В игру вступают супергиганты! Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов. LIVE
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Самое ожидаемое событие недели в европейском футболе!
Привет, друзья! В пятницу, 26 августа, внимание всего футбольного мира сфокусируется на древнем и величественном городе Стамбуле. Там пройдёт жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В ней примут участие 26 обладателей прямых путёвок в основную сетку и шесть победителей раунда плей-офф, определившихся 23-24 августа.
Участники турнира будут разделены на четыре корзины. В первую отправятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы первых шести континентальных лиг по рейтингу УЕФА. Между тремя оставшимися корзинами клубы «расфасуют» согласно клубному рейтингу УЕФА.
Мероприятие начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию жеребьёвки. Не пропустите!
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