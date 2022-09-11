«Баварию» разозлили перед «Барсой». Команда проваливается уже три тура подряд

10 лет подряд «Бавария» выигрывала Бундеслигу. Ничего подобного сегодня нет ни в одной другой европейской топ-лиге. Раньше похожая ситуация была с «Ювентусом» в Италии и «ПСЖ» во Франции. Только вот Лигу 1 последние два сезона брали разные команды («Лилль» и «ПСЖ»), а в Серии А были разные чемпионы в последние три сезона («Ювентус», «Интер», «Милан»). Появляется отдалённая перспектива увидеть что-то новое и в Германии.

Игроки ФК «Бавария» Фото: DeFodi Images via Getty Images

«Бавария» начала сезон с трёх побед. В том числе 6:1 с «Айнтрахтом» и 7:0 с «Бохумом», однако в последующие три тура что-то пошло не так. Команда Нагельсмана сыграла вничью в 4-м, 5-м, и теперь 6-м туре. И если по матчу с «Боруссией» Мёнхенгладбах вопросов особо не возникло (там просто фантастический матч выдал вратарь Зоммер, который отбил 19 ударов в створ), то последние две встречи получились уже явно не на чемпионском уровне.

Неделю назад «Унион» показал смелый футбол против «Баварии», жёстко встречал соперника на своей половине поля и мало что позволил создать. А в этом туре мюнхенцы играли уже на своём поле против «Штутгарта», который ещё ни разу не побеждал в этом сезоне Бундеслиги.

И вроде бы «Бавария» превосходила соперника едва ли не по всем показателям (владение, удары, xG, угловые, обводки...), однако великодушно транжирила свои моменты. Обычно «Бавария» добивается преимущества в 2+ мяча и не теряет очки, если вдруг случайно пропускает в компенсированное время. А тут, побеждая «Штутгарт» со счётом 2:1, «Бавария» не смогла дотерпеть. В добавленное время де Лигт шипами попал в ногу Герасси в штрафной – гости без проблем реализовали пенальти. А ещё нужно учитывать, что судья отменил два гола «Штутгарта» и тот же Герасси попал в перекладину «Баварии» в середине второго тайма.

Нужно отметить, что на поле так и не появился главный нападающий мюнхенцев – Мане. Новичок «Баварии» здоров, но весь матч провёл на скамейке. Судя по всему, форварда приберегли до матча с «Барселоной», с которой играть уже во вторник.



Сильные слова после матча выдал Томас Мюллер: «Я впервые злюсь в нынешнем сезоне. Я злюсь на нас. Если мы хотим побеждать в каждом матче, в этом и заключается наша цель, нужно идти до конца. Мы не должны думать о том, что у нас в середине недели большой матч в Лиге чемпионов с «Барселоной». Нужно выкладываться до конца».

На этом фоне остался не таким заметным дебют Матиса Теля в основе «Баварии» в чемпионате. Француз стал самым молодым игроком клуба, который появился в стартовом составе в Бундеслиге – в 17 лет и 136 дней. На 36-й минуте он забил и установил ещё один рекорд. Стал самым молодым футболистом «Баварии», который забивал в Бундеслиге. До этого Тель уже отличался в Кубке Германии против команды из третьей лиги «Виктории».

Ещё одно утешение «Баварии» – даже при ничьей она поднялась на первое место в таблице. Дело в том, что «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд проиграли, а «Фрайбург» и «Унион» свои матчи проведут в воскресенье.

Матис Тель Фото: Stefan Matzke — sampics/Corbis via Getty Images

На самом деле ничего фатального для «Баварии» не случилось. По ожидаемым очкам команда должна идти на первом месте с отрывом. Так что, скорее всего, ещё доберёт своё. Так, например, было в сезоне-2017/2018. Тогда «Бавария» шла на шестом месте после тех же семи туров, но всё равно взяла титул. Пожалуй, вопрос сейчас не в том, кто выиграет Бундеслигу, а как локальный спад скажется на ближайшем матче Лиги чемпионов. Игроки злятся, а тут приезжает «Барселона», набравшая отличную форму.