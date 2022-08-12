Как молодой россиянин уехал в Европу и будет играть в ЛЧ. А мог бегать за «Краснодар»!

После 24 февраля каждый переход российского игрока в Европу ― событие. Но молодому россиянину Егору Пруцеву удалось из «Сочи» перейти не просто в европейский клуб, а в клуб – участник Лиги чемпионов. Теперь Егор в «Црвене Звезде». «Чемпионат» рассказывает подробности этого перехода.

К Пруцеву проявляли интерес почти все топ-клубы РПЛ

Егор Пруцев на футбольном рынке всегда считался перспективным футболистом. К 19 годам он уже поиграл на пяти разных позициях: центральный полузащитник, левый вингер, правый вингер, нападающий и атакующий полузащитник. Именно последняя позиция – родная для Егора.

Из российских клубов активный интерес к Пруцеву проявляли «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА. По нашей информации, «Краснодар» в январе был готов предложить «Сочи» за полузащитника 15 млн рублей, но после начала кризиса отказался от сделки. «Динамо» же рассматривало игрока в период работы Шварца ― Егор нравился немецкому тренеру. Руководство ЦСКА же следило за Пруцевым с 2020 года, собирало данные, вело игрока, но после прихода на пост тренера Федотова интерес поугас.

Егор Пруцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как переход в «Црвену Звезду» стал возможным

«Црвене Звезде» игрок был предложен в феврале 2022 года. После этого сербский клуб приступил к изучению футболиста. По нашей информации, скаут «Црвены Звезды» присутствовал на матче «Нефтехимика», за который весной играл Пруцев, с «Олимпом-Долгопрудный».

По словам наших источников, Пруцев особенно привлёк сербский клуб тем, что хорошо владеет обеими ногами, хорошим дриблингом, конкретикой в финальной трети поля. Ещё отмечают его чтение игры и отсутствие боязни брать игру на себя. При этом в сербской команде хорошо понимают недостатки Егора, над которыми ему предстоит поработать: тактическая выучка, физическая подготовка, возможность смены темпа игры. Но плюсы оказались важнее – и сербы забрали футболиста.

Презентация Егора Пруцева в «Црвене Звезде» Фото: ФК «Црвена Звезда»

Почему «Сочи» вообще решил отпустить Пруцева

Логичный вопрос: почему «Сочи» решил отпустить столь талантливого молодого игрока? Всё дело в том, что Пруцев в сочинском клубе просто не играл. Сначала ему не доверял Владимир Федотов, потому что не видел в основе, где играли игроки старше. После двух аренд и прихода Вадима Гаранина ситуация не изменилась, а по информации инсайдера Ивана Карпова, у отца (но не у самого игрока) был конфликт с новым тренером «Сочи».



Сам же Пруцев был настроен только на Европу, поэтому агенты активно работали с «Црвеной», чтобы убедить их в необходимости трансфера.

Дмитрий Рубашко генеральный директор «Сочи» «Желаю удачи Егору Пруцеву, чтобы он реализовался в Европе. У него все данные есть, чтобы играть хорошо в футбол. Мы довольны этой сделкой, хорошая и имиджевая история для всех.



Мы всем хотим давать играть в основе, но не всегда есть для этого время и место. Смена клуба даёт простор для развития. Надеюсь, у Егора всё будет хорошо. Мы много в него вложили, много работали с ним в молодёжке. Парень он перспективный, поэтому надеюсь, что у него всё будет нормально».

Детали сделки

Пруцев подписал с сербским клубом четырёхлетний контракт. По нашей информации, молодой россиянин будет получать около € 80 тыс. в год с учётом бонусов. «Сочи» получит от «Црвены Звезды» за игрока € 450 тыс.