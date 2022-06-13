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Трансферы лето-2022, АПЛ, ЛЧ: «Ливерпуль» Юргена Клоппа заплатит € 100 млн за Дарвина Нуньеса из «Бенфики», кто это

«Нереальный красавчик, правда?» «Ливерпуль» ответил «Сити» на Холанда трансферным рекордом
Андрей Рабинович
«Ливерпуль» ответил «Сити» на Холанда
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Рассказываем, чем крут Дарвин Нуньес.

«Нереальный красавчик, правда? И приличный футболист. Он очень, очень хорош. Конечно, я и раньше был в курсе, но [в первом матче] он всё время играл прямо передо мной и постоянно вступал в единоборства с Ибу Конате. Он физически силён, быстр и спокоен перед воротами. Я всегда говорю в таких ситуациях: если здоровье позволит, его ждёт большая карьера», – так Юрген Клопп ответил на вопрос журналиста о нападающем «Бенфики» Дарвине Нуньесе перед ответным матчем «Ливерпуля» с «орлами» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

22-летний уругвайский нападающий забил по голу в каждом матче противостояния и впечатлил главного тренера мощными футбольными скиллами. Похоже, лесть немецкого коуча тоже попала в цель: минувшей ночью «Бенфика» объявила о продаже всех прав на Дарвина за € 75 млн. Соглашение предусматривает выплату вознаграждения, поэтому общая сумма продажи может составить € 100 млн.

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Очередной бриллиант «Бенфики»

Дарвин – очередной проект португальского конвейера по воспитанию и прокачке футболистов. По данным Transfermarkt, с 2010 года ни один клуб не заработал на трансферном рынке больше «Бенфики». На баланс «орлов» поступило £ 585 млн с продаж игроков – их конкуренты по лиге и ближайшие преследователи подняли за тот же период на £ 250 млн меньше. Лиссабонцы подарили европейским топам Эдерсона, Яна Облака, Бернарду Силву, Жоао Феликса, Жоао Канселу и Рубена Диаша.

Ни один из них не был готовой звездой к моменту ухода из португальской команды, и с Нуньесом та же история. Если вы слабо знакомы с талантами молодого страйкера, придётся вас разочаровать – скауты большинства грандов континента ведут его уже пару лет. По информации The Athletic, к апрелю список реальных претендентов на форварда сократился до нескольких клубов, среди которых были «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Фото: Getty Images

В январе переманить Нуньеса попытался «Вест Хэм Юнайтед», купленный шейхами «Ньюкасл» тоже делал запрос по форварду, агент нападающего намекнул на конкретный интерес со стороны «Атлетико». 8 июня бахнула первая трансферная бомба лета – несколько авторитетных источников синхронно выдали новость о готовности «Ливерпуля» обновить свой трансферный рекорд ради приглашения уругвайского таланта.

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«Бенфика» нескромно запросила за игрока € 100 млн – красные умеют считать деньги и стараются жить по средствам, но источники сообщают, что клуб готов на такие траты. Четыре года назад красные купили Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» за € 85 млн, и центральный защитник привёл мерсисайдцев к победам в Лиге чемпионов и АПЛ. Боссы «Ливерпуля» считают, что с учётом потенциальной продажи Садио Мане покупка Нуньеса – грамотное вложение.

Ещё до появления информации о конкретном интересе красных слухи отправляли страйкера на повышение, а он косвенно подтвердил желание сменить команду – футболист через «Твиттер» сообщил поклонникам о смене агента. Его интересы представляет уругваец Эдгардо Ласальвиа, но успехи игрока в чемпионате Португалии заинтересовали главного футбольного дельца Жорже Мендеша – вскоре он будет представлять интересы нападающего.

Жорже Мендеш

Жорже Мендеш

Фото: Visual China Group/Getty Images

Срок сделки Нуньеса с Ласальвией истекает только в текущем месяце. Неудивительно, что Эдгардо хочет зацепиться за одну из самых жирных сделок современности. Португальский таблоид Record даже писал об угрозах в адрес семьи Дарвина во время мартовской паузы на международные матчи, но игрок опроверг слухи.

Отказ «Барсы» после рекомендации Суареса

В завершившемся сезоне Нуньес забил за «Бенфику» 34 гола во всех соревнованиях и стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, обогнав ближайшего конкурента на шесть мячей. Не сказать, что партнёры поддерживали темп Дарвина: «орлы» круто выступили в Европе, но провалились на локальном уровне. «Порту» набрал на 17 очков больше, соседний «Спортинг» – на 11 очков.

Парень забивал не только мелким командам из подвала таблицы — против топов тоже выступил достойно. Именно его удар головой в ворота «Аякса» вывел «Бенфику» в четвертьфинал Лиги чемпионов, ещё Нуньес огорчил «Барселону», мюнхенскую «Баварию» и «Ливерпуль» – дважды.

В портфолио форварда только безупречные рекомендации. «Он стал самой дорогой покупкой «Бенфики», а когда пандемия закончится, станет и самой дорогой продажей. Он будет игроком мирового уровня», – такой прогноз в прошлом сезоне дал Жорже Жезуш, экс-тренер «орлов», подписавший футболиста.

Луис Суарес
Луис Суарес
нападающий сборной Уругвая

«Я посоветовал «Барселоне» подписать Дарвина, когда он играл в «Альмерии». У меня 15 лет международного опыта, я кое-что понимаю в форвардах. Я сказал им: «Обратите внимание на этого парня, он демонстрирует интересные вещи». Мне ответили, что он слишком молод. Сейчас за него придётся выложить € 80 млн, € 90 млн или € 100 млн, а тогда они заплатили бы всего € 15 млн или € 20 млн».

От Монтевидео до четвертьфинала Лиги чемпионов

В случае продажи «орлы» получат вознаграждение за рискованную инвестицию. Нуньес дебютировал во взрослом футболе в составе «Пеньяроля» из столичного Монтевидео, но не так часто играл за первую команду: ранний этап карьеры подпортили мелкие травмы колена. В 2019 году Дарвина подписала амбициозная «Альмерия» из Сегунды, где он положил 16 голов в 30 играх сезона.

Команда финишировала четвёртой и не смогла пробиться в Ла Лигу через плей-офф, но скауты «Бенфики» увидели достаточно. «Орлы» выложили за Нуньеса рекордные для себя € 24 млн. «Они платили за потенциал. За то, насколько мощно он прокачался за столь короткое время», – объяснил внушительную сумму чека Давид Бадия, работавший с Дарвином в тренерском штабе «Альмерии».

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Стремительный прогресс – по-прежнему фишка ещё совсем молодого нападающего. Это одна из причин, по которым за подписью уругвайца охотятся топы по всей Европе. В дебютном португальском сезоне, прерванном пандемией, он выступил сравнительно скромно – 14 голов в 44 матчах во всех турнирах. Только в прошедшей кампании он по-настоящему засветился благодаря зрелищным голам и уверенным перформансам.

Как играет Нуньес

В сезоне-2021/2022 Нуньес чаще всего играл на позиции центрального нападающего, но он не чистый форвард на острие, как может показаться по его антропометрии. С ростом под 188 см, широченной грудью и взрывными рывками, своими размерами и скоростью он приводит защитников в ужас. С распущенными волосами и в цветах сборной Уругвая Дарвина и вовсе можно принять за двойника Эдинсона Кавани.

На внешности сходства почти заканчиваются. Хотя на предматчевой расстановке Нуньеса располагают в центре нападения, на деле он часто начинает атаки немного левее, опускается вглубь для приёма мяча и поддержки партнёров. Даже номинально действуя посередине атаки, он предпочитает выбегать на оборону оппонента с полуфланга – в стиле Тьерри Анри. Он не вингер и не крайний нападающий, а что-то среднее.

Эффективнее всего Нуньес демонстрирует свои сильные стороны в контратаках, в матчах, в которых «Бенфика» вынужденно играет вторым номером. Во встречах Лиги чемпионов Дарвин часто пользовался темпом, мощью и прямолинейностью, чтобы сольно доставлять проблемы обороне соперников.

Знающие уругвайца лично отзываются о нём как о тихом и дружелюбном парне. Он охотно остановится по просьбе прохожего, чтобы сделать селфи, и не слишком парится из-за всех атрибутов, связанных с жизнью футбольного селеба. Его партнёр по «Альмерии» Бадия привёл показательный пример: «Мы зашли в магазин, и он купил телефон – обычный, не самый новый или дорогой. Я спросил, почему он не взял смартфон получше, а он ответил: «Этого достаточно — вполне подходит, чтобы звонить людям».

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Нуньеса называют профи, полностью сосредоточенным на личном прогрессе. Например, в «Альмерии» у него были персональный диетолог и тренер по физической подготовке в дополнение к специалистам, с которыми он работал в клубе – и подход даёт плоды. «Все ждали от него многого, он был очень трудолюбив. Дарвин блестяще развился в плане тактики, физики и перемещений. Особенно круто он научился сбрасывать опекуна: теперь он понимает, куда бежать, как двигаться», – добавил Бадия.

Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Фото: Julian Finney/Getty Images

Вот показательный пример из матча с «Боавиштой». Нуньес видит, что партнёр продвигается с мячом по свободному флангу и, скорее всего, будет навешивать. Дарвин оценил положение пары центральных защитников, вдвоём сместившихся к его одноклубнику, и остался на свободном пространстве на дальнем краю вратарской, куда и пошла передача.

За внушительной статистикой и мощным прогрессом есть и менее осязаемые факторы крутости Нуньеса – в том числе доверие «Бенфики». При покупке «орлы» ориентируются не только на бенефиты для собственной команды, но и на потенциал спортсмена, способный привлечь клубы с более тугими кошельками.

«Он футболист, который прекрасно осознаёт свои сильные стороны. Он знает, откуда он родом. У него в голове не летают бабочки. Ему нравится быть в центре событий — не хочу сказать, что он эгоист, но он настоящий страйкер. Он любит забивать», – ещё немного похвалил партнёра Бадия. Похоже, Нуньес – следующий удачный продукт конвейера «Бенфики».

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