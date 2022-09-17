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«Торпедо» — ЦСКА, «Ростов» — «Крылья Советов», «Динамо» — «Зенит»: онлайн-трансляция 10-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Проиграет ли «Зенит» впервые в РПЛ? Онлайн 10-го тура
Кирилл Закатченко
Онлайн 10-го тура РПЛ
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Главные преследователи лидера сыграют в Москве и Ростове-на-Дону.

Привет, друзья! Сегодня, 17 сентября, четырьмя матчами откроется программа 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

В 12:00 мск «Урал» встретится с «Ахматом». Грозненский клуб проведёт первый матч после увольнения Андрея Талалаева, а уральская команда постарается одержать вторую победу подряд.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
17 сентября 2022, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ахмат
Грозный

Сразу после этого состоится московское дерби — «Торпедо» — ЦСКА. Армейцы преследуют «Зенит», а чёрно-белые по-прежнему располагаются на последней строчке в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
17 сентября 2022, суббота. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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В 16:30 «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов». Команда Валерия Карпина до сих пор не потерпела ни одного поражения в сезоне, а самарцы несколькими днями ранее «прибили» «Зенит» в Кубке России.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
17 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара

В центральном матче дня чемпион России — «Зенит» — сыграет в Москве с «Динамо». Увидим ли мы первое поражение петербургского клуба в РПЛ или команда Сергея Семака обыграет ещё одну столичную команду?

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
17 сентября 2022, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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