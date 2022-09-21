«В игре со «Спартаком» сразу заметна разница в уровне». Как устроен футбол в Казахстане

Четвёртый год подряд «Чемпионат» совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» проводит детский турнир для мальчишек из футбольных академий со всей России. В прошлом году футбольный фестиваль впервые стал международным: тогда к нашим командам присоединился узбекский «Бунёдкор», а в этот раз в гости приехал ещё и казахстанский «Тобол».

Для ребят путешествие в Москву на турнир – большая возможность заявить о себе и научиться чему-то новому. Мы поговорили с тренером команды 2011 года рождения Маратом Досовым – о том, как воспитывают юных футболистов в Казахстане. Получилось несколько коротких, но ёмких историй – в том числе и о мечтах, которые у всех мальчишек схожи.

«При каждом клубе есть футбольный центр»

«В Казахстане при каждом клубе, который играет в высшей лиге, есть футбольный центр. Это не то же самое, что академия: у нас ребята не живут, их приводят родители, – рассказывает Досов, – они ходят в школу на общих основаниях, потому что в городе нет спортивных спецклассов, а потом к нам на тренировку. Занимаемся не каждый день – несколько раз в неделю. Вот так у нас заведено с малышами. Ежедневные тренировки только перед соревнованиями. Методика у нас есть общая, прописанная Федерацией футбола Казахстана, но это не значит, что тренер должен следовать ей полноценно. Конечно, мы что-то меняем, добавляем по своему усмотрению. Я делаю акцент на индивидуальное мастерство: финты, дриблинг, контроль мяча. Говорю, что надо делать меньше длинных передач, больше – коротких и средних. Основные направления нашей работы – координация, техника и игровые упражнения.





«Не требуем от ребят результата, главное – навыки»

На соревнованиях не требуем от них результата: прошу, чтобы ребята переносили в игру всё, что мы нарабатываем на тренировках. А уж какое место, количество голов, победа или поражение – всё это неважно. Главное – это навыки.

Для ребят участие в таком фестивале хорошая возможность набраться опыта, посмотреть, как играют ваши команды. Понятно, что уровень тут повыше, чем у нас в Казахстане. Если не играть с командами сильнее, то роста не будет. Особенно с такими, как «Спартак»: сразу заметна разница! Они быстрее, крепче, сильнее. Наверное, всё дело в отборе. В академию «Спартака» хотят со всей России, а тут только в Москве 12 миллионов человек. Выбор большой – у нас-то в Костанае всего 240 тысяч человек живёт. Мы, конечно, проводим селекцию: устраиваем тестирования, выбираем лучших. Но всё равно выбор гораздо меньше. К нам приходят в возрасте шести лет, и дальше тренеры ведут ребят до 17 лет. Те, кто проходит все возрасты футбольного центра, может попасть в дубль.





«Всё необходимое предоставляет клуб, но на поездку деньги собирали родители»

Всё необходимое нам предоставляет клуб – мячи, экипировку, манишки, фишки, материалы. А вот на эту поездку родители деньги собирали сами, потому что бюджет заложен только на чемпионат Казахстана. Но мы стараемся везде ездить, а не засиживаться, чтобы ребята набирались опыта.

Если говорить в целом об уровне казахстанского детско-юношеского футбола, то он постепенно развивается. Разработали общую программу, открыли футбольные центры и три новые академии. Развитие какое-никакое есть. Тягаться с тем же «Кайратом», конечно, тяжело: если посмотреть по возрастам, то они почти во всех соревнованиях побеждают. Думаю, всё дело в том, что они забирают лучших – у них для этого больше возможностей. Кроме того, у «Кайрата» академия, то есть ребята там регулярно живут, они часто ездят на международные соревнования. Это полезно, нам бы тоже хотелось почаще выезжать: сразу видно, где что не так, да и для ребят это хороший опыт.



Они у меня мечтают играть в больших клубах – «Реале», «Барселоне», «Баварии». Смотрят Лигу чемпионов и хотят быть похожими на Карима Бензема, Мохамеда Салаха, Лео Месси. Я эти мечты не пресекаю: говорю, что нужно стремиться, тренироваться усерднее, и всё обязательно будет. У нас, правда, если ты хочешь вырасти в большого футболиста из маленького городка, нужно лет в 12 уезжать в академию, где будут все условия: поездки, сборы, двухразовые тренировки. Или хотя бы открывать спецклассы для перспективных годов, чтобы у них была возможность концентрироваться на футболе».

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Следите за подробностями детского футбольного фестиваля «Чемпионата» по ссылке. Финал уже совсем скоро – 23 сентября!