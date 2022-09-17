Проиграет ли «Зенит» впервые в РПЛ? Онлайн 10-го тура

Привет, друзья! Сегодня, 17 сентября, четырьмя матчами откроется программа 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
В 12:00 мск «Урал» встретится с «Ахматом». Грозненский клуб проведёт первый матч после увольнения Андрея Талалаева, а уральская команда постарается одержать вторую победу подряд.
Сразу после этого состоится московское дерби — «Торпедо» — ЦСКА. Армейцы преследуют «Зенит», а чёрно-белые по-прежнему располагаются на последней строчке в таблице.
В 16:30 «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов». Команда Валерия Карпина до сих пор не потерпела ни одного поражения в сезоне, а самарцы несколькими днями ранее «прибили» «Зенит» в Кубке России.
В центральном матче дня чемпион России — «Зенит» — сыграет в Москве с «Динамо». Увидим ли мы первое поражение петербургского клуба в РПЛ или команда Сергея Семака обыграет ещё одну столичную команду?
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