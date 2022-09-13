Лучший бомбардир РПЛ затух в Грозном. Но уход Талалаева может всё изменить

Уже известно, что Андрея Талалаева уволили в перерыве матча с «Пари НН». Жёсткий разговор с одним из руководителей клуба – и тренер даже не вышел на второй тайм. Просто уехал со стадиона.

Недавно любопытную теорию о случившемся выдвинул Гаджи Гаджиев – уж он точно хорошо информирован о происходящем в командах с Кавказа. «Может быть, всё произошло из-за того, что Талалаев не ставил лучшего бомбардира прошедшего сезона Гамида Агаларова. В основе лежало, что за него деньги заплатили, а он его не ставил», – сказал заслуженный тренер России Metaratings. Важная деталь – Гаджиев руководит клубом «Динамо» (Махачкала), в нём же на должности спортивного директора работает Руслан Агаларов – отец Гамида. Так что информация у Гаджи Муслимовича точно может быть от первоисточника.

Но в этой истории есть один парадокс – с «Пари НН» Агаларов во второй раз при Талалаеве вышел в основе. В первом тайме по непонятным причинам смазал пенальти, а на второй нападающего не выпустили. Но на стадионе он, в отличие от главного тренера, остался…

Талалаева критиковал отец Агаларова. Намёки на то, что игрока надо ставить в состав, шли и от руководства

Летом многие ждали чуда. Этим словом можно было бы назвать переезд Агаларова в Европу. Шамиль Газизов заискивающе рассказывал об интересе из Германии, Англии и других чемпионатов, но до конкретики так и не доходило. Потом стали перебирать все российские топы. Тоже мимо. А 15 июля «Ахмат» неожиданно объявил о трансфере лучшего бомбардира прошлого сезона.

Талалаев был в восторге: «Мы берём бомбардира и надеемся, что он будет продолжать в том же духе. Я уже три окна просил забивного форварда. Наконец-то меня услышали боги и руководство клуба. Мы поможем с Гамидом друг другу. Ему потребуется время, чтобы вписаться, и мы немного изменимся, чтобы ему стало проще», – говорил тренер «Матч ТВ».



Но дальше история пошла не по желаемому сценарию. На следующий день после подписания контракта у «Ахмата» уже был матч 1-го тура со «Спартаком». Это значит – минус предсезонная подготовка с новым тренером и запуск привыкания к требованиям. Но уже в этой игре новичок получил 34 минуты, выйдя на замену.

Дальше – то же самое. Четыре матча подряд Гамид выходил во втором тайме, один раз даже забил «Факелу», но глобально вряд ли устраивал тренера. А в конце августа два полных матча Гамид смотрел со скамейки. Тут уже не выдержал отец футболиста: «Зачем брать игрока в статусе лучшего бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но «Ахмат» настоял. Тренер Талалаев звонил и просил, чтобы перешли в «Ахмат». На тренировочных занятиях тренер говорит о том, что он выкладывается, к нему нет претензий, забивает, много двигается и выполняет то, что от него требуется. Почему не ставит – не знаю», – говорил Руслан Агаларов «Матч ТВ».

Андрей Талалаев в «Ахмате» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4 сентября с неожиданной речью выступил гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.



«Планировали выпустить Агаларова, но видите, как всё сложилось», – сказал менеджер после победы над «Локо».



Удивительная цитата для клубного руководителя. Особенно с учётом того, что от главного тренера ничего подобного не прозвучало. Возможно, здесь и был очевидный намёк, что Гамида надо ставить в состав. Но Талалаев его слишком поздно понял.

А в чём были претензии Талалаева к игроку?

Уже бывший главный тренер команды дважды подробно высказывался об Агаларове. Впервые – 8 августа через три недели после перехода. Тогда тренер в передаче «8–16» раскритиковал среднюю скорость форварда.

Андрей Талалаев экс-главный тренер «Ахмата» «У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по-другому. У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу».

Это заявление спровоцировало непонимание среди аналитиков. Мало кто понял, зачем ориентироваться на среднюю скорость нападающего, когда для него куда важнее максимальная скорость, резкость и скорость на короткой дистанции.



21 августа риторика смягчилась. Агаларов просидел на скамейке весь матч с ЦСКА, а от Талалаева прозвучало следующее: «С Агаларовым всё нормально, прибавляет, под нагрузками работает. Если будет забивать моменты, как с «Зенитом» и «Спартаком», то будет получать больше игрового времени. Конате разве плохо играет? У нас есть конкуренция на этой позиции», – сказал тренер. И через 10 дней выпустил нападающего в основе на кубковый матч с «Оренбургом». «Ахмат» победил, но у Гамида – 0 результативных действий.

Теперь Талалаева в «Ахмате» не будет. И вряд ли в сторону Агаларова прозвучат упрёки по вопросу средней скорости. Гамиду придётся привыкнуть к требованиям нового главного, но в этот раз он не будет одинок – на одном уровне с остальными. Возможно, это спровоцирует получение места в основе, как того хотят заинтересованные лица. И даже голы – ведь именно этого ждут от такого статусного новичка.