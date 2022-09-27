Рынок футболок, забытый игрок и огнетушитель. Футболистка рассказывает истории со сборов

Это колонка защитницы «Локомотива» Марии Галай, в которой она рассказывает о футболе и обо всём, что вокруг него.

Защитница «Локо» Мария Галлай в своих колонках для «Чемпионата» рассказывает о женском футболе изнутри. Сегодня она вспомнила весёлые истории о женской сборной России по футболу.

В начале сентября у национальной женской команды России прошли сборы — у нас они носили скорее селекционный характер, пока другие в это время завершали квалификацию на ЧМ-2023. Очень жаль, что в нынешней ситуации, когда другие команды повышают свой рейтинг, мы не можем проводить международные матчи. Юрий Красножан заполняет эти паузы селекционными тренировочными сборами, чтобы попробовать молодых игроков. Обычно во время больших турниров под конкретные задачи нет возможности вот так «повтягиваться», нужен быстрый результат. Сейчас хорошая возможность поработать на перспективу.

Женская сборная России в сентябре 2022 года Фото: РФС

Я решила вспомнить, как вызовы в сборную вдохновляли и отвлекали от обыденного клубного цикла. Каждая футболистка Суперлиги может там там оказаться, проявить себя, почувствовать атмосферу в стане национальной команды. Это очень круто. Помню наш последний сбор, победу в стыковых матчах над Португалией, путёвку в финальный раунд Евро-2022. Непередаваемые ощущения. Спасибо тренерам за возможность испытать такое. После сложных матчей чувствуешь настоящую эйфорию.

Женская сборная России после победы над Португалией в плей-офф отбора на Евро-2022 Фото: РФС

Для всех девочек сборная — это честь. Все держат себя в рабочем режиме, но, конечно, не обходилось без всяких весёлых историй. Однажды мы уехали тренироваться, забыв одного игрока на базе. Подробностей не скажу, не хочу обижать эту футболистку. Скрыть это, конечно, не удалось, её потом везли отдельно. Наверное, ей было не очень приятно, но мы потом во всех поездках на автобусе смеялись, что она не пропала на этот раз, устраивали там стендапы, кто лучше пошутит.

Были случаи, когда забывали бутсы на тренировку, умудрялись как-то выкручиваться. Конечно, тренер не должен был об этом знать. Выручали однокомандницы, кто брал с собой две пары бутс. Если не совпадал размер, всё равно надевали — лишь бы не спалиться. Либо вся команда тянет время, пока ты несёшься за бутсами или умоляешь администратора команды незаметно за ними сходить.

Мария Галай Фото: Личный архив Марии Галай

На Универсиаде в китайском Тайбэе в 2017 году в последний день кто-то отжигал в своём корпусе и в каком-то тусовочном порыве воспользовался огнетушителем, из-за чего заперли вообще всё здание. Нас долго не выпускали в аэропорт, думали, что не успеем на рейс. Девчонки из других корпусов вышли на всё это посмотреть, ржали на газончике у входа и строили версии, что же там произошло. Но тусили россияне не из футбола, а из какого-то другого вида спорта.

Вообще, на Универсиаде крутая атмосфера — в последний день происходит «рынок», все обмениваются своими формами. Начинаешь в своей сборной, а к концу вечера меняешь Бразилию на Канаду и получаешь сильное удовольствие от торгов. Представляю, как круто на Олимпиаде, если даже на Универсиаде так весело.

Женская сборная России на Универсиаде-2017 Фото: Личный архив Марии Галай

А ещё я однажды на «цу-е-фа» прыгнула в какой-то уличный бассейн не первой свежести около отеля. Проспорила Марине Кисконен из ЦСКА и Кате Пантюхиной из «Зенита». Какие-то иностранки меня тогда увидели, но нас это мало интересовало. Было весело.