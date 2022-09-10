Перенос тура из-за смерти королевы выгоден одному топ-клубу. Что вообще будет с календарём

В четверг, 8 сентября, утром Букингемский дворец опубликовал короткое, но тревожное для Великобритании сообщение: «После дообследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Её Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остаётся в замке Балморал и чувствует себя там комфортно».

Елизавета II последние месяцы испытывала проблемы со здоровьем, из-за чего провела сутки в одной из лондонских больниц и стала появляться на публике с тростью. 96-летняя королева, как сообщалось, не могла свободно передвигаться, из-за чего даже утвердила нового премьер-министра не в Букингемском дворце, как полагается, а в замке Балморал. Но аудиенция с Лиз Трасс была недолгой: Её Величество быстро устала, из-за чего пришлось даже отложить онлайн-заседание Тайного совета, запланированное на вечер среды, на четверг. Тревога за здоровье королевы начала нарастать в британских СМИ, когда высокопоставленные лица стали массово выражать пожелания скорейшей поправки, а в замок Балморал начали стягиваться члены королевской семьи. Становилось понятно: вот-вот, и «лондонский мост рухнет».

Известие о смерти Елизаветы II пришло вечером в четверг. В стране был объявлен новый король – Карл III – а вместе с этим и десятидневный траур. Согласно протоколу, все развлекательные и спортивные мероприятия на этот срок должны быть отменены, однако правительство оставило подобное решение на усмотрение отдельных федераций. Все матчи профессионального спорта в Великобритании в пятницу были отложены, но часть соревнований возобновилась на выходных. Премьер-лига же, Футбольная ассоциация Англии, а также Шотландская футбольная ассоциация решили все игры ближайшего тура перенести.

Ричард Мастерс исполнительный директор Премьер-лиги «Мы и наши клубы хотели бы воздать должное долгой и непоколебимой службе Её Величества нашей стране. Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей во всём мире, которые восхищались ею, и мы присоединяемся ко всем тем, кто оплакивает её кончину».

Когда состоятся эти матчи?

На субботу было запланировано шесть матчей, на воскресенье – три, и ещё один – на вечер понедельника. Вот кто с кем должен был сыграть:

«Фулхэм» — «Челси»;

«Борнмут» — «Брайтон»;

«Саутгемптон» — «Брентфорд»;

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»;

«Лестер» — «Астон Вилла»;

«Ман Сити» — «Тоттенхэм»;

«Арсенал» — «Эвертон»;

«Вест Хэм» — «Ньюкасл»;

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»;

«Лидс» — «Ноттингем Форест».

Проблема в том, что следующий тур выпадает на дату похорон королевы, но и этот перенос также остаётся полностью на усмотрение лиги и федерации. В заявлении кабинета министров говорится: «В знак уважения организации могут рассмотреть возможность отмены или переноса мероприятий в день государственных похорон. Они не обязаны этого делать, и это полностью остаётся на усмотрение отдельных организаций». Но тут есть момент с полицией – у правительства есть опасения, что полиции может не хватить ещё и на футбол, так как ожидается, что в Лондон съедутся тысячи людей.

Королева Елизавета II Фото: Geoff Pugh/Getty Images

Когда проводить матчи, которые уже перенесли, – непростой вопрос для ФА и лиги. Календарь игр настолько плотный, что ближайшие два месяца до чемпионата мира у команд, которые выступают в еврокубках, не будет ни единой недели со свободными днями в середине. Есть вариант с январём, но там кубковые матчи, а до конца года суммарно клубы АПЛ и так проведут 22 матча (это без учёта плей-офф еврокубков). Других возможностей, впрочем, у клубов нет. Судя по календарю, ближайшая подходящая дата для переноса – 16 января. Тем командам, которые не участвуют в еврокубках, будет чуть проще – для них есть больше слотов: любая середина недели до чемпионата мира.

А что с еврокубками?

«Манчестер Юнайтед» и «Вэст Хэм» провели свои домашние матчи в еврокубках в четверг, так как известие о смерти королевы пришло, когда болельщики уже прибыли на стадион. При этом на «Олд Траффорд» не звучала музыка, которую обычно включают перед началом игры, а рекламные щиты были отключены.

Sky Sports News сообщает, что между УЕФА и всеми британскими командами в пятницу прошли переговоры по поводу ближайших матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, и ожидается, что все матчи состоятся. Но возникает вопрос с полицией: всю следующую неделю в Лондон будут стекаться желающие попрощаться с Елизаветой II, так как гроб с королевой будет открыт вплоть до похорон.

В Великобритании уже были похожие прецеденты?

В феврале 1952 года Великобритания оплакивала смерть короля Георга VI: кинотеатры, театры, магазины и фабрики были закрыты на время траура, а BBC не показывал ничего, кроме сводок новостей и основных прогнозов судоходства. Большинство спортивных мероприятий было отложено, но футбол отменять не стали. Четыре матча Кубка Англии были сыграны вечером после смерти короля, а новый раунд провели через три дня, в субботу. На «Уайт Харт Лэйн» в те выходные собрались 66 438 человек (самая высокая посещаемость в туре). При этом федерации хоккея, регби и крикета соревнований не проводили. Весь спорт встал на паузу только в день похорон короля.

Матч после смерти короля Георга VI Фото: Reg Speller/Getty Images

Зато после смерти принцессы Дианы в августе 1997 года матчи, которые были запланированы на воскресенье (день её смерти) и понедельник, были отменены. 6 сентября, когда состоялись её похороны, в футбол не играли ни в Англии, ни в Шотландии.

Учитывая календарь, перенос тура — это плохо для команд?

Большая часть команд Премьер-лиги не участвует в еврокубках, поэтому найти слоты для «Борнмута» и «Брайтона» будет гораздо проще, чем для условных «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Да, произойдёт накладка, и она будет ощутима, учитывая, что календарь и без того сумасшедший. Но гораздо сложнее придётся тем клубам, которые играют в трёх турнирах. И дело не только в физике – есть ещё ментальная составляющая. «Манчестер Юнайтед», например, вышел против «Реала Сосьедад» чуть ли не вторым составом, чтобы сохранить силы для АПЛ. В итоге проиграл, а тура не будет – расклад вырисовывается крайне неприятный.

От переноса гарантированно выиграет одна команда – «Челси». Клуб попрощался с Томасом Тухелем, назначил прямо перед туром нового тренера, которому в короткий срок нужно было познакомиться с командой, перестроить игру и наиграть комбинации. За пару дней сделать это почти нереально, зато сейчас у Грэма Поттера будет достаточно времени, чтобы освоиться в команде.