополнение: плюс «Зенит» и «Крылья». Ну а лидером по числу ошибок в пользу команды пока что остаётся «Спартак» (всё из-за матча с «Краснодаром»). Ошибаются же судьи чаще всего против «Урала», который недавно уволил Игоря Шалимова.
Подробный разбор судейства РПЛ с Игорем Федотовым можно изучить ниже.
Таблица грубых ошибок судей после четырёх туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|4
|0
|«Краснодар»
|3
|2
|«Локомотив»
|2
|1
|«Пари НН»
|1
|1
|«Сочи»
|0
|0
|«Зенит»
|1
|0
|«Крылья Советов»
|1
|0
|ЦСКА
|0
|0
|«Факел»
|0
|0
|«Торпедо»
|0
|0
|«Динамо»
|0
|1
|«Химки»
|0
|1
|«Ахмат»
|0
|2
|«Ростов»
|0
|2
|«Оренбург»
|1
|2
|«Спартак»
|1
|4
- 9 августа 2022
-
18:52
-
18:46
-
18:40
-
18:31
-
18:18
-
18:08
-
18:00
-
17:59
-
17:48
-
17:43
-
17:38
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:06
-
16:55
-
16:52
-
16:38
-
16:27
-
16:26
-
16:11
-
16:03
-
15:53
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:27
-
15:11
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:50
-
14:41
-
14:28
-
14:22