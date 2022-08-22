«У нас поселилась ведьма». Три причины ужасного старта «Ливерпуля» в АПЛ

В прошлом сезоне «Ливерпуль» до последних недель мая претендовал на все четыре доступных титула. В чемпионате Англии «красные» сохранили интригу до 38-го тура, а в Лиге чемпионов дошли до финала с «Реалом», но в итоге добавили в трофейный кабинет только чашки Кубка Англии и Кубка лиги.

Те фанаты мерсисайдцев, кто отошёл от обидной концовки прошлой кампании, испытывали осторожный оптимизм перед началом новой. Клуб продал многолетнего лидера нападения Садио Мане, зато ещё зимой купил ему на замену колумбийца Луиса Диаса за € 47 млн из «Порту». Также летом «Ливерпуль» ответил на переход Эрлинга Холанда в «Сити» рекордным трансфером Дарвина Нуньеса – с учётом бонусов «Бенфика» может получить за страйкера до € 100 млн.

Контрольной репетицией перед стартом чемпионата Англии стал матч за Суперкубок с «горожанами». Игра в Лестере закончилась уверенной победой «Ливерпуля» со счётом 3:1, и тогда казалось, что «красные» готовы разрывать лигу с первых туров. Но после двух стартовых матчей есть ощущение, что Клопп с командой вместо предсезонного сбора месяц нежились на солнышке.

Летний сбор «Ливерпуля» Фото: Getty Images

В первом матче сезона с новичком АПЛ «Фулхэмом» мерсисайдцы не справились с мощью серба Александра Митровича и с трудом увезли из Лондона очко. «Энфилд» открыл новую кампанию встречей со скромным «Кристал Пэлас», но дома «красные» тоже взяли только балл. Игра запомнилась не результатом, а первым в эпоху Клоппа удалением за агрессивное поведение – уругваец Нуньес не справился с нервами и отхватил трёхматчевый бан.

Никто не ждал настолько слабого старта от команды, которая в последние годы была единственным реальным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за золото английского чемпионата. У блеклой игры «мерсисайдцев» есть три очевидные причины – пройдёмся по каждой, чтобы понять, насколько всё плохо в перспективе сезона.

Россыпь травм

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» Жоэль Матип пропустит пару матчей. Посмотрим, насколько с ним всё серьёзно. Неделя была сумасшедшей: я видел всякие периоды, но ощущение, что на тренировочной базе поселилась ведьма. Я не шучу, буквально каждый день кто-нибудь не мог завершить тренировку по самым безумным причинам.

Лазарет «Ливерпуля» ещё до начала сезона принял первых клиентов – постоянные посетители Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта слегли раньше всех. Диогу Жота травмировался незадолго до старта чемпионата, а Тьяго Алькантара покинул поле по ходу матча с «Фулхэмом». Кёртис Джонс, Ибраима Конате и Роберто Фирмино тоже успели сломаться.

Тьяго Алькантара покидает поле в игре с «Фулхэмом» Фото: PA Images via Getty Images

Главная нелепость случилась с валлийцем Кельвином Рэмси. «Красные» наконец купили дублёра для Трента Александер-Арнольда, но парня не было видно ни на одной тренировке новой команды. Перед матчем за Суперкубок Клопп объяснил, в чëм дело: «Мы нашли небольшое повреждение, такое бывает у молодых парней, пока они растут. Мы должны быть осторожны, так что он ещё не тренировался». Куда смотрел медицинский персонал мерсисайдцев, когда обследовал защитника перед подписанием, – не очень понятно.

Самая катастрофическая ситуация в средней линии: из семи номинальных хавбеков проблемы со здоровьем с начала сезона не испытывали только Фабиньо и 36-летний Джеймс Милнер. На матч с «Кристал Пэлас» к ним в тройку вышел Харви Эллиотт – англичанин смотрелся неплохо, но парню всего 19 лет, а позиция в центре поля для него не родная.

Накопленная усталость

В этом году у «красных» выдалось уникальное лето: игроки могли спокойно отдохнуть без международных турниров и провести полноценную предсезонку полным составом. Но нужно помнить – в прошлое межсезонье футболисты рубились на Евро, в 2020-м были непонятки с ковидом, а сезон Премьер-лиги растянулся почти до августа. В кампании-2021/2022 «Ливерпуль» дошёл до финала каждого из турниров, в которых участвовал, и тренер отметил – команда доезжала сезон на ободах.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» Вы не можете провести 64 игры за сезон и в каждый момент каждого матча превосходить соперника. Если в вашем календаре 64 матча, иногда приходится просто бороться.

В случае с «красными» мудрость Клоппа особенно актуальна: доминирование мерсисайдцев во многом строится на интенсивном прессинге на протяжении большей части матча, быстром возвращении владения после потерь на чужой половине поля и резких вертикальных выпадах. Это самый энергозатратный стиль игры из возможных, и ресурс спортсменов используется по полной.

В 2021 году CIES провела исследование о беге, ресëрч охватил данные о 7855 матчах из 31 футбольного чемпионата в Европе и Америке. Статистика подтверждает интуитивно напрашивающиеся выводы: чем старше игрок, тем меньше он в среднем пробегает за матч. Но самая заметная корреляция с интенсивностью и частотой рывков — футболисты в возрасте реже и медленнее ускоряются.

«Ливерпуль» Фото: PA Images via Getty Images

«Красные» постепенно проводят омоложение, но зависимость команды от возрастных лидеров слишком велика. Восемь игроков первой команды «Ливерпуля» старше 30 лет, шестеро из них вышли на матч с «Фулхэмом» в старте – Вирджил ван Дейк (31), Жоэль Матип (30), Джордан Хендерсон (32), Тьяго (31), Мохамед Салах (30) и Роберто Фирмино (30).

Слабые старты матчей

В турнирной таблице по итогам двух стартовых туров чемпионата «Ливерпуль» набрал всего два балла и занял 12-ю строчку, но продвинутая статистика даёт повод для оптимизма: по xG «красные» занимают первое место, опережая «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси». К сожалению для фанатов мерсисайдцев, улучшение реализации не решит все проблемы – поработать придётся и на другом участке поля.

«Ливерпуль» пропустил первым в каждом из последних шести матчей Премьер-лиги с учётом концовки прошлого сезона – такого с командой не случалось с XX века. Если исключить из подсчёта матч за Суперкубок, с начала мая «красные» догоняли соперника в восьми из девяти матчей во всех турнирах. Девятый – финал Кубка Англии с «Челси», в котором команды провели на поле 120 минут без голов.

Игроки «Ливерпуля» с Кубком Англии Фото: PA Images via Getty Images

Клопп регулярно подчёркивает «монструозный» менталитет команды и способность игроков вытягивать себя из самых сложных ситуаций. Единственной встречей из этой серии, в которой мерсисайдцы в итоге уступили, стала игра с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. «Красные» уступали по ходу победных матчей с «Вильярреалом», «Астон Виллой», «Саутгемптоном» и «Вулверхэмптоном», а с «Тоттенхэмом», «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас» добыли по баллу.

Можно восхищаться стойкостью парней Клоппа, но сложно не задуматься о том, почему они раз за разом усложняют себе жизнь. Юрген настаивает, что дело не в тактических сюрпризах от соперника – просто игроки «Ливерпуля» не включаются на полную с первых секунд: «Просыпайтесь ещё до начала матча, не тормозите».

Проблема не только в защитниках: немецкий коуч не раз подчёркивал, что «красные» обороняются коллективно, а начинается всё с первой линии прессинга. Во многих аспектах игры с мячом и без него они недостаточно резки с первых минут, им требуется слишком много времени, чтобы включиться.

Делать выводы по итогам двух матчей на старте сезона – глупо и преждевременно, но несколько неприятных тенденций вызывают опасение за судьбу всей кампании. Весной Клопп подписал с «Ливерпулем» новый контракт до 2026 года и вряд ли планирует потратить это время на настройку команды под своего наследника. Посмотрим, как Юрген будет возвращать «красных» в лучшую форму.