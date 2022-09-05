«Челси» обогнал «Сити», а «МЮ» с «ПСЖ» просто прожигают деньги. Итоги трансферов за 10 лет

Кто больше всех тратил? Кто работал эффективнее всех? Показываем в картинках.

Трансферное окно в топовых европейских чемпионатах завершилось, так что мы продолжаем подводить итоги.



Уже рассказали:



Какие клубы мощно заработали на трансферах летом?



О самых дорогих сделках этого лета.



О самых нелепых переходах лета.



Разобрали трансферное окно для каждого из клубов АПЛ.

Лидеры по затратам: клубы АПЛ, «Барса», «ПСЖ» и «Юве». «Реала» нет в топ-5!

«Челси» потратил больше, чем «Сити», но всего на € 60 млн. Однако разница в том, что лондонский клуб за эти 10 лет совершил 359 покупок, тогда как «МС» – 282. То есть вторые тратили на один трансфер в среднем значительно больше. Самый дорогой трансфер «Сити» – переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» за € 117,5 млн, на втором месте — Кевин Де Брёйне, купленный у «Вольфсбурга» за € 76 млн, далее – Рубен Диаш из «Бенфики» за € 71,6 млн. Всего стоимостью свыше € 50 млн было 14 трансферов.

Для «Челси» за десять лет самой дорогой покупкой стало приобретение Ромелу Лукаку из «Интера» за € 113 млн, следом идут Уэсли Фофана (€ 80,4 млн), Кай Хавертц (€ 80 млн) и Кепа Аррисабалага (€ 80 млн). При этом трансферов свыше € 50 млн было чуть меньше, чем у «Сити», – 12.

Несильно от двух английских топ-клубов отстал и третий – «Манчестер Юнайтед»: 194 трансфера и потраченные € 1,73 млрд. 12 переходов свыше € 50 млн, самое дорогое приобретение – Поль Погба из «Ювентуса» (€ 105 млн).

Интересная математика сложилась у «Барселоны» и «Ювентуса»: сумма затрат идентична, а вот количество трансферов, на которые и пошли эти деньги, различаются более чем в три раза.

«Бенфика» – гении трансферного рынка: их доходы равны расходам «Ман Сити»

Больше всех на трансферах за эти 10 лет заработала «Бенфика» – португальский клуб известен своей стратегией развития молодёжи «на продажу». Один только Жоау Феликс, уехавший в «Атлетико», принёс € 127,2 млн! А ещё были Дарвин Нуньес (€ 75 млн) и тот же Рубен Диаш (€ 71,6 млн). Всего провели 20 трансферов свыше € 20 млн.



На втором месте «Челси» – при огромных затратах клуб пытался балансировать, дорого продавая. Эден Азар уехал в «Реал» за € 115 млн, с Диего Костой и Оскаром расстались за € 60 млн за каждого. Всего было 18 трансферов свыше € 20 млн.



Далее идут «Юве» и «Монако» с одинаковой суммой доходов (€ 1,13 млрд), но с разным количеством трансферов (555 против 343). Французы ворвались в топ в том числе благодаря трансферу Килиана Мбаппе в «ПСЖ» – за нападающего получили € 180 млн. «Монако» продал 17 игроков дороже € 20 млн, при этом за семерых из них получил больше € 50 млн. У «Юве» при их огромном количестве трансферов дороже € 50 млн было пять переходов, самый крупный – уход Погба в «МЮ».

Нахождение в десятке по доходам не значит, что клуб эффективно проводил трансферную политику: в этом списке только четыре команды зафиксировали положительный баланс.

Клубы из Манчестера и «ПСЖ» страшно прожигают деньги. Это приносит трофеи?

И вот тут уже интереснее. Три клуба за эти 10 лет ушли в минус более чем на миллиард, но «Манчестер Юнайтед» в этом антитопе лидирует с отрывом в € 200 млн. Манкунианцы крайне много тратили, при этом почти ничего не зарабатывая на трансферах (доходы – € 437,9 млн при тратах свыше € 1 млрд).

На втором месте «ПСЖ», и всё дело в том, что клуб берёт дорогих игроков, но за эти годы не продал никого дороже € 40 млн. «Сити», который идёт следом, чуть лучше справлялся с продажами – клуб закрыл четыре сделки свыше € 50 млн, самой дорогой стал трансфер Лероя Зане в «Баварию» за € 60 млн.

«Челси» больше всех в топ-10 заработал на трансферах (€ 1,14 млрд), но при этом, как мы помним, больше всех и потратил. Разрыв значительный, но гораздо лучше, чем у того же «МЮ».

В десятку залетел «Ньюкасл», который с новыми владельцами вышел на трансферный рынок с куда более масштабными возможностями, чем были раньше. Покупки прошлых трансферных окон (сразу три крупные – больше € 20 млн), плюс дорогое приобретение Александера Исака в это (€ 70 млн), при этом ни одного трансфера «на выход» дороже € 50 млн – вот и место в десятке.

Интересно, что за эти десять лет брали ЛЧ только «Барселона» (и то в сезоне-2014/2015) и «Челси». В финале при этом играли «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Сити». Если говорить в целом о количестве трофеев клубов из топ-10, получается так:

«Манчестер Юнайтед» (5): чемпионство-2012/2013, Кубок Англии — 2015/2016, Суперкубок Англии — 2016, Кубок лиги — 2016/2017, Лига Европы — 2016/2017 (финалист-2020/2021);

«ПСЖ» (29): чемпионство (х8), Кубок Франции (х6), Кубок лиги (х6), Суперкубок Франции (х9);

«Манчестер Сити» (16): чемпионство (х6), Кубок Англии — 2018/2019, Кубок лиги (х6), Суперкубок Англии (х3);

«Челси» (9): чемпионство (х2), Кубок Англии (х2), Кубок лиги — 2014/2015, Лига чемпионов — 2020/2021, Лига Европы — 2018/2019, Суперкубок УЕФА — 2021, клубный ЧМ-2021;

«Арсенал» (8): Кубок Англии (х4), Суперкубок Англии (х4);

«Барселона» (17): чемпионство (х5), Кубок Испании (х6), Суперкубок Испании (х3), Лига чемпионов — 2014/2015, Суперкубок УЕФА — 2015, клубный ЧМ-2015;

«Ювентус» (19): чемпионство (х9), Кубок Италии (х5), Суперкубок Италии (х5);

«Милан» (2): чемпионство-2021/2022, Суперкубок Италии — 2016;

«Вест Хэм»: 0;

«Ньюкасл» (1): Чемпионшип-2016/2017.

Суперклубы не могут вдолгую зарабатывать на трансферах. Вообще ни один

«Бенфика» с отрывом лидирует в другом рейтинге – по положительному трансферному балансу за 10 лет. Клуб приобрёл 401 игрока на € 545,68 млн, продав при этом 395 на € 1,2 млрд. «Бенфика» – единственная, кому удалось выручить с продаж футболистов больше миллиарда.

Следом вровень идут «Аякс» и «Порту» – разница между ними всего € 23 млн. При этом португальский клуб продал количественно игроков больше, но дешевле (самый дорогой трансфер – Эдер Милитао в «Реал» за € 50 млн). У «Аякса» же сделок было меньше, но они сильно дороже – Антони уехал в «МЮ» за € 95 млн, Френки де Йонг в «Барсу» за € 86 млн, Маттейс де Лигт в «Юве» – за € 85,5 млн.

«Лилль» уже несколько лет занимает четвёртое место по положительному балансу (два года назад было + € 221 млн, сейчас уже + € 385,44 млн). С тех пор они провели ещё один суперкрупный трансфер – продали Виктора Осимхена в «Наполи» за € 75 млн.

В топ попал ещё и бразильский «Сантос» – с плюсом в € 220,8 млн. Клуб в сравнении с остальными потратил на трансферы крайне мало (всего € 79,78 млн – это самая скромная цифра в этом топе), заработав при этом € 300,58 млн. Из них € 88 млн поступили от продажи Неймара «Барселоне», а € 45 млн – от продажи Родриго «Реалу».

Все суммы – данные портала Transfermarkt.