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«Бавария» — «Барселона», Лига чемпионов, 13 сентября 2022 года: немецкую команду разозлили, три провала подряд

«Баварию» разозлили перед «Барсой». Команда проваливается уже три тура подряд
Григорий Телингатер
Что происходит с «Баварией»?
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Что происходит с командой?

10 лет подряд «Бавария» выигрывала Бундеслигу. Ничего подобного сегодня нет ни в одной другой европейской топ-лиге. Раньше похожая ситуация была с «Ювентусом» в Италии и «ПСЖ» во Франции. Только вот Лигу 1 последние два сезона брали разные команды («Лилль» и «ПСЖ»), а в Серии А были разные чемпионы в последние три сезона («Ювентус», «Интер», «Милан»). Появляется отдалённая перспектива увидеть что-то новое и в Германии.

Игроки ФК «Бавария»

Игроки ФК «Бавария»

Фото: DeFodi Images via Getty Images

«Бавария» начала сезон с трёх побед. В том числе 6:1 с «Айнтрахтом» и 7:0 с «Бохумом», однако в последующие три тура что-то пошло не так. Команда Нагельсмана сыграла вничью в 4-м, 5-м, и теперь 6-м туре. И если по матчу с «Боруссией» Мёнхенгладбах вопросов особо не возникло (там просто фантастический матч выдал вратарь Зоммер, который отбил 19 ударов в створ), то последние две встречи получились уже явно не на чемпионском уровне.

Неделю назад «Унион» показал смелый футбол против «Баварии», жёстко встречал соперника на своей половине поля и мало что позволил создать. А в этом туре мюнхенцы играли уже на своём поле против «Штутгарта», который ещё ни разу не побеждал в этом сезоне Бундеслиги.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
10 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Тель – 36'   1:1 Фюрих – 57'   2:1 Мусиала – 60'   2:2 Гирасси – 90+2' (пен)

И вроде бы «Бавария» превосходила соперника едва ли не по всем показателям (владение, удары, xG, угловые, обводки...), однако великодушно транжирила свои моменты. Обычно «Бавария» добивается преимущества в 2+ мяча и не теряет очки, если вдруг случайно пропускает в компенсированное время. А тут, побеждая «Штутгарт» со счётом 2:1, «Бавария» не смогла дотерпеть. В добавленное время де Лигт шипами попал в ногу Герасси в штрафной – гости без проблем реализовали пенальти. А ещё нужно учитывать, что судья отменил два гола «Штутгарта» и тот же Герасси попал в перекладину «Баварии» в середине второго тайма.

Нужно отметить, что на поле так и не появился главный нападающий мюнхенцев – Мане. Новичок «Баварии» здоров, но весь матч провёл на скамейке. Судя по всему, форварда приберегли до матча с «Барселоной», с которой играть уже во вторник.

Сильные слова после матча выдал Томас Мюллер: «Я впервые злюсь в нынешнем сезоне. Я злюсь на нас. Если мы хотим побеждать в каждом матче, в этом и заключается наша цель, нужно идти до конца. Мы не должны думать о том, что у нас в середине недели большой матч в Лиге чемпионов с «Барселоной». Нужно выкладываться до конца».

На этом фоне остался не таким заметным дебют Матиса Теля в основе «Баварии» в чемпионате. Француз стал самым молодым игроком клуба, который появился в стартовом составе в Бундеслиге – в 17 лет и 136 дней. На 36-й минуте он забил и установил ещё один рекорд. Стал самым молодым футболистом «Баварии», который забивал в Бундеслиге. До этого Тель уже отличался в Кубке Германии против команды из третьей лиги «Виктории».

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Ещё одно утешение «Баварии» – даже при ничьей она поднялась на первое место в таблице. Дело в том, что «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд проиграли, а «Фрайбург» и «Унион» свои матчи проведут в воскресенье.

Матис Тель

Матис Тель

Фото: Stefan Matzke — sampics/Corbis via Getty Images

На самом деле ничего фатального для «Баварии» не случилось. По ожидаемым очкам команда должна идти на первом месте с отрывом. Так что, скорее всего, ещё доберёт своё. Так, например, было в сезоне-2017/2018. Тогда «Бавария» шла на шестом месте после тех же семи туров, но всё равно взяла титул. Пожалуй, вопрос сейчас не в том, кто выиграет Бундеслигу, а как локальный спад скажется на ближайшем матче Лиги чемпионов. Игроки злятся, а тут приезжает «Барселона», набравшая отличную форму.

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