Они так и остались без работы. Российская сборная свободных агентов

8 сентября в Российской Премьер-Лиге закрылось летнее трансферное окно, а вместе с ним и период дозаявок. На рынке по-прежнему немало футболистов, которые остались без клуба и не сыграют в чемпионате России до весны – свободных агентов можно было дозаявить только в течении двух недель после закрытия трансферного окна. Рассказываем о лучших на каждую позицию.

Евгений Городов, 36 лет, последний клуб: «Краснодар»

Статистика в РПЛ: 165 матчей, 184 пропущенных гола, 52 игры «на ноль».

После перехода в «Краснодар» в августе 2020 года Городов стал реже играть. За два года он провёл всего девять матчей и пропустил столько же голов. Вокруг его будущего не было слухов, и, похоже, Евгений не нужен даже аутсайдерам РПЛ: у «Химок» есть Илья Лантратов и Антон Митрюшкин, у «Факела» — Алексей Городовой и Илья Свинов, у «Урала» — Илья Помазун, у «Торпедо» — Егор Бабурин.

Владислав Игнатьев, 35 лет, последний клуб: «Рубин»

Статистика в РПЛ: 270 матчей, 28 голов, 38 передач.

У Игнатьева получился смазанный сезон-2021/2022 – как и у всего «Рубина». Владислав сыграл всего 11 матчей в чемпионате и в конце сезона покинул Казань по истечении срока контракта. В январе Игнатьеву исполнится 36 лет, но карьеру он завершать не собирается. Недавно защитник рассказал, что в 2021 году мог уехать в «Шальке».

Владислав Игнатьев экс-защитник «Рубина» «Последний серьёзный интерес был зимой 2021 года. Мне позвонили: «Тебя хочет «Шальке». Не хочешь поехать помочь?». Сначала не понял – почему «помочь»? Открыл таблицу Бундеслиги – ищу «Шальке» вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал – отказался. «Шальке» в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу. Я мог легко уехать. Но зачем дёргаться, когда ты играешь в «Локомотиве», стабильно борешься за чемпионство и берёшь трофеи? Не видел смысла что-то менять».

Иван Новосельцев, 31 год, последний клуб: «Арсенал»

Статистика в РПЛ: 134 матча, пять голов, четыре передачи.

В последних двух сезонах Новосельцев играл по 15 матчей. В прошлом году защитник выступал за «Арсенал», но в 2022 году провёл только два матча за клуб. Летом Новосельцев отказался от перехода в «ЧФР Клуж» из Румынии, о чём сообщал Metaratings. Иван расторг контракт с «Арсеналом» после перевода президентом клуба в дубль. Причиной тому стал конфликт с Гурамом Аджоевым.

Иван Новосельцев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Виталий Лысцов, 27 лет, последний клуб: «Локомотив»

Статистика в РПЛ: 27 матчей, два гола.

Лысцов – воспитанник «Локомотива», но бóльшую часть матчей в РПЛ провёл за «Ахмат» и «Крылья Советов». В сезоне-2021/2022 защитник сыграл 13 матчей за грозненский клуб, но потом стал часто ломаться и угодил в запас. В игре с «Ростовом» Лысцов забил один из лучших голов прошлого чемпионата.

Юрий Жирков, 39 лет, последний клуб: «Химки»

Статистика в РПЛ: 337 матчей, 25 голов, 70 передач.

За полгода в «Химках» Жирков провел всего три матча. Крайний защитник пропустил два месяца из-за мышечной травмы, после чего вышел только на 17 минут с «Зенитом». Юрий сыграл на Кубке Легенд и там рассказал о своём будущем.

Юрий Жирков экс-защитник «Химок» «Не знаю, закончил ли с большим футболом. Один раз я со сборной России закончил, но потом пришлось играть (смеётся). Не знаю, как обернётся.



От клубов ФНЛ были предложения. Что касается РПЛ, я даже ни с кем не разговаривал на этот счёт, если честно. Когда я скажу, что закончил с футболом? Прямо так и сказать? Пусть будет, как будет. Может, меня через полгода позовут куда-то играть. В тот же «Тамбов», ещё куда-то».

Павел Мамаев, 34 года, последний клуб: «Химки»

Статистика в РПЛ: 307 матчей, 38 голов, 34 передачи.

За полгода в «Химках» Мамаев провёл на поле только 45 минут. Полузащитник появился в матче с «Динамо», а затем вылетел из-за повреждения. С тех пор о нём мало что известно. Возможно, Мамаев уже ничего не может дать команде уровня Российской Премьер-Лиги.

Павел Мамаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Евгений Башкиров, 31 год, последний клуб: «Заглембе»

Статистика в РПЛ: 82 матча, три гола, три передачи.

С февраля 2020 года опорный полузащитник играл в Польше. В прошлом розыгрыше Башкиров провёл шесть матчей, отметился голом, а затем восстанавливался больше шести месяцев после травмы. В Российской Премьер-Лиге Евгений играл за «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин», а летом несколько раз пробовал себя в роли эксперта на ТВ.

Николай Кипиани, 25 лет, последний клуб: «Ротор»

Статистика в РПЛ: 17 матчей, один гол, три передачи.

Кипиани играл в РПЛ за «Рубин» и «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2021/2022 вингер оформил 2+4 по системе «гол+пас» в 24 матчах ФНЛ, а годом ранее забил гол и сделал три ассиста в 14 играх Премьер-Лиги. До этого Кипиани пылил в Грузии и на Кипре: за «Рустави», «Омонию» из Никосии и «Эрмис».

Кирилл Колесниченко, 22 года, последний клуб: «Урал»

Статистика в РПЛ: 21 матч.

Почти все матчи в РПЛ Колесниченко провёл за «Урал». В прошлом сезоне он сыграл 15 раз в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Удивительно, что сейчас 22-летний футболист без клуба – ведь в октябре 2021 года Кириллом интересовался «Спартак», о чём писал «Матч ТВ».

Кирилл Колесниченко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Артём Галаджан, 24 года, последний клуб: «Томь»

Статистика в РПЛ: 21 матч, два гола, две передачи.

Форвард провел три матча в РПЛ за «Пари НН» и 13 встреч (два гола, одна передача) за «Томь» в прошлом сезоне ФНЛ. В чемпионате России Галаджан выходил не только в футболке «Пари НН», но и за «Оренбург» и «Локомотив».

Максим Канунников, 31 год, последний клуб: «Крылья Советов»

Статистика в РПЛ: 232 матча, 36 голов, 25 передач.

Последние два сезона Канунников не играл из-за травмы. В мае он покинул «Крылья Советов», но заканчивать карьеру не собирается. Вот что Максим сказал в конце декабря 2021 года.

«Не было ли желания закончить карьеру и заняться чем-то другим? Травма тяжёлая. Если бы у меня не было какого-то спортивного характера, амбиций, то можно было бы просто взять и уйти. Я чувствую в себе много энергии, знаю, что здоровья полно и я могу долго играть и приносить пользу. Да, потерял много времени, но это не означает, что сейчас я не могу выйти и приносить пользу команде. Понятно, что все меня уже потеряли и забыли, многие не верят… Но пока я сам не брошу и не буду понимать, что шансов нет, пока у меня есть силы, здоровье и желание, хочу приносить пользу и команде, и себе, и городу. Не зря же я отдал 20 лет футболу. Просто так уходить — это не про меня», – сказал Канунников.