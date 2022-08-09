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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего: таблица ошибок, «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, разбор ошибок

Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего. Таблица пострадавших пополнилась топ-клубом
Максим Пахомов
Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего
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«Спартаку» по-прежнему не стоит возмущаться.

«Чемпионат» продолжает следить за грубыми судейскими ошибками в матчах нашей лиги. Мы ведём таблицу с грубыми косяками судей и обновляем её после каждого тура. Основа рейтинга — экспертиза арбитра Игоря Федотова.

Важно помнить: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьей на VAR, то она не учитывается.
Сергей Карасёв

Сергей Карасёв

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ошибки судей раньше

Для вашего удобства – вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых трёх турах:

Ошибки последнего тура

Четвёртый тур получился достаточно спокойным: грубые ошибки часто исправлялись с помощью VAR. Но две команды всё-таки пострадали: «Зенит» должен был оставаться в большинстве в начале матча с «Ахматом», а гол «Крыльев» в ворота «Динамо» отменять не следовало. Таким образом, в таблице пострадавших пополнение: плюс «Зенит» и «Крылья». Ну а лидером по числу ошибок в пользу команды пока что остаётся «Спартак» (всё из-за матча с «Краснодаром»). Ошибаются же судьи чаще всего против «Урала», который недавно уволил Игоря Шалимова.

Подробный разбор судейства РПЛ с Игорем Федотовым можно изучить ниже.

«Зенит» должен был играть в Грозном в большинстве». Разбор судейства в 4-м туре РПЛ «Зенит» должен был играть в Грозном в большинстве». Разбор судейства в 4-м туре РПЛ

Таблица грубых ошибок судей после четырёх туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»40
«Краснодар»32
«Локомотив»21
«Пари НН»11
«Сочи»00
«Зенит»10
«Крылья Советов»10
ЦСКА00
«Факел»00
«Торпедо»00
«Динамо»01
«Химки»01
«Ахмат»02
«Ростов»02
«Оренбург»12
«Спартак»14
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