Известны все участники Лиги чемпионов. С кем мог бы сыграть «Зенит», не забань УЕФА Россию

В группу Лиги чемпионов прошли «Рейнджерс», «Копенгаген» и «Динамо» Загреб. Таким образом, определился список из 32 команд, которые сыграют в основной стадии турнира. Жеребьёвка пройдет в четверг, 25 августа, в 19:00 по Москве в Стамбуле, поскольку именно в этом городе состоится финал турнира.
Уже известен посев команд. Они разбиты на четыре корзины. В первую попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 стран из таблицы коэффициентов УЕФА.
Фото: «Чемпионат»
Поскольку «Реал» выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат Испании, то в первую корзину попал и чемпион седьмой страны в рейтинге. Если бы в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль», то в первой корзине был бы он, а не «Аякс». В оставшихся трёх корзинах команды распределены по рейтингу.
Если брать именно рейтинг, то вторая корзина получается сильнее первой. Во второй корзине самый низкий рейтинг у «Тоттенхэма» и «РБ Лейпциг» – по 83,000. В то время как в первой корзине есть «Аякс» (82,500), «Порту» (80,000), «Айнтрахт» (61,000) и «Милан» (38,000). Итальянцы вообще попали бы в четвёртую корзину, если бы остались вторыми в Серии А.
Ещё несколько фактов
- Впервые от Германии выступит сразу пять команд в группе ЛЧ. Это стало возможным, потому что «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы и при этом не закончил в топ-4 в Бундеслиге.
- Англия возглавляет таблицу коэффициентов УЕФА, но в первой корзине только один клуб из АПЛ – «Сити». Остальные («Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм») остались во второй корзине.
- Если бы клубы РПЛ не отстранили от еврокубков, то «Зенит» с рейтингом 50,000 попал бы в четвертую корзину. Ему бы немного не хватило до третьей, потому что рейтинг «Байера», где играет Лунёв, – 53,000.
- «Сочи», само собой, также мог бы оказаться только в четвёртой корзине (как и «Ференцварош» Черчесова или «Будё-Глимт» Хайкина).
- Клубы из одной страны будут распределены по разным группам.
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