«Барса» задумала скандальный трансфер. Так над президентом «Реала» ещё не издевались

Прямых переходов между «Реалом» и «Барселоной» не было уже 15 лет. Последний футболист, проследовавший по такому рискованному пути, — это Хавьер Савиола. Аргентинец не блистал ни в той, ни в другой команде и перешёл в статусе свободного агента, поэтому его история подзабылась. А следующим летом счётчик может обнулиться. И в этот раз без скандала не обойтись.

В «Реале» конфликт между игроком и президентом. Страдают все

«Виновник» этой истории — Марко Асенсио. Полузащитник попал в Мадрид в 2015-м и быстро стал родным для болельщиков. Он поражал всех своими дальними ударами и казался потенциальным претендентом на «Золотой мяч», но вмешались травмы. Разрыв «крестов» выбил Асенсио практически на весь сезон-2019/2020, а впоследствии футболист регулярно выпадал из состава из-за менее серьёзных повреждений. При этом Марко сохранял продуктивность: в прошлом сезоне он забил 10 голов в Примере (ни одного с пенальти).

Марко Асенсио Фото: Angel Martinez/Getty Images

Приближалось лето, и ожидаемо встал вопрос о продлении контракта, ведь действующее соглашение Асенсио истекает в 2023-м. «Реал» сделал игроку предложение, но оказалось, что зарплата € 5 млн в год «чистыми» совершенно не соответствует его амбициям. Марко ответил отказом, чем явно удивил президента клуба Флорентино Переса. Тот просто не привык слышать слово «нет».

Дальше события развивались стремительно. По информации El Confidencial, Перес передал требование Карло Анчелотти: либо Асенсио играет мало, либо не играет вообще. И это можно было бы назвать жёлтым слухом, если бы не одно но — Марко действительно практически не появляется на поле. Сравните сами: в прошлом сезоне Асенсио, несмотря на травмы, отбегал в Примере 31 матч, в этом — 11 минут, выйдя на замену в двух играх. И да, Марко абсолютно здоров.



Кстати, несмотря на явное ущемление, Асенсио умудряется забивать. На его счету один гол в двух матчах Лиги чемпионов, где он суммарно наиграл всего на 36 минут. Тем временем Анчелотти на пресс-конференциях не просто не критикует Марко, а даже сочувствует ему. Неделю назад Асенсио просидел в запасе весь матч с «Мальоркой» и вспылил, когда понял, что уже не появится на поле. Он демонстративно швырнул манишку и пнул бутылку с водой.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Я понимаю злость Асенсио, согласен с ней и приму к сведению».





Ситуация токсичная и точно не идёт на пользу никому. Асенсио недоволен своим положением, а Анчелотти вынужден действовать в интересах клуба.

Перес может получить второй удар. Хитрый ход «Барсы»

И тут в игру вступила «Барселона». По информации Mundo Deportivo, клуб интересуется Асенсио и всерьёз рассматривает возможность забрать его бесплатно следующим летом. Поспособствовать сделке может тот факт, что Марко сменил агента, и теперь его дела ведёт Жорже Мендеш. А у португальца отличные отношения с руководством «Барсы».

Просто представьте лицо Переса: в один год могут уместиться отказ от собственного футболиста и переход того к главному конкуренту. Так над Флорентино, который, как казалось, повидал в футболе всё, ещё не издевались. Если Асенсио действительно наденет сине-гранатовую форму, то трансляции матчей «Барсы» могут попасть под запрет во всех местах в радиусе километра от дома президента «Реала» и стадиона «Сантьяго Бернабеу».



Для «Барсы» сделка с Асенсио стала бы хитрым ходом: это и удар (в том числе имиджевый) по принципиальному сопернику, и усиление своего состава. Правда, пока сложно понять, нужен ли Марко главному тренеру каталонцев. Хотя если клуб пойдёт на такой скандальный шаг, мнение Хави может отойти на второй план — всё-таки это в большей степени политический шаг.

Флорентино Перес Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

А недавнему юнцу Асенсио тем временем уже 26 лет. В таком возрасте нужно играть регулярно, и пока всё стремительно идёт к тому, что делать это Марко будет не в «Реале». Неужели всё-таки в «Барсе»?