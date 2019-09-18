«200 миллионов нас удовлетворят». Кейру против Новосельцева

В нашем футболе назревает еще один громкий развод – на этот раз в семье Новосельцевых. Катерина и Иван поженились три года назад, всё было очень красиво и романтично: предложение при заполненных трибунах, яркая свадьба, сильная (с их слов) любовь. Когда они приходили в редакцию «Чемпионата» в 2016 году, выглядели невероятно счастливыми.

Новосельцев: Катя навешивала, а я забивал! В редакцию «Чемпионата» пришла семья Новосельцевых – защитник «Зенита» и сборной России Иван и экс-баскетболистка сборной России Катерина.

В феврале этого года Катерина объявила о беременности, а вместе с этим – о расставании с Иваном. Да еще как: «За две недели моего отсутствия в квартире Ваня вывез отсюда все свои вещи – обувь, носки – наверное, к родителям, куда он всё свозит, как в норку, — рассказывала она в программе «Пусть говорят». — Тут было две игрушки – Микки Маус и Минни Маус. Осталась только одна. Так смешно. Странный поступок. Каждую мелочь забрал, даже, кажется, магнитики с холодильника».

По её словам, Иван переписал всю недвижимость на родителей, вывел деньги со счетов и исчез. Он не отвечал на её звонки, не реагировал на всё, что она говорила в «Инстаграме» и СМИ, не приезжал на судебные заседания, которые идут с апреля. Катерина уже успела стать мамой, но Иван так и не вышел с ней на связь. В одном из интервью она говорила, что её муж уверен – этот ребенок не его.

Екатерина Гордон, юрист Катерины

— Отрицательный момент заключается в том, что часть судебных заседаний выпала на лето. Есть особенности летнего судопроизводства в стране, поэтому всё это затянулось. Екатерина уже успела родить ребёнка. Отрицательным является также тот момент, что все наши попытки мирно договориться со стороной Новосельцева ничем не увенчались. Иван полагает, что так расставаться с родившей супругой и ребёнком — нормально. Жаль это слышать.



Мы ждём ответы из нескольких банков. Сторона Ивана запросила движения по счётам Екатерины, видно, хотят что-то поделить. Мы не боимся ответов из банков. Боятся больше они. На данный момент очень большие суммы «гуляли» по счетам Новосельцева. Есть разные истории. Чем больше я занимаюсь жёнами футболистов и ими самими, вижу, что есть некая система откатов: когда футболист получает определенную сумму, с неё выплачивает агенту или клубу. Не могу точно утверждать, но какие-то слишком большие суммы переводились. По самым скромным подсчётам, если суд будет справедливым и честным, то он должен Екатерине 200 миллионов рублей. Мы сделали экономическую экспертизу, в которой вычли из нажитого в браке те деньги, которые были реально потрачены.



Также смущает тот факт: как было заявлено, что дорогая машина Ивана вдруг продана и причём в разы за меньшие деньги. Хочется увидеть этот договор. В общем, всё, что делает в данный момент Новосельцев и его сторона — возится, чтобы скрыть, спрятать, недоплатить. До сих пор встречного иска нет. Позиции той стороны мы не знаем, они всё ждут. Вынуждены ждать и мы.



Мы хотим поделить совместно нажитое в браке и имеем на это полное право. Больше того, это делёжка не должна быть ограничена двумя или тремя годами. Если юристы доказывают, что в период брака была нажита какая-то сумма, которая не была потрачена на нужды семьи, супруга или супруг имеют право на половину этой суммы. Из того, что уже есть в материалах дела, это половина Екатерины — 200 миллионов рублей. Как мы знаем, с помощью разных манипуляций, и, получив обманным путём от Екатерины согласие на некоторые объекты недвижимости, господин Новосельцев в дальнейшем при переходе собственности оформил её на свою мать. Пусть это останется на его совести. 200 миллионов рублей нас удовлетворят.



По моему ощущению, футболист — абсолютно зависимый персонаж в спорте. Он окружён юристом, агентом, клубом. Это способ часто неких финансовых схем. Я не могу утверждать это про Новосельцева, но, если окажется, что те деньги, которые проходили по его счетам, и которые он снимал, он не видел, то можно утверждать, что у современных агентов и клубов есть свои какие-то системы: может быть, обналичивания, может быть, отката за поддержку того или иного футболиста. Тогда становится понятно — почему российские футболисты так играют. Коррупционная составляющая распространяется и на спорт.

Катерина

— Не могу понять, сколько может всё это затягиваться. Я была беременна, уже родила ребёнка, но заседания всё идут. Сторона Ивана вообще к ним не готовится. Они оттягивают процесс, никакие претензии не предъявляют. И это всех устраивает. Судья нормально это воспринимает. Я ей задала вопрос, сколько можно оттягивать процесс. Да и вообще, сколько женщин в нашей стране могут быть не защищены. Мой муж вывел все деньги. Сколько я должна воспитывать сама ребёнка? Я еле-еле зарегистрировала своего малыша, потому что муж отказался прислать копию московской прописки. Его сторона ответила, что Иван ничего делать не собирается.



Мой муж вывел деньги со счетов, даже тогда, когда мы ещё общались. Это что, не доказательство махинаций? Иван вставляет палки в колёса даже своему рождённому ребёнку. Новосельцев вообще не интересовался состоянием своего сына. Хочу отметить, что, когда мне Иван звонил, я всегда ему отвечала. Я ни разу не отклонила вызов, не проигнорировала. Не считая того, что я прохожу такие унижения, он оставил меня без денег. С первого дня рождения ребёнка я нахожусь в стрессе.



Сейчас вышли Кокорин с Мамаевым и ещё есть много скандалов с футболистами. Я вижу, как игроки относятся к своим жёнам, но хуже поступка моего мужа просто нет. Новосельцев — худший футболист из всех, которые есть. Ни один из них не отказывается от помощи своим детям. Все они хотят сделать лучше своим детям, несмотря на взаимоотношения с жёнами. Детей никогда никто не бросает. И здесь, придя в суд, я не чувствую, что есть какая-то защита и правосудие.



Мне хочется, чтобы журналисты подошли к Ивану и задали ему вопросы. Новосельцев — вор, мошенник. Ему стыдно появляться на заседаниях, потому что всё выйдет наружу. Готова поклясться: все, что я говорю — правда. Я ни разу не обманула, все мои слова — правда. Он ходит и врёт на каждом шагу, пытается опорочить мою честь, достоинство. Я буду идти до конца и любым путём докажу свою правоту, потому что я на 100% права.



Когда мы женились, я бросила свой спорт, свой заработок, несмотря на то что у меня было хорошее денежное предложение. Иван тогда зарабатывал копейки, у него не было ничего: ни недвижимости, ни автомобиля. Когда я ему сказала: «Ты понимаешь, какая это ответственность — всё бросить?», он сказал, что я могу довериться ему, семья — самое главное. Как после этих слов он живёт теперь? Он должен ответить за свои поступки. Надеюсь, суд вынесет верное решение, которое я считаю, должно оказаться на моей стороне».

Иван

Футболист по-прежнему хранит молчание.