«Этому шарлатану нужен телесуфлёр». Как Борис Джонсон влиял на футбол в Англии

А ещё он призывал лишить Россию чемпионата мира.

Борис Джонсон после многочисленных скандалов ушёл с должности премьер-министра Великобритании. Вероятно, он будет исполнять обязанности до выбора преемника. За три года Джонсон многократно касался и футбольных тем. Естественно, чаще всего через политику. Некоторые звёзды его откровенно троллили, подозревая, что футболу Борису абсолютно неинтересен.

Чем околоспортивным запомнился этот странный политик?

Предлагал Украине место на ЧМ-2022. Вероятно, он не знал, что их соперник Шотландия

В конце марта The Telegraph опубликовала материал, где приводились непубличные слова Джонсона. Якобы премьер назвал «хорошей идеей» предложение автоматически допустить сборную Украины до финальной части ЧМ-2022. Отдельно подчеркивалось, что Борис, вероятно, в тот момент не знал, что их ждёт матч с Шотландией.

Реакция шотландцев на эту историю была соответствующей. Через некоторые время в стране вновь заговорили о референдуме об отделении. Но Джонсон наложил вето на это предложение.

Интересно, что незадолго до слов о включении Украины в состав участников ЧМ-2022, Борис попал в ещё одну неприятную ситуацию. Он предложил отдать Евро-2028 Украине. Хотя до этого заявку на проведение турнира подали Великобритания и Ирландия. После этого у чиновника окончательно испортились отношения с FA. Быть хорошим для всех у него не получилось.

Со временем премьера стали агрессивно критиковать. Когда он пожелал «Рейнджерс» удачи в финале Лиги Европы и упомянул в своём обращении фанатов, в одной из соцсетей ему ответил Джейми Каррагер.

«Этому шарлатану нужен телесуфлёр, потому что он понятия не имеет ни о «Рейнджерс», ни о Лиге Европы», – написал бывший защитник «Ливерпуля», сопроводив свое сообщение изображением клоуна.

Борис Джонсон Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Был против России ещё в 2018-м. А потом предлагал отобрать все турниры

Накануне ЧМ-2018 Джонсон работал министром иностранных дел. И на слушаниях в парламенте сравнил будущий турнир в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии.

«То, что Путин собирается прославить себя таким образом – это тошнотворная перспектива», – сказал Джонсон. Вопрос об уместности такого сравнения ему задал депутат Иен Остин. По словам Остина, президент России собирался использовать чемпионат мира по футболу для повышения собственной популярности.

Агрессивная риторика Джонсона продолжилась и в 2022 году. 22 февраля он заявил, что футбольные соревнования не должны проходить в России.

«Россия становится всё более изолированной. Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России», – сказал он в Палате общин.

Выступал против Суперлиги. Ему резко отвечали

Не прошёл премьер и мимо горячей темы прошлого года – Суперлиги.

«Создание Европейской Суперлиги нанесёт серьёзный вред футболу. Мы поддерживаем футбольные власти в возможных санкциях. Эта идея ударит в самое сердце национальных чемпионатов и затронет болельщиков по всей стране», – заявил политик.

Каррагер отвечал ему уже тогда.

«Держись от этого подальше, шарлатан. Твои товарищи выдают своим товарищам контракты на миллиарды фунтов! Ты не имеешь права даже упоминать футбольных болельщиков после того, как журнал, в котором ты работал редактором, распял болельщиков «Ливерпуля» после «Хиллсборо», – написал Каррагер.

Джейми Каррагер Фото: Naomi Baker/Getty Images

И самое милое – как Борис занимается спортом

На коротком видео великих спортивных моментов Борис едва попадает ракеткой по мячу, сбивает соперника регбийным приёмом на футбольном поле (в одном случае — ребенка) и однажды попадает мячом в баскетбольное кольцо.

Даже жаль, что из него не вышло спортсмена.