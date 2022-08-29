Скандал в семье Погба. Брат вымогает у игрока кучу денег и обещает слив о Мбаппе

Поль Погба начал в Турине не только с травмы, из-за которой может пропустить ЧМ-2022, но с внутрисемейного конфликта. Ключевая фигура истории – не сам футболист «Ювентуса», а его старший брат Матиас. Он играет в четвёртом французском дивизионе, но свежую известность получил иначе. Мужчина сделал несколько публикаций в разных соцсетях, где анонсировал мощный слив порочащей информации – о Поле, его агенте Рафаэле Пименте и даже Килиане Мбаппе. Так что в последние дни вся Италия ждёт именного этого – что же приготовил таинственный Погба-старший?

Поль с братом ещё недавно были близки. Что случилось?

Казалось, в их отношениях нет ничего злого. Матиас как старший брат во всём поддерживал Поля. Например, публично выступал за уход игрока из «МЮ» и говорил, что там он несчастлив. Или же сидел на трибуне чуть ли не на каждом матче сборной Франции. А ещё у них был совместный благотворительный фонд – последний раз его мероприятия проводили в Манчестере в марте. Два брата были там вместе, и никто из свидетелей не замечал какой-то неприязни друг к другу.

Но, судя по слитым в издание France Info данным, конфликт начался сразу после того самого благотворительного вечера. И подробности могут удивить. Ощущение, что Поль не топ-звезда мирового футбола, а парень из очень-очень бедного района Парижа. И, вероятно, занимающийся чем-то противозаконным.

Как начался конфликт с братом?

История с угрозами запустилась как раз в марте. Как сообщает издание, несколько вооружённых автоматами людей, среди которых были друзья Погба, заманили его в квартиру. Футболист в то время находился в небольшом отпуске в Париже. Они потребовали с него € 13 млн – это оплата за тайные услуги охраны, которые оказывали игроку последние 13 лет. Естественно, сам Поль об этом ничего не знал. По крайней мере, так утверждается в слитой информации. Однако, по версии вооружённых людей, раньше он с большей теплотой относился к друзьям детства. Но когда стал топ-звездой, отношения закончились.

Матиас Погба Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Как в этой истории появился Матиас Погба? Это случилось уже в Турине. Угрозы продолжили поступать Погба-младшему. В частности, он увидел эту же самую компанию у базы «Ювентуса». И якобы после ему сообщили о причастности старшего брата к этой истории. Поль тогда впервые обратился в клуб, и началось расследование происходящего.

А после обещаний Матиаса выложить сенсационное разоблачение в органы следствия обратились мать игрока и его агент. Так что расследование сейчас и в Италии, и в Англии.

Как реагирует Погба-старший и при чём здесь Мбаппе?

Матиас, видимо, выбрал тактику ответов только для соцсети. Когда появились подробности действий банды в адрес его брата, он выпустил заявление о Поле и его влиянии на медиа.

«Мой младший брат наконец начинает показывать истинное лицо. Именно он начал лгать полиции. Вы не можете во всём обвинять меня. Павел (вероятно, обращение к одному из боссов «Юве» Недведу), вы действительно хотели меня заткнуть, чтобы я солгал и отправился в тюрьму, я это подозревал. Моя версия фактов имела место, и, в отличие от вас, у меня достаточно доказательств, чтобы доказать свои слова и вскрыть вашу ложь.

Я тебе ещё раз скажу: брат, манипулировать людьми нехорошо! Дело не в деньгах: ты втянул меня, я чуть не умер из-за тебя, ты оставил меня в яме, а хочешь прикинуться невиновным. Когда всё будет сказано, люди увидят, что на этой земле нет большего труса, большего предателя и большего лицемера, чем ты», – это одна из публикаций Погба-старшего.

«Надеюсь, вас не обманет попытка манипуляции средствами массовой информации и властями. Когда ты знаменит, весь мир с тобой, власти слушают тебя более внимательно. Но это не ставит тебя выше закона, полиция – не твои приспешники!» – второе заявление.

Но главное, чего не понимала общественность, какая роль в этой истории у Килиана Мбаппе. И что за информацию хочет выдать брат Погба? По данным France Info, речь о том, что Поль якобы просил шаманов наложить проклятие на партнёра по сборной. Сам Погба в разговорах с полицией это опровергал.

В любом случае – в ближайшие дни Италия ждёт, что же приготовил старший брат Погба. А сам он, вероятно, до сих пор рассчитывает на € 13 млн.