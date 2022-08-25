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Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023: текстовая онлайн-трансляция, где смотреть жеребьёвку

В игру вступают супергиганты! Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов. LIVE
«Чемпионат»
Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА
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Самое ожидаемое событие недели в европейском футболе!

Привет, друзья! В пятницу, 26 августа, внимание всего футбольного мира сфокусируется на древнем и величественном городе Стамбуле. Там пройдёт жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В ней примут участие 26 обладателей прямых путёвок в основную сетку и шесть победителей раунда плей-офф, определившихся 23-24 августа.

Участники турнира будут разделены на четыре корзины. В первую отправятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы первых шести континентальных лиг по рейтингу УЕФА. Между тремя оставшимися корзинами клубы «расфасуют» согласно клубному рейтингу УЕФА.

Мероприятие начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию жеребьёвки. Не пропустите!

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