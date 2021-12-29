Зарема Салихова. Разочарование года

«Чемпионат» подводит итоги года. Отмечаем как хорошее, так и плохое. В этой статье, как вы уже поняли, речь пойдет не о хорошем. Наш футбол уже приучил к тому, что многое устроено через одно место. Даже топ-клубы идут странным путём. Вот «Локомотив» говорит об оптимизации бюджета, но тратит ещё больше на трансферы футболистов. Заявляется, что их успешно продадут, но в этом есть большие сомнения. Как и в комбинации «продление Николича, увольнение Николича, приход Гисдоля, уход Рангника». Ну ок, так у нас в футболе происходит.

В ЦСКА своя атмосфера. Вслед за человеком, который никогда не был главным тренером, назначили нового человека, который никогда не был главным тренером. Есть и много других странных решений в наших клубах, но всё меркнет на фоне великой Заремы Салиховой.

Леонид Федун и Зарема Салихова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какое-то время её фигура оставалась таинственной. Если в 2020-м были споры о том, влияет ли она на клуб, на его спортивную составляющую, то в 2021-м мы получили чёткий ответ на этот вопрос. Да, влияет. Она сама решила об этом рассказать болельщикам. Тут надо признать, что её телеграм-канал – это реально хит. Как, в принципе, и её интервью Ксении Собчак.

Девять месяцев назад владелец «Спартака» Леонид Федун с недовольством ответил на вопрос о ней.

– Какая должность у Заремы Салиховой?

– Она – моя жена. Ребят, ну давайте я начну про ваших жён спрашивать. У многих из вас четверо детей? Нет? А вы представьте, даже те, у кого один или два ребёнка, как четырёх воспитывать. Поэтому всё остальное – легенды, которые кто-то распространяет.



Можно было бы согласиться с Федуном, действительно некрасиво лезть в чужую личную жизнь, но только здесь речь идёт вовсе не о личной жизни. Если Салихова настаивает на покупке Ларссона, говорит «беру на себя истерику Тедди» или утверждает, что Черчесов возглавит команду «только через её труп», то вполне обоснован вопрос о её должности в «Спартаке». Тем более если у неё в голове такая каша, что она против Черчесова из-за нежелания того ставить Плетикосу в состав. Есть множество вещей, из-за которых народ настроен против Черчесова. Салихова же умудрилась выбрать несуществующую.

Наивно требовать от руководителя клуба РПЛ, чтобы он проходил какое-то обучение в плане спортивного менеджмента. У кого из боссов клубов РПЛ такое образование вообще есть? Вопрос уже давно сугубо в адекватности человека. Ошибаются все футбольные менеджеры, но не все обращают внимание на количество букв «р» в имени и фамилии тренера.

Руй Витория Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В «Спартаке» пытались контролировать публичность Заремы Салиховой. Не получилось. Она решила, что сама лучше знает, как ворваться в медиапространство. Ворвалась таким образом, что футбольные болельщики уже вряд ли её когда-либо примут. И вот мы получаем то, что есть. Фанаты в грубой форме требуют держать Салихову подальше от команды. В то же самое время она договаривается с новым спортивным директором. Ему, конечно, хочется пожелать самостоятельности, насколько это вообще возможно. Может, у новой команды менеджеров сложится лучше.

Самая популярная команда России поставила себе цель – чемпионство. «Задача, которую нужно выполнить позарез», – сказал гендир «Спартака» Мележиков. На зимнюю паузу команда ушла на девятой строчке с отставанием в 15 очков от «Зенита».

Во всей этой ситуации продажа клуба CFG кажется каким-то шикарным вариантом. Обычно на деле всё оказывается не настолько хорошо. Далеко не факт, что новые владельцы сделают из «Спартака» успешный проект на уровне «Манчестер Сити». Хотя, наверное, клубом будут управлять люди с немножко другими взглядами.



Ну и на всякий случай. В названии City Football Group есть одна буква «р».