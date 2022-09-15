Лига Легенд всё ближе! В каких составах могут выступить участники?

Легенды «Спартака» и «Зенита» дважды зарубились перед матчами основных составов. Получилось классно: топовые футболисты прошлых лет, заполненные трибуны и достойный уровень игры! Поэтому РФС моментально заинтересовался идеей создать Лигу Легенд, в которой будут выступать футболисты, завершившие профессиональную карьеру.
Позже стал известен предварительный состав участников, который прорабатывается РФС. На данный момент планируется приглашение легенд «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и «Ротора». Составы двух первых команд были примерно понятны во время ретроматчей. «Чемпионат» предположил, каких бывших футболистов могут пригласить остальные участники Лиги Легенд.
ЦСКА: уровень легендарности зашкаливает!
Легендарный состав ЦСКА
ЦСКА может собрать самый молодой состав на Лигу Легенд. Место в воротах отдадим Дмитрию Крамаренко, который работает в клубе тренером вратарей.
Линия защиты совсем недавно творила историю и выигрывала Кубок УЕФА. Сергей Игнашевич возглавляет «Балтику», братья Березуцкие тренировали ЦСКА, а сейчас находятся без работы и занимаются бизнесом.
Линия полузащиты также практически вся занимается тренерской работой. Александр Гришин – старший тренер клуба «Олимп-Долгопрудный», а Элвир Рахимич входит в штаб сборной Боснии и Герцеговины. Ролан Гусев привёл к золотым медалям молодёжь ЦСКА, а Сергей Семак четыре раза подряд выиграл с «Зенитом» чемпионат России. И только Юрий Жирков пока официально не завершил карьеру, но всё к этому идёт.
Атака у армейской «дрим-тим» выглядит скромнее. Валерий Масалитин отошёл от футбольных дел, когда в 2021 году покинул пост спортивного директора «Салюта». А Денис Попов пытается вернуть «Уфу» в элиту российского футбола.
«Динамо»: телевизионных экспертов много не бывает
Легендарный состав Динамо
Московское «Динамо» также имеет возможность сделать ставку на молодость. Бывший гендиректор «Химок» Владимир Габулов пока находится без работы и открыт для предложений.
Александр Точилин занимает с «Сочи» пятое место в РПЛ. Денис Колодин работает в штабе казахстанского «Актобе». А Владимир Гранат, который совсем недавно завершил карьеру, выступает за медийный клуб «ART».
Андрей Кобелев c 2016 года не тренирует и выступает в качестве футбольного эксперта. Игорь Семшов долгое время работал в штабе «Химок», но покинул клуб осенью 2021 года. А Игорь Симутенков помогает Семаку в «Зените». Олег Терёхин возглавляет Центр подготовки юных футболистов в Афипском. Сергей Некрасов давно отошёл от футбольных дел и проводит время с семьёй.
А линию нападения составляют телевизионные люди: эксперты «Матч ТВ» Дмитрий Булыкин и Дмитрий Черышев.
«Локомотив»: ну тут вообще чемпионский состав!
Легендарный состав Локомотива
За «Локомотив» может сыграть чемпионская команда, в 2002 году завоевавшая золото чемпионата России. Сергей Овчинников вернулся к тренерской работе и возглавил команду РФС «Наши парни», которая выступит во втором сезоне Медиалиги.
Алексей Смертин выступает за сборную легенд России (получается, необходимый опыт уже есть!), а недавно экс-футболист выиграл экстремальный зимний марафон на Байкале – пробежал 42 км по сугробам и трещинам во льду в минус 25! Вадим Евсеев возглавляет ярославский «Шинник», а Дмитрий Сенников часто выступает в качестве эксперта на телевидении.
Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вместе покинули тренерский штаб «Локомотива», поскольку были не согласны с решениями руководства, и сейчас работают в академии клуба. Сергей Гуренко активно тренировал, но после ухода из солигорского «Шахтёра» больше года находится без работы. А вот Владимир Маминов, напротив, стал главным в костромском «Спартаке».
Максим Бузникин руководит селекционной службой «Краснодара». Руслан Пименов работает тренером-консультантом в медийном клубе «Катюша». А Дмитрий Сычёв ушёл в блогерство и ведёт подкаст с комментатором Денисом Казанским.
«Ротор»: они сковали «МЮ» и пошумели в Европе
Легендарный состав Ротора
«Ротор» пока не радует своих поклонников: после вылета из РПЛ команда продолжает падение и сейчас обитает во Второй лиге. Но гордость берет за команду из 90-х, которая наделала шума не только в России, но и на международном уровне. Место в воротах может занять Андрей Саморуков, который тренирует голкиперов молодёжки «Локомотива».
Валерий Бурлаченко также занят в молодёжном футболе, он возглавляет «Нижний Новгород». Николай Олеников ассистирует главному в «Армавире», а Александр Шмарко занимает аналогичную должность в «Ленинградце». Евгений Чумаченко работает заместителем директора в спортивной школе № 3 города Волжского Волгоградской области.
Владимир Нидергаус – спортивный директор солигорского «Шахтёра», который сражается за золото в чемпионате Беларуси. Валерий Есипов ищет себя в тренерстве, возглавляет «Знамя Труда». Владимир Смирнов часто принимает участие в ветеранских турнирах в Волгограде.
Легендарное нападение «Ротора» также активно занято в футболе. Олег Веретенников ассистирует Леониду Слуцкому в «Рубине», Фёдор Щербаченко занимает пост спортивного директора «Ротора», а Денис Зубко на прошлой неделе провёл последний матч в качестве тренера «Амкала», практически только что он возглавил обновлённую медиакоманду «Матч ТВ».
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