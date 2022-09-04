«Что придумал себе судья — загадка». Почему у ЦСКА украли пенальти в матче с «Крыльями»

Главный матч 8-го тура РПЛ состоится только вечером воскресенья – «Спартак» в Москве сыграет за первое место с «Зенитом». Но первая игра дня – не менее интересная. «Крылья» в Самаре уже много лет не могут выиграть у ЦСКА, и сегодня команда Федотова снова приехала в гости за тремя очками – чтобы вернуться в тройку.

При вязкой игре в первом тайме свой шанс гости получили случайно. Уже в добавленное время к первому Гленн Бейл в неопасном для ворот эпизоде врезался в Мойзеса. Главный арбитр Артём Любимов принял решение продолжить игру, но вот Артём Чистяков, работающий на VAR, позвал коллегу пересмотреть эпизод.

Спорный эпизод с пенальти в матче «Крылья Советов» — ЦСКА Фото: Кадр из трансляции

Любимов момент посмотрел (в это время зрители обычно ждут, что арбитр поменяет решение), но сказал, что ошибки с его стороны не было. И продолжил игру. С такой оценкой Любимова не согласен арбитр Игорь Федотов. Вот его экспертиза по этому эпизоду:



– ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями Советов». Исходя из всех критериев и рекомендаций департамента судейства, за действия Бейла против Мойзеса стоило назначать 11-метровый удар. Игрок «Крыльев» мог согнуть ногу, избежать контакта. Даже если бы он согнул ногу и врезался – стоило продолжить игру. А у Бейла нога прямая, он понимает, что это контакт, и только потом сгибает ногу. Времени убрать ногу у него было предостаточно. Что будет теперь с Любимовым? Начнут всем миром отмазывать, включат режим «блатного». Но не надо обманывать людей. Чистяков поступил правильно, а что придумал себе судья – загадка. Надо было ещё и жёлтую карточку за грубую игру показывать».

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